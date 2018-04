Android N bude mít vlastní 3D Touch, ale až rok po Applu

Po představení iPhonu 6s se očekávalo, že řada výrobců do svých smartphonů zakomponuje podobnou technologii, jako je 3D Touch. Jenže takových přístrojů je jen pár a v případě Huaweie se v podstatě zatím ani neprodávají. S uvedením chystaného systému Android N by se to mělo změnit. Tento systém bude displeje citlivé na tlak přímo sám podporovat.

Informuje o tom server The Verge, kterému to potvrdil přímo Google. Vestavěná podpora pro displeje citlivé na sílu dotyku bude pro výrobce smartphonů s Androidem značné ulehčení práce. Nebudou muset vyvíjet vlastní řešení jako v případě čínských značek Huawei, ZTE a Meizu.

Zatím nepojmenovaná funkce v chystaném Androidu bude fungovat stejně jako technologie 3D Touch známá z nových iPhonů. Pomocí delšího podržení se ukáže kontextová nabídka se zkratkami pro jednotlivé funkce. Zmizí tak leckdy zdlouhavé procházení jednotlivých položek v menu.

U smartphonů, které nebudou vybaveny displeji citlivými na tlak, by mělo být možné kontextovou nabídku vyvolat dotykovými gesty, jako je například přejetí prstu po displeji. Server Phandroid ukázal, jak by to mohlo fungovat pomocí Nova Launcheru.

První komerčně dostupný smartphone s displejem citlivým na sílu dotyku je iPhone 6s/6s Plus. Huawei představil obdobnou technologii u modelu Mate S týden před Applem. Běžný Mate S ovšem tuto funkci nemá, disponuje jí jen ve většině světa v podstatě neprodávané vylepšené provedení.

Huawei původně svoji funkci pojmenoval Force Touch, tedy stejně jako Apple u svých chytrých hodinek Apple Watch. U nového modelu P9 Plus už Huawei používá označení Press Touch. Novinka P9 Plus se má prodávat jen na některých trzích, a to nejdříve od května.

Smartphone s displejem citlivým na sílu dotyku mají také další čínští výrobci. ZTE tuto technologii nabízí v modelu Axon Mini a nedávno představilo smartphone s touto technologií také Meizu.