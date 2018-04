Kopíruje Apple, zlobí se někteří. Nový Android N odhaluje své funkce

Google v minulých letech ukázal vývojářskou verzi nové verze Androidu vždy na výroční konferenci I/O, která se letos bude konat ve dnech 18. - 20. května. Do oficiálního představení vývojářské verze tedy zbývají zhruba dva měsíce, ale systém a změny, které přináší, lze vyzkoušet již nyní. Představení finální verze by pak mělo proběhnout ve třetím čtvrtletí roku, vloni se Marshmallow představil na konci září, letos to může být opět o něco dříve. Google se ale letos rozhodl systém v podstatě představit v čerstvější fázi, než kdykoli předtím. To mu dává více času na sběr připomínek.

Ukazuje to na dvě věci – jednak to vypadá, že systém letos nepřinese tolik zásadních změn, jako přinesl aktuální Marsmallow oproti Lollipopu, na druhou stranu si je Google nejspíš vědom nedodělků a delší doba testování by měla přinést lepší vyladění. Jak to dopadne, se dozvíme až v závěru roku, teď už víme, jaké změny systém přinese.

Jasný plán

S uvolněním nové vývojářské verze systému ukázal Google i časovou osu předpokládaného vývoje Androidu N. Současná verze je nazývaná Preview 1 a jde o alpha verzi, která může být plná chyb. Google slibuje aktualizaci každý měsíc (přesněji vždy jednou za 4 až 6 týdnů). V dubnu nás tedy čeká Preview 2, které by již mělo mít status beta verze. V květnu, v době oficiálního uvedení na I/O, půjde o Preview 3, stále betaverzi systému. V Preview 4 v červnu by mělo dojít k finalizaci všech API systémů a vydání oficiálních vývojářských nástrojů, které pomohou vývojářům připravit aplikace. Preview 5 pak v červenci přinese již téměř finální systém.

Stále tu tak existuje určitá šance, že by Google urychlil uvedení nové verze, ale na to, jak to dopadne, si budeme muset počkat. Moc důvodů s uvedením spěchat ale Google nemá, pokud tedy nepočítáme určité chyby, kterými trpí současná verze Marsmallow.

Co je nového?

Nový systém dostane celou řadu drobných vylepšení, které uživatel ani tolik nepostřehne. Ale jsou tu i viditelnější změny. Jednou z těch největších je nativní podpora běhu aplikací v oknech. Konkrétně budou moci být v Androidu N spuštěny zároveň dvě aplikace, velikost okna si bude moci uživatel nastavit posuvníkem. Fanoušci platformy iOS upozorňují, že tohle Google okopíroval od Applu, který tuto funkci představil s iOS 9. Jenže Google spíše do systému implementoval to, co už mnozí výrobci nějakou dobu nabízeli vlastními silami – v okně lze spouštět aplikace u špičkových modelů už nějakou dobu, byť samozřejmě ne zcela všechny aplikace. Verze Android TV dostane také funkci picture-in-picture. Těšit se můžeme i na další drobnosti, které vylepší multitasking.

Další funkcí, která si bere inspiraci u iOS, mají být vylepšené notifikace. Ty se nově mohou seskupovat a na upozornění ze zpráv (SMS, různých messengerů a podobně) půjde rovnou v liště notifikací odpovídat. Tohle umí iOS už od verze 8, na druhou stranu je vhodné připomenout, že se Apple svou notifikační lištou už dávno předtím inspiroval právě u Androidu, takže vzájemné kopírování má dlouhou tradici. Mimochodem přepínačů bude moci být v notifikačním panelu více, listovat se mezi nimi dá do strany. Přidat sem půjdou přepínače z různých aplikací.

Další vylepšení už budou mít trochu méně viditelnou polohu. Systém umožní například změnu velikosti položek, což standardně umožní měnit množství ikon na ploše podle potřeby uživatele. V menu nastavení bude k dispozici tlačítko voleb (takzvané hamburger menu), díky kterému půjde mezi položkami snadno přeskakovat. Další novinkou je noční mód, systém se může v nastavený čas přepnout do tmavého zobrazení – fungovat to bude třeba v menu nastavení. Někteří výrobci již dnes umožňují toto přepínání, teď bude mít Android tuto funkci standardně. U AMOLED displejů to může ušetřit energii. Systém dále dostane funkci pro úsporu dat nebo nový systémový filtr hovorů.

Dále už jde opravdu o systémová vylepšení, která uživatel tolik nepocítí. Aplikace by se měly instalovat rychleji, funkce Doze bude nově fungovat i za pohybu. Doteď byla dostupná jen když byl telefon nehybný. Nově bude vylepšena podpora Javy. Vylepšení čeká podpora jazyků, novinek se dočká i Android for Work, takže firmy budou moci smartphony zaměstnanců více přizpůsobit svým potřebám.

Na některé věci se nedostane

Od Androidu N byla očekávána i celá řada dalších změn, před nedávnem se například vyrojily spekulace, že systém bude postrádat klasické menu s aplikacemi a přijde jen s domovskými obrazovkami posázenými widgety a složkami. Ačkoli je tohle u řady výrobců čím dál častější řešení, klasický seznam aplikací tu zůstal. To ale neznamená, že jej může Google později odebrat, spíš bychom ale tipovali, že pokud dojde v této oblasti ke změně, bude v systému volba, zda chce uživatel verzi bez „šuplíčku pro aplikace“, nebo s ním.

Dalším otazníkem je nativní podpora dotykových per, na kterou odkazuje Samsung. Ten totiž ve svých vlastních nástrojích některé funkce pera zruší, prý proto, že by je nová verze Androidu měla podporovat v sobě.

Mnozí také od Androidu N očekávali, že přinese konec pro systém Chrome OS, který by do něj vlastně měl být integrován. Zdá se, že se systém na tuto eventualitu připravuje, ale definitivním hřebíčkem do rakve Chrome OS zatím s největší pravděpodobností tato verze nebude.

Sázky na jméno

Google zatím, jako obvykle, neprozradil jméno nového systému. O tom se vedou velké diskuse, nic zatím samozřejmě není jisté. Jméno bude začínat na N a číslo verze by se mělo dostat na hodnotu 7.0. Sladkostí na N existuje opět celá řada, někteří navrhují třeba Nugát, jiní Nektar. Google již jednou použil v pojmenování i známou značku, v případě této verze systému by se nabízela Nutella.