Ostuda jménem Android Nougat. Google i výrobci kašlou na uživatele

Aktuální verze Androidu je pro uživatele důležitější, než se zdá. Zajišťuje jak nejlepší aktuální zabezpečení, tak samozřejmě přináší ty nejnovější funkce a kompatibilitu s nejnovějšími aplikacemi. Aby se uživatel v prostředí operačního systému cítil neustále dobře, i když každou chvíli nemění telefon za nový, je aktuální verze systému opravdu velmi důležitá, byť nad tím mnozí mávnou rukou.

Přitom u Windows si skoro každý uživatel zvykl na pravidelnou dávku aktualizací v podstatě každý týden a nikomu to divné nepřijde. A na mobilním poli se stačí podívat na to, jak to dělá Apple s jeho iOS. Ano, ani u něj není proces aktualizace ideální a to především kvůli potížím, které se mohou vyskytnout – někteří uživatelé starších modelů například hlásí po aktualizaci zpomalení telefonu. Ale důležité je, že mají novou verzi systému k dispozici, a to rychle a bez komplikací.

Na Androidu panuje každý rok v podstatě stejná tragická situace. Google oznámí nový systém, pochlubí se, že tentokrát bude jistě snazší jej zavést do praxe rychleji a pak je dlouho ticho po pěšině. A když se čirou náhodou výrobce smartphonu uráčí, objeví se někdy aktualizace. Ale třeba jen pro vybrané uživatele. To je doslova smartphoní peklo.

Nougat ještě horší

Nejnovější verze Androidu, která se přitom docela povedla, je na tom snad ještě hůře než ty předchozí. Google ji totiž začal, právě i kvůli následné rychlé možnosti implementace, odhalovat vývojářům a veřejnosti už hodně s předstihem. Za chvíli tomu bude téměř rok, co se světu představila raná verze systému, tehdy ještě označovaná jako Android N. Stalo se tak 9. března. Google pak postupně systém vylepšoval a odhaloval další jeho schopnosti s tím, že měl být co nejdříve k dispozici výrobcům zařízení, aby jej stihli do svých modelů rychle implementovat.

Oficiálního vydání se Android Nougat dočkal v 22. srpna a ze smartphonů jej tehdy dostaly modely Nexus 6, 6P a 5X a nedlouho poté se objevil i v nových smartphonech Pixel a Pixel XL, které Google uvedl na trh coby pokračovatele řady Nexus, jen s větší vlastní kontrolou. Jako by chtěl Google ukázat, jak se to má s Androidem dělat.

Jenže smartphony s továrním systémem od Googlu jsou dodnes mezi modely s Androidem 7 téměř osamoceny, až na několik čestných výjimek je totiž Android 7 stále pro výrobce jakési záhadné tabu. Dokazují to i statistiky. Na začátku února Google zveřejnil, že nový systém běží na 1,2 % všech androidích zařízení a že je to posun oproti předchozímu období, kdy činil podíl jen půl procenta. Připomeňme, že Android 7 je na trhu již v podstatě půl roku.

Chybí aktualizace i nové modely

Za dveřmi je veletrh MWC v Barceloně a modely, které tam výrobci představí, by už přece jen měly novou verzi Androidu dostat ve větší míře, nicméně i tak můžeme očekávat, že Nougat nebude ve všech novinkách. Navíc nejde jen o nové modely, mnohem důležitější je situace ohledně aktualizací. A i ta je tristní a bohužel barcelonský veletrh tomu moc nepomůže. Výrobci se totiž soustředí na novinky a aktualizace teď pro ně nejsou prioritou. A navíc: až se po veletrhu bude mluvit o nových úžasných modelech, na aktualizace se v tom humbuku tak nějak potichu raději zapomene. Někteří výrobci tak aktualizace klidně slíbí, ale pak je jednoduše nedodají.

Z populárních smartphonů, které jsou v Česku k mání, dostalo aktualizaci na nejnovější verzi Androidu jen několik přístrojů. Premiantem je zatím Huawei, ale ani u něj neběží vše zcela podle plánů. Aktualizaci výrobce uvolnil pro model Honor 8 a pro velký Mate 8, ale třeba pro modely P9 a P9 lite, na které systém uvolnil pro vybrané uživatele do betatestování, zatím update k dispozici není. Aktualizaci dostalo například i špičkové HTC 10, které v popularitě hodně zaostává za Samsungem Galaxy S7. Jenže zatímco HTC aktualizaci připravilo, u Samsungu se s ní pořád trápí a dostávají ji jen telefony z distribuce O2. Štěstí mohou mít i majitelé smartphonu OnePlus 3, i pro něj by měla být aktualizace již k dispozici.

Jinak je to v Česku zatím dost bída. Aktualizace na nový Android většinou dostupné nejsou ani přesto, že je výrobci pro celou řadu modelů slibovali. Někdy zatím není aktualizace k dispozici ani globálně, jindy se čeká na českou verzi.

Situace není růžová ani v případě nových modelů. Kromě zmíněných smartphonů Pixel totiž v prodeji není mnoho nových kousků, které by měly Android 7 od začátku. Stačí se podívat do českých e-shopů, kromě Huawei Mate 9 a HTC 10 Evo je tu docela pusto a prázdno. Zanedlouho by se mělo objevit třeba nové HTC 10 Evo a čeká se i na další novinky. Starší Android mají trestuhodně i mnohé modely představené v závěru loňského roku, třeba letošní Samsungy Galaxy A nebo Honor 6x. U obou se sice máme aktualizace dočkat, ale uživatelé by se na ni neměli moc těšit. Může to ještě trvat.

Chyba na obou stranách

Vypadá to, jako by výrobci novou verzi Androidu ignorovali. Tak tomu samozřejmě není, ale rovněž to není tak, že by to byla jejich priorita. Ostatně, ona je chyba na obou stranách, tedy jak u výrobců, tak u Googlu. Jak je vidět, výrobci mají s implementací nového systému řadu potíží a v případě verze Nougat prý narazili na komplikace, které příchod aktualizací zdržují. Ano, to může být pravda, jenže zároveň je pravda, že se výrobci nejspíš na novou verzi vykašlali v rané fázi a začali její implementaci řešit až později. Z toho pak plynou zdržení.

Není bez zajímavosti, že k příslovečným jednookým mezi slepými patří výrobci, kteří měli v poslední době ke Googlu docela blízko – Huawei vyrábí Nexus 6P, HTC je zase výrobcem aktuální náhrady nexusů, tedy modelů Pixel. A Huawei prý byl také jedním z uvažovaných dodavatelů Pixelů, výsledkem této neuskutečněné spolupráce je prý řada Nova. I ta na aktualizaci čeká, ale měla by ji dostat.

Zdá se, že výrobci tedy stále nedovedou bez těsnější spolupráce s Googlem nový systém do svých telefonů správně naroubovat. Pak se objevují potíže, třeba s výdrží baterie, stabilitou systému a podobně. Když do toho pak přijdou ještě vlastní problémy výrobců, jako třeba u Samsungu kauza vybuchujících Notů 7, zdržení mohou být opravdu značná.

Google by tedy měl udělat vše pro to, aby byla zástavba systému pro výrobce co nejjednodušší, což v současnosti očividně není. Na druhou stranu by měl firmy také trochu lépe motivovat k tomu, aby na novou verzi systému přešly, a to pokud možno co nejrychleji. Nechceme navrhovat konkrétní řešení, ale Google určitě má nástroje k tomu, jak toho dosáhnout. Určitá metoda cukru a biče by se tu mohla osvědčit. Jenže to by se musel Google o rozšíření nového Androidu trochu více zajímat.