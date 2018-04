Microsoft překvapil, na Windows Phone poběží i Android a iOS aplikace

Nové nečekané řešení by mohlo konečně pomoci zvýšit popularitu operačního systému Windows na chytrých telefonech. Vývojářům totiž umožní v nástroji Visual Studio snadno překompilovat jejich aplikace napsané pro Android nebo iOS i pro chod právě na nových Windows 10.

Oznámení přišlo jako překvapení, zatímco o podpoře androidích aplikací se začalo spekulovat těsně před začátkem konference. Analytik Paul Thurrott totiž ještě před začátkem konference na webu uvedl, že Windows Phone umožní spouštět aplikace určené pro Android. Podle něj se na zpřístupnění Android aplikací konkrétně pro Windows Phone pracuje již nějakou dobu. Naopak podpora iOS je nečekaná.

Microsoft toto řešení nazývá Universal Windows Platform Bridge a krom Androidích a iOS aplikací bude takto podporovat i přenos aplikací napsaných v .NET, Win32, Javascriptu a Cordova.



Víc aplikací

Nové opatření má podpořit především rozšíření Windows 10 v mobilních zařízeních, zatím totiž Windows Phone trpí především nezájmem vývojářů. A tím horší dostupností aplikací, než jakou se mohou chlubit konkurenční mobilní operační systémy. S nedostatkem aplikací pak souvisí nezájem uživatelů o platformu. Firma si od nového řešení slibuje, že to pomůže dostat do jeho Windows Store mnohem více aplikací, než doposud. Zatím není známo konkrétní řešení ani to, jak se například aplikace budou chovat.

Vývojáři se nejspíš budou muset přeci jenom úpravě aplikace trochu věnovat, protože i nová Windows 10 mají od Androidu nebo iOS výrazně odlišné uživatelské prostředí s trochu jinou logikou ovládání. Překompilované aplikace prý nicméně budou moci využívat systémové funkce, jako jsou třeba klávesnice nebo dokonce živé dlaždice. Podobné řešení používá pro androidí aplikace i BlackBerry. Vzhledem k tomu, že Windows 10 pracují s konceptem takzvaných Universal Apps, půjdou takto vzniklé aplikace spouštět i na dalších zařízeních s Windows 10.



Operátoři a počítač ze smartphonu

Microsoft také v rámci konference Build oznámil, že nově půjdou veškeré aplikace z jeho aplikačního obchodu nakupovat i s platbou přes mobilního operátora. Díky konceptu univerzálních aplikací to platí opět pro všechny Windows 10 programy, ať už jsou určeny primárně pro počítače, tablety nebo mobily. Prozatím bude službu podporovat na 90 světových operátorů.

Dalším propojením mobilního i počítačového světa bude prostředí Continuum. To v podstatě znamená, že si budou moci ze svého smartphonu uživatelé v případě potřeby vytvořit klasický počítač. Continuum totiž přizpůsobí uživatelské prostředí na displeji přístroje nejen jeho úhlopříčce, ale také tomu, jaké příslušenství je k zařízení připojeno. Uživatelské prostředí by se mělo měnit postupně, podle dostupných periferií a velikosti displeje. Trochu jinak bude vypadat aplikace na smartphonu, na tabletu nebo na PC, ale změny se projeví třeba také tím, že uživatel ke smartphonu připojí Bluetooth klávesnici nebo jiné příslušenství. U tabletu se například v liště hlavního panelu objeví stejné navigační klávesy, jako u smartphonů.

Podle představitelů Microsoftu ovšem tato funkce vyžaduje i nový hardware. To znamená, že stávající uživatelé Windows Phone přístrojů se na výhody z ní plynoucí těšit nemohou. U nových telefonů se však uživatelé dočkají i té možnosti, že po připojení monitoru se z jejich telefonu stane téměř klasické PC – externí monitor, klávesnice a myš přinesou možnost používat aplikace tak, jako by běžely třeba na běžném notebooku. Klasickou plochu ovšem smartphony nezobrazí.