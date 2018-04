Android O přináší mnohá vylepšení. Zde je podrobný přehled

Google to s Androidem dotáhl na jednoznačně nejrozšířenější mobilní platformu. Systém už dávno není jen výsadou smartphonů a tabletů, cestu si našel třeba do multimediálních přehrávačů nebo televizí. Postupně se objevily také jeho deriváty: pro chytré hodinky je tu Android Wear, pro IoT (Internet of Things, tedy internet věcí) je tu Android Things.

Primární ovšem zůstává právě systém pro chytré telefony a tablety, který brzy bude k dispozici ve verzi O nebo 8.0. O finálním označení velké aktualizace se zatím spekuluje. Loni v době příprav byla také verze 7.0 označována písmenem „N“ a nakonec se z něj vyklubal Nougat.

Nápadů, jak by se mohla osmička jmenovat, je dost, mimo jiné se uvádí třeba Oliebol (kobliha), Oatmeal cookie (ovesné vločky) nebo Oreo, což jsou oblíbené sušenky. Nebylo by to poprvé, co by Google sáhl po jméně populární laskominy, před čtyřmi lety totiž verzi 4.4 pojmenoval KitKat.

Více kontroly nad notifikacemi

Google přidal do systému notifikací tzv. oznamovací kanály, které uživateli dovolí přizpůsobit upozornění přímo v jednotlivých aplikacích. Snadno tak půjde aktivovat jen důležité a ostatní ponechat bez otravného vyskakování.

Typickým příkladem může být filtrace notifikací u četných messengerů, kde jednoduše vyberete, na které konverzace chcete být upozorněni.

Novinkou jsou také tzv. notifikační tečky, kdy systém ikony aplikací s novými událostmi doplní tečkou. Delším stiskem na dané ikonce se objeví buď samotná událost/zpráva nebo seznam akcí, jak na notifikaci reagovat. Reakce na delší stisk ikony dosud není v aktuální betaverzi systému aktivní, finální verzi však chybět samozřejmě nebude. Notifikační tečky používá třeba iOS už delší dobu.

Chytrá selekce textu

Efektivní práce s textem je dnes u smartphonů nezbytná. Kopírování a následné vložení textu, adres, telefonních čísel napříč aplikacemi používáme velice často.

Android O schopnosti systému v tomto ohledu posouvá zase o kousek dál. Hlavní novinkou je tzv. chytrá selekce, kdy stačí dvojité klepnutí na dané slovo a systém automaticky vybere celý úsek, který uživatel patrně označit chtěl.

Takto půjde jednoduše v textu označit celé jméno, telefonní číslo, emailovou adresu nebo i adresu bydliště. Pro představu: v případě jména klepneme na křestní jméno a systém automaticky označí i příjmení.

Podle označeného obsahu se bude lišit také následná nabídka akcí, například při označení adresy se nabídne její zobrazení v Google Maps s následnou navigací na místo. Podobně označené číslo nabídne vytočit, URL pak načíst v prohlížeči.

Pokud uživatel vybere jen prostý text, které Google AI nevyhodnotí jako informaci k přímým interakcím, pak krom vložení textu do schránky nabídne jeho formátování.

Automatické vyplňování

Android O dovolí vývojářům do svých aplikací zavést funkci Auto-Fill, kdy si systém zapamatuje uživatelská jména a hesla k daným službám a ty pak v případě potřeby automaticky načte a nebude nutno manuálního zadávání.

Prim hraje výdrž, rychlost a bezpečnost

V novém Androidu se vývojáři hodně soustředili na tři vůbec nejdůležitější aspekty každého systému, a to svižnost, optimalizace spotřeby a bezpečí uchovávaných informací.

Zvýšení bezpečnosti představuje nový algoritmus portálu Google Play s názvem Protect. Google sice aplikace v portálu na škodlivý kód už testuje, nově však se bude u titulů, které má uživatel nainstalovány zobrazovat, kdy byly naposledy testovány. Podle Googlu bude systémem Protect denně testováno 50 miliard aplikací, výsledky posledního testování budou vidět přímo v aplikaci Google Play.

Systém má být také výrazně rychlejší. Testování betaverze na referenčním smartphonu Pixel ukázal, že čas zavedení systému (bootování) se zkrátil přibližně na polovinu, zrychlení má být poznat i při spouštění jednotlivých aplikací.

Wise Limits pak zajistí, aby nepotřebné (déle nepoužité) aplikace neběžely na pozadí zbytečně dlouho, čímž se má citelně snížit odběr a tedy zvýšit výdrž baterie.

Play Console Dashboard pak vývojářům umožní sledovat „živý“ běh aplikací na libovolném zařízení, což pomůže rychleji odhalit případné chyby. Sleduje přitom šest nejčastějších problémů, jako je nadměrné ždímání baterie, pády aplikací nebo jejich zpomalené uživatelské rozhraní.

Nástroj pak je schopen vyhodnotit, kolik uživatelů je tím kterým problémem zasaženo, a dokáže také ukázat části zdrojového kódu, které mohou chybu způsobovat a usnadnit tak tvůrci její nápravu. Součástí nástroje bude i podrobná analýza, jak je na tom daná aplikace se spotřebou energie.

Rychlé nastavení

Změn doznala také obrazovka rychlého nastavení, jež slouží k obsluze bezdrátových modulů, vyzváněcích profilů, displeje (rotace, jas) a dalších záležitostí.

Symbol daného modulu/funkce nově nabízí dvojí interakci. První jeho aktivace/deaktivace klepnutí přímo na symbol. Pokud klepnete na text pod symbolem, rozvine se další nabídka s možnostmi nastavení. U funkcí, kde symbol a text není oddělen linkou (letový mód, autorotace displeje, svítilna), se dodatečné menu nenabízí.

Nabídku rychlého nastavení lze měnit stejně jako u verze Nougat, přepínat lze také mezi uživatelskými profily, kterým se přizpůsobí hlavní nabídka aplikací apod.

Navigační lišta

Nové možnosti nabízí i spodní pruh s trojicí základních systémových tlačítek. Uživatel bude mít na výběr mezi jeho různým zobrazením, u velkých úhlopříček přijde vhod možnost tlačítka přesunout ke kraji displeje.

Zažitá nabídka tří softwarových kláves však nemusí být konečná, bude totiž možné po stranách přidat další dvě. V nabídce bude textová schránka, pomocí které označení text zkopírujete a následně v libovolném místě systému vložíte, tlačítko pro změnu klávesnice.

Zajímavé je pak naprogramování tlačítkům určité funkce pomocí tzv. keycode, kde jsou možnosti opravdu bohaté. Server Android Authority zmiňuje třeba přidání pravé a levé kontextové šipky pro přesný pohyb v textu po jednotlivých znacích.

Mód obraz v obraze

Funkci přehrávat najednou vysílání dvou televizních stanic na jedné obrazovce už známe z televizorů, v nové aktualizaci přijde něco podobného i do Androidu.

Pokud uživatel během přehrávání videa na YouTube stiskne tlačítko domů, video se zredukuje do menšího okna a bude se i nadále přehrávat. Okno s videem samozřejmě půjde po ploše libovolně přemisťovat, stejně tak jej půjde kdykoli zavřít a přehrávání tím ukončit.

Připomeňme, že možnost zobrazit dvě aplikace najednou uměly už phablety Galaxy Note od Samsungu, čehož se využívalo především u titulů souvisejících s perem S Pen.

Adaptivní ikony

Pixel Launcher, což je tovární uživatelské rozhraní Androidu O, podporuje celkem pět tvarových typů ikon. Standardně používá zaoblené ikony, v nastavení však půjde pro systémové aplikace zvolit kvarteto dalších tvarů, které vzhled rozhraní dokážou oživit.

Vyšší kvalita zvuku

Android O nově podporuje audio kodek LDAC od Sony pro přehrávání audia v kvalitě Hi-Res přes Bluetooth sluchátka. Podporovány jsou i další kodeky včetně aptX, aptX HD, SBC nebo AAC.

Další novinky:

možnost velmi detailního nastavení zobrazení obrazovky zamknutého displeje

vyšší ochrana vůči instalacím aplikací z neznámých zdrojů (pokud bude uživatel chtít stáhnout APK přes Chrome, bude nutné nejdříve prohlížeči udělit příslušná práva)

lepší práce se systémem přes fyzickou klávesnici (využití u chromebooků)

podpora širšího barevného gamutu pro vývojáře

System UI Tuner pro podrobné nastavení horní stavové lišty

zaměření se na virtuální realitu

Kdy bude Android O venku?

Aktuálně je ke stažení tzv. Developer Preview 2, podle časové osy Googlu bude za měsíc k dispozici DP 3, v polovině července pak DP 4. Ostrá verze systému by pak měla být uvolněna během třetího čtvrtletí, uvádí se přelom srpna a září.

Tradicí je, že novou verzi systému jako první vždy dostanou referenční přístroje Googlu, tedy zástupci modelových řad Pixel a Nexus a také smartphony Android One. Google garantuje systémové aktualizace dva roky od vydání zařízení, v případě bezpečnostních updatů je to 36 měsíců.

V případě řady Pixel je to tedy jasné, loňská generace byla první, takže updatu se pochopitelně dočká, stejně jako tablet Pixel C.

U nexusů je to složitější, na trhu jsou od roku 2010, ovšem Androidu O se dočkají jen dva poslední modely řady, tedy Nexus 5X (od LG) a Nexus 6P z produkce Huaweie. Jejich podpora pro systémové aktualizace totiž končí v září 2017. Předchozí Nexus 6 a tablet Nexus 9 na Android O už nedosáhnou, a jejich majitelé se musí spokojit s verzí Nougat.

Majitelé smartphonů dalších značek si pak na update budou tradičně muset několik měsíců počkat. Očekává se, že první vlny aktualizací začnou výrobci uvolňovat koncem letošního roku.

Například Motorola už avizovala, že její vrcholné modely Moto Z a Z Play dostanou nový Android v listopadu, v prosinci se pak dočkají majitelé modelů G4 a G5 (včetně verzí Plus), svést by se nimi mohla i Moto M.

U dalších výrobců zatím není jasné, které modely Android O dostanou. Obecně však lze říci, že přístroje, které budou letos staré dva roky, by aktualizaci dostat měly.