Otestovali jsme nový Android N. Zásadně se nezměnil, přesto je lepší

Každá nová verze operačního systému Android přináší nové funkce a různé změny, které by měly být pro uživatele příjemné. Android N není žádným radikálním odklonem od současné linie a pokračuje v tom, co započal již Android Lollipop v roce 2014. Android N tedy používá stejný čistý design, který s pětkovou verzí systému tehdy přišel, nijak se nemění ani filosofie ovládání. Ale drobných a často užitečných změn je tu více než dost.

Akčnější notifikace

Jednou z těch větších novinek v Androidu N jsou vylepšení v oblasti notifikací. Systém dostal přepracovaný notifikační prostor, díky kterému se bude s upozorněními lépe pracovat. Klasická lišta zůstává zachována, jejím stažením se objeví jednotlivé notifikace, které tu dostávají více místa. Už v základním zobrazení obsahuje každá notifikace více informací než doposud, navíc lze většinu upozornění tahem prstem ještě rozevřít a dozvědět se více, aniž by bylo nutné přecházet do dané aplikace.

Často se tak objeví i další možnosti, co s danou notifikací dělat, takže se rovnou uživatel dostane k tomu, co potřebuje. Tohle už funguje u stávající verze systému třeba v případě upozornění z Gmailu, kde lze přímo v notifikací e-mail smazat nebo kliknout na ikonu odpovědět, která rovnou otevře odpověď na e-mail. V Androidu N dostanou podobné možnosti i další aplikace a třeba na zprávy z Hangouts půjde odpovídat rovnou v notifikacích jako takových, nebude tedy nutné aplikaci otevírat.

S odpovědí se pojí i další novinka, kterou jsou akčnější notifikace na úvodní obrazovce. I odtud lze rovnou odpovědět na zprávu, to v případě, že je tato novinka zapnuta v nastavení. Možnost odpovídat na zprávy bez nutností odemčení telefonu je ale samozřejmě určitým bezpečnostním rizikem.

S notifikacemi se v Androidu tradičně pojí i přepínače, které se u čisté verze systému typicky objevují po druhém stažení notifikační lišty nebo po tahu dvěma prsty směrem dolů. U Androidu N Google tento prostor přepracoval, nově se objeví pětice vybraných přepínačů hned po stažení notifikací. Teprve po druhém tahu (nebo po onom tahu dvěma prsty z čisté obrazovky) se objeví všechny přepínače ve větší podobě. Pozice jednotlivých zkratek tu lze libovolně měnit a novinkou by měla být možnost přidávat si sem další přepínače, třeba z vybraných aplikací. Tuto novinku budou muset vývojáři do svých aplikací zapracovat. Bude zajímavé pozorovat, jak se k této záležitosti postaví jednotliví výrobci androidích telefonů, kteří právě typicky oblast s notifikacemi předělávají podle svého, nové univerzálnější řešení Googlu by mohlo přinést určité sjednocení.

Širší možnosti nastavení

V Androidu N se opět změnilo i menu nastavení. To má nově dvě „akční“ položky, které se mohou zobrazovat zcela nahoře v prvních řádcích. Tou první položkou jsou návrhy, což jsou jakési tipy na to, co ještě může uživatel s telefonem dělat a přitom toho ještě nevyužil. Pro první nastavování telefonu může tohle být docela užitečný rádce. Druhou novinkou jsou pak přepínače některých funkcí. Třeba nová funkce pro šetření daty, pokud je aktivní, umístí právě sem do prvního řádku jakousi notifikaci o své aktivitě, odkud lze rovnou přejít k nastavením. Totéž platí pro hot-spot.

Menu také nově zobrazuje více informací o svých podpoložkách. Uživatel se tak lépe a rychleji zorientuje a u některých položek má ihned přehled a nemusí chodit do samotného podmenu. V některých případech se tu opět rozšířily možnosti nastavení. Je tu třeba nová položka Zobrazovaná velikost, což je vlastně jakési centrální nastavení velikosti všeho na displeji. Tato novinka doplňuje tradiční možnost výběru velikosti písma, zvětší i ikony a další objekty. K dispozici je pět úrovní velikosti, rozsah je veliký, největší volba snad pomůže uživatelům se slabým zrakem.

Nové možnosti získala také třeba systémová klávesnice. U té se dá zvolit (jako v současné verzi), zda se mají zobrazovat okraje kláves či nikoli a poprvé v historii systémové klávesnice Androidu se dá zvolit pozadí. Buď je na výběr některá z řady barev, nebo sem lze umístit i libovolný obrázek z fotogalerie v telefonu. To je hezká novinka, která nejen že pomůže s přizpůsobením telefonu vlastnímu vkusu, ale také dovolí uživateli nastavit si klávesnici tak, aby se na ní třeba i díky kontrastu s barevným pozadím lépe orientoval. Opět je tohle novinka, kterou řada výrobců překryje svým vlastním řešením, ale uživateli nebrání nic si základní klávesnici doinstalovat z Google Play.

Jednou ze zajímavých novinek jsou také takzvané Nouzové informace. Ty si může uživatel nastavit již při prvním spuštění telefonu, nebo je lze v menu doplnit kdykoli později. Uživatel si sem může dát informace o sobě a svém zdravotním stavu, vyplní například alergie, krevní skupinu nebo užívané léky, případně další informace. A připojit lze i kontakt pro případ nouze. K těmto informacím se pak lze dostat i u zamčeného telefonu a to přes nouzový režim, který dovoluje tísňové volání.

Mezi novinkami je i již zmíněný režim úspory dat. V něm systém vypne využívání dat na pozadí a aplikacím dá vědět, že i když jsou spuštěny, mají svou spotřebu dat co možná nejvíce omezit. Nastavit se dají aplikace, kterých se toto omezení týkat nemá.

Konečně dospělý multi-tasking

Google u nového Androidu N také výrazně vylepšil multi-tasking. Novinky jsou v zásadě dvě. Dvojitým stiskem se lze z aktuální pozice přepnout do předchozí spuštěné aplikace, další dvojitý stisk vrátí uživatele zpět. Tohle rychlé přepínání je doslova návykové, skvěle funguje, pokud je třeba přepínat mezi dvěma aplikacemi, se kterými aktuálně pracujete. Ještě větší novinkou je pak režim rozdělené obrazovky.

Ano, někteří výrobci umožňují v omezené míře spouštět více aplikací na jednom displeji, ale Google konečně tuto záležitost zapracoval do samotného systému, takže ji půjde využívat univerzálněji. Některé aplikace zatím tento režim nezvládají, ale po příchodu nové verze systému se jistě podpora téhle novinky rychle rozšíří. Na normálním telefonu funkce na první pohled nemusí vypadat moc užitečně, ale na přerostlých phabletech může přijít vhod. Nejdůležitější je ale pro tablety, kde konečně umožní někdy tolik potřebnou práci s více okny.

Věci v pozadí

Systém samozřejmě dostal i řadu vylepšení, která nejsou na první pohled vidět. Dočkat bychom se měli třeba lepšího celkového výkonu, na testovacím smartphonu Nexus 6P běhal Android N bleskurychle a překvapivě bez nějakých potíží. Systém má být opět i o něco úspornější, pravdou je, že na skutečný test výdrže baterie jsme jej netestovali dost dlouho, ovšem výdrž je určitě velmi dobrá. Vylepšení se dočkají i pracovní funkce Android for Work, novinkou je instalace aktualizací systému na pozadí a následné rychlejší spuštění telefonu po restartu. Systém také dostal podporu grafického API Vulkan, které přinese ještě lepší grafiku ve hrách, aniž by se zvýšily nároky na výkon zařízení. Nebo naopak, stávající grafiku bude smartphone vykreslovat s menší námahou, což ušetří baterii.

Za pozornost také stojí důraz systému na virtuální realitu. V rámci projektu Daydream by systém měl podporovat určité režimy displeje a senzory, které umožní vylepšit zážitek z virtuální reality. Výrobci pak budou připravovat Daydream kompatibilní smartphony. Co to bude konkrétně znamenat, si ovšem zatím vyzkoušet nelze.

Android N je tak celkově opět zajímavým posunem kupředu a na jeho finální vypuštění se těšíme. Teď ještě aby Google nějak donutil výrobce přichystat aktualizace svých smartphonů co nejdříve a v co nejširší míře, tohle je totiž největší problém operačního systému Android.