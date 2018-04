Vypněte mobily, Android může ohrozit pouhé přijetí MMS

Velice dobře se ujistěte, že zpráva MMS, kterou jste zrovna přijali, je od známého čísla. Vaše data v mobilu totiž může ohrozit už jen to, že zprávu otevřete. Operační systém Android čelí jednomu z největších bezpečnostních problémů své existence. A vzhledem k tomu, že tento systém používá téměř 80 % telefonů na světě, jde o hrozbu globálních rozměrů.

Pro server Forbes poskytl informace o možných útocích výzkumník Joshua Drake z bezpečnostní firmy Zimperium zLabs. „V tuto chvíli musíme všechna zařízení s Androidem považovat za ohrožená,“ říká v rozhovoru. Firmu Google o této chybě přitom informoval už v květnu tohoto roku. Dodává, že jediné Androidy, na které by útok nefungoval, jsou verze nižší než 2.2.

Největší nebezpečí představuje aplikace Hangouts

Pokud by hacker chtěl napadnout obsah vašeho smartphonu, stačí mu pouze znát vaše telefonní číslo. Hlavní problém je v nástroji Stagefright, který má na starosti přehrávání videa. Ten během zpracovávání videa načte i útočný kód. Vzápětí má hacker přístup ke všemu, k čemu přistupuje Stagefright, ať už jde o nahrávání audia či videa, prohledávání obsahu SD karty či propojení pomocí Bluetooth.

Záleží také, jakou používáte aplikaci ke čtení takovýchto zpráv. Pokud zprávy načítáte pomocí základní aplikace Messenger, je třeba zprávu nejdříve zobrazit. Nemusíte spouštět samotné video, proces se rozjede, jakmile zprávu zobrazíte.

Situace je ovšem ještě horší, pokud ke čtení takovýchto zpráv používáte Google Hangouts. Ten totiž video ihned přednačte, aby bylo dostupné v galerii telefonu. Joshua Drake popisuje průběh napadení v tomto případě: „Škodlivý kód se aktivuje prakticky okamžitě, dříve než se na svůj mobil vůbec podíváte, dříve, než vám pípne notifikace. Hacker by měl dokonce i čas zprávu rychle smazat, dříve než si jí vůbec všimnete. Takový útok by byl naprosto tichý.“

Škodlivý kód může navíc využívat i oprávnění následně napadených nástrojů, a v podstatě tak řetězit své pole působnosti. V případě testovaných modelů Samsung Galaxy S4 a LG Optimus Prime tento škodlivý proces mohl běžet se všemi systémovými oprávněními, takže měl přístup k nejrůznějším funkcím telefonů.

Oprava závisí na pohotovosti jednotlivých výrobců

Google si je problému plně vědom a vytrvale vydává bezpečnostní aktualizace, které by měly problémy řešit. Jejich skutečné použití však závisí na konkrétních výrobcích mobilů, kteří musí tyto opravy přidat do vlastního aktualizačního schématu. Což často trvá dost dlouho. V tuto chvíli je známo pouze vyjádření firmy HTC, která zapracovala tyto úpravy do aktualizací svých modelů už během června.

V současnosti také opravy zapracovali do svých telefonů vývojáři modelu Blackphone, a stejně tak učinil i tým spravující CyanogenMod, alternativní verzi systému Android. Naopak Google vzkazuje, že bezpečnostní oprava pro sérii Nexus nebude dostupná dříve než příští týden. Samotní výzkumníci ze Zimperium zLabs však tvrdí, že konkrétně model Nexus 6 by měl být proti tomuto typu útoku už zabezpečený.