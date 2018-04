Android láme rekordy a Google žertuje na účet Applu

Google je společnost, která na statistické analýze založila svůj úspěch. A statisticky začala i úvodní řeč (Keynote) konference Google I/O 2011 v San Franciscu. V rychlém animovaném sledu se společnost pochlubila těmito čísly:

Android je aktivován již na 100 milionech zařízení

Denně přibývá průměrně více než 400 tisíc uživatelů

Android běží na 310 různých přístrojích

Je k dostání ve 112 zemích u 36 OEM distributorů a 215 operátorů

Uživatelé mají na výběr z 200 tisíc aplikací, které pro ně vyvíjí 450 tisíc vývojářů

Celkem již bylo staženo přes čtyři a půl miliardy aplikací

"Málokdo nám důvěřoval," připomíná Hugo Barra, vrchní produktový manažer Androidu, na skromné začátky v roce 2008. "Co ví Google o mobilech? Nikdy se přece v mobilní oblasti ani v operačních systémech neangažoval!" Dnes je Android jedním z hlavních hráčů na poli mobilních operačních systémů, a co do počtu různých zařízení těžko hledá konkurenta.

Apple se stále drží

Hugo Barra oznámil, že Android dosáhl hranice 100 milionů aktivovaných uživatelů

Rychlost, s jakou Android dobývá trh, je neobvyklá. Souboj s Applem je ale stále těsný. V různých statistikách se střídavě vynoří jako vítěz iOS nebo Android. Liší se i odhady toho, kdo ovládá větší podíl na trhu. Apple iPhone stále vede co do celkového počtu stahovaných aplikací. Za dobu svého působení na trhu (o rok a půl až dva roky déle než Android) nasbíral již deset miliard stažených aplikací.

Slajd s provokativní karikaturou je tak podle Google třeba brát spíše jako vtipné popíchnutí: "Děláme si z toho legraci, ale jsme rádi za silnou konkurenci. Ve výsledku z toho mají užitek především uživatelé," dodal Barra.