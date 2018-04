Komentář: Nový Android přišel dřív, než se ten předchozí stihl ohřát

Směrem ke Google ale i zevnitř firmy už mnohokrát zaznívaly hlasy, že vývoj operačního systému Android je potřeba - řekněme - zharmonizovat. Překotné vydávání nových verzí totiž přispívá ke zmatení uživatelů a také samotných výrobců, kteří nestíhají své přístroje na nové verze aktualizovat nebo s nimi připravit nové modely.

Nový Jelly Bean, který nepřináší zas tak zásadní novinky, jako přinesla vloni v říjnu verze Ice Cream Sandwich, tak možná přichází v dost nevhodnou dobu. Je to vlastně teprve pár týdnů, co se na celosvětovém trhu začalo prodávat větší množství smartphonů s Androidem 4.0 a jejich uživatelé se už teď ptají, jestli novou verzi dostanou.

Ještě hůře jsou na tom uživatelé telefonů, u kterých výrobci slíbili update na Ice Cream Sandwich a sotva jej stihli vydat nebo jej dokonce teprve chystají. Typickým příkladem může být Sony, které ještě dnes prodává prakticky všechny své telefony (s výjimkou několika málo trhů a modelů) s Androidem 2.3 Gingerbread. Přitom firma slíbila, že na Ice Cream Sandwich dostanou aktualizaci i téměř všechny loňské modely a tento slib postupně plní. Teď ale aby Sony začalo nanovo, i zákazníci, kteří sotva dostali ICS, se jistě ptají, jak to bude s Jelly Bean.

Vylepšení, která Google v rámci Jelly Bean předvedl, mohla možná počkat až na nějaký zásadnější update celého systému. Jenže pak by Google neměl na své tradiční vývojářské konferenci I/O k Androidu co ukázat a to by bylo špatně. Obzvlášť v době, kdy oba hlavní soupeři (Apple a Microsoft) předvedli řadu novinek. Jelly Bean tak přišel teď jako nutná odpověď na připravovanou podzimní salvu nových přístrojů s novými operačními systémy konkurence.

Právě na podzim bychom se asi měli dočkat většího množství Jelly Bean smartphonů a snad i případných updatů stávajících zařízení. Výrobcům bude příprava nového systému do výroby trvat především kvůli jejich vlastním grafickým nadstavbám, které je nutné každé nové verzi systému přizpůsobit a důkladně je otestovat. Výrobci si tak vlastně za pomalé tempo aktualizací mohou tak trochu sami, na druhou stranu Google jim to neusnadňuje.

I když s Jelly Bean jedna jiskřička naděje přichází. Se systémem totiž Google představil i takzvané PDK (platform development kit), které má pomoci výrobcům rychleji nový systém naroubovat na jejich hardware. PDK by navíc mělo být k dispozici 2 až 3 měsíce před vydáním nové verze systému, takže výrobci by teoreticky v době oznámení nové verze už mohli být připraveni na to rovnou ji nasadit do svých produktů. Otázkou je, jestli tomu tak u Jelly Bean bylo, protože pak by se třeba Sony možná nepachtilo alespoň u svých nových modelů s updaty na ICS.

Pokud budou muset výrobci takový proces opakovat dvakrát do roka, asi se jim do toho ale stejně moc chtít nebude. Updaty Androidu jsou totiž zatím téměř nikdy nekončící boj, sotva výrobci nasadí jednu verzi, Google už přispěchá s další.

I proto by firma měla vývoj systému uklidnit a připravovat nové verze se zásadnějšími vylepšeními jednou za rok, tak jak to dělá konkurence. Můžeme jen doufat, že Jelly Bean bude prvním zástupcem takové taktiky. Hezky jednou za rok, v rámci I/O by prostě Google mohl představit novou verzi Androidu a uživatelé, vývojáři i výrobci by zase měli na rozumnou dobu jistotu. Zmírnila by se tak současná roztříštěnost Androidu v podobě nepřeberného množství verzí, které uživatelé mají ve svých telefonech. Ke snížení této roztříštěnosti by došlo už jenom proto, že by systém vycházel méně často, ale také proto, že by výrobci jistě měli větší chuť přinášet updaty.

Mohli by se na ně totiž dobře připravit, s železnou pravidelností by věděli, kdy novou verzi očekávat. A zbytek roku by se mohli namísto implementace čtyřicáté osmé iterace téhož (ale dostatečně pozměněného, aby jim to nadělalo paseku) soustředit na opravdové inovace ve svých vlastních přístrojích. To by v důsledku prospělo i samotnému Androidu.

Nyní nám nezbývá než doufat, že Android 4.1 Jelly Bean výrobci přijmou rychleji, než tomu bylo u Ice Cream Sandwich. Ten měl koncem května, tedy více než 6 měsíců po svém uvedení, mezi provozovanými telefony podíl necelých 5 %. A to je opravdu málo.