Android je pro nás klíčový, říká šéf marketingu Sony Ericssonu

Když jsme na trh přivedli CyberShot nebo Walkman telefony, měly svůj velmi specifický účel. Pomáhaly lidem rozlišit, co od daného telefonu mohou očekávat. V poslední době ale uživatelé chtějí přístroje, které jim nabídnou to nejlepší ve všech oblastech. Chtějí mít zkátka vše v jednom zařízení, a to především ve vyšších segmentech trhu mezi smartphony. Proto jsme v této oblasti od označování telefonů značkami CybeShot a Walkman ustoupili. V zařízeních Xperia tak uživatel dostane to nejlepší ze všech zmíněných kategorií. Přístroje mají schopnosti cybershotů nebo walkmanů, chtěli jsme ale použít značku Xperia jako jasnou známku toho, že je to univerzální multimediální zařízení.

Jinak tomu je ale u telefonů z nižších segmentů, kde uživatelé často činí své první kroky od obyčejných mobilů k přístrojům, které umějí něco navíc. Zde je pro nás stále důležité mít telefony, které jsou vyloženě zaměřeny na hudbu nebo fotografování, a dostatečně je odlišovat. Podle značek tak zákazníci snadno poznají, co od nich mohou očekávat. Celé to je vlastně jen odraz posledního vývoje trhu.

Něco podobného jsme již několikrát udělali a čas od času tuto strategii používáme a budeme používat. Někdy je prostě vhodné mít pro daný trh určitý model, který na něm má svůj smysl. U stále oblíbenějších chytrých telefonů jsou ale požadavky v podstatě univerzální, nemá tedy smysl tyto telefony nějak specificky upravovat pro různé trhy. V minulosti jsme ale pochopitelně viděli třeba rozdílný přístup uživatelů k véčkovým telefonům v některých částech Asie nebo USA nebo lpění na telefonech klasické konstrukce v Evropě nebo jiných částech Asie. Nyní je ale situace taková, že požadavky uživatelů z celého světa jsou v podstatě jednotné. Nemá tedy smysl uvádět speciální modely pro jednotlivé trhy.

Podle nás je spráné mít v portfoliu více platforem. Můžeme je totiž používat různým způsobem. Navíc se různé systémy vyvíjejí různým směrem i tempem. Netajíme se tím, že jsme v poslední době vsadili hlavně na Android, nehodláme ale žádný ze systémů opustit.

Pochopitelně již plánujeme následné uvedení nových verzí androidu do našeho portfolia. V tuto chvíli ale nechceme prozradit žádné konkrétní plány.

Ano, nemohu vám v tomto směru podat žádnou informaci.

Připravované dotykové telefony, které mohou z tohoto prostředí těžit, jej také dostanou. Toto prostředí má ale smysl opravdu jen u dotykových mobilů. Máme chytré mobily s platformou UX, teď i telefon s proprietárním systémem, ale jsme schopni na obou nabídnout stejnou uživatelskou zkušenost.

Ne, systém je ve skutečnosti trochu jiný, na dotykovém prostředí spolupracujeme s ODM dodavatelem, ale principy jsou vlastně zcela shodné.