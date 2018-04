Android je pro falešné mobily jednička. Má ho kopie iPhonu i Nokie N8

Je libo Nokii N8 s Androidem? Nebo třeba stejně vybavený iPhone? A co takhle Palm Pre? To vše jsou schopni čínští výrobci kopií dodat za poměrně mrzký peníz. Přinášíme vám ukázky této produkce, která je trnem v oku všem významným výrobcům mobilních telefonů.

Nokia N8 v lepším provedení?

Jedním z nejnovějších výtvorů čínských mobilních padělatelů je falešná Nokia N8. Vzhled přístroje, který je na českém trhu jen pár dnů, je poměrně věrný, další parametry už jsou zcela jiné. A často možná o něco lepší. Přístroj s názvem iZiNN CJ-3 má třeba WVGA displej s úhlopříčkou 3,5 palce, displej je dokonce stejně jako u originálu kapacitní.

Velkým překvapením může být operační systém Android v relativně novém vydání 2.1. Tedy možná vlastně modernější systém, než je nově uvedený Symbian^3 v originální N8. Pohání jej procesor Rockchip, který najdeme v levných čínských tabletech. Takže skutečný výkon je otázkou. Čínský klon nepostrádá ani HDMI výstup. Fotoaparát má ale rozlišení "pouze" 5 megapixelů.

Sony Ericsson si pohoršil

Čínským kopírovačům neunikl ani další špičkový symbianový mobil – Sony Ericsson Idou. Najdeme ho pod označením Sonia F2 a opět jej pohání Android. Telefon se na zádech chlubí dvanáctimegapixelovým fotoaparátem, ale ve skutečnosti je rozlišení jen 1,3 megapixelu.

Palm s čínským Androidem

Dalším kouskem v naší přehlídce je přístroj, který se očividně silně inspiroval u Palmu Pre. Ovšem díky různým detailům je celkový dojem z designu podstatně slabší než u originálního Pre. Přístroj s vysouvací QWERTY klávesnicí pohání operační systém Ophone, což je vlastně android upravený pro potřeby čínského trhu. Telefon nabídne obyčejnou výbavu jako Bluetooth, FM rádio a u čínských výrobců oblíbenou analogovou televizi. Cena je nižší než dva tisíce korun.

Oblíbený Magic

Velmi oblíbeným telefonem mezi čínskými výrobci je HTC Magic. To v e-shopech jako je M8cool nebo Dealextreme najdeme hned v řadě variant. A nechybí pochopitelně ani ty, které zůstávají věrné Androidu. Tentokrát se často padělatelé opravdu věrně přiblížili originálu, přístroj najdeme pod označením Hero G2, Dio S812, TOUCHGphone nebo COOLA6161. Jistě bychom našli i několik dalších příkladů. Přístroje se liší výbavou. Některé nenabízí podporu 3G sítí, jiné ano.

Kapacita pamětí RAM a ROM kolísá od 128 MB do 512 MB, většinou nechybí wi-fi a FM rádio. GPS ale mají jen dražší varianty, rozdíl bývá i v použitých procesorech. Ty mají takt od 400 do 624 MHz a většinou pochází od Marvellu. Liší se i displeje, mají úhlopříčku od 3,2 do 3,5 palců, rozlišení je většinou 320 x 480 pixelů. Ceny se pohybují mezi dvěma až čtyřmi tisíci korunami.

HTC Desire s Androidem a Windows

Pod názvem G7 nabízí nejmenovaný čínský výrobce velmi věrnou kopii HTC Desire. Přístroj zaujme neobvyklým rozlišením 3,7 palcového displeje 800 × 400 pixelů. Podstatně zajímavější je ale fakt, že se prodává verze, která nabízí zároveň Android 2.1 a Windows Mobile 6.5 a k tomu gigahertzový procesor spolu s 512 MB ROM a 256 MB RAM. Vystačit si ale musíme pouze s podporou EDGE dat, 3G je tomuto přístroji cizí. Přepínání mezi jednotlivými operačními systémy se děje pravděpodobně při restartu telefonu a velmi by nás zajímalo, jak často uživatelé využívají jeden nebo druhý systém.

Zmenšený Samsung Galaxy S

Kopírování neutekl ani velmi populární Samsung Galaxy S, který už sám o sobě není zrovna nejoriginálnějším designérským kouskem. Čínští výrobci připravili jeho zmenšenou verzi, kterou hrdě nazývají Galaxy S i9000 mini. Zas takové mini to ale není, displej dostal úhlopříčku 3,5 palce a rozlišení 320 × 480 pixelů. Telefon s 512MB ROM i RAM paměti pohání operační systém Android 2.2. Ani ostatní výbava není k zahození, je tu wi-fi, GPS, Bluetooth a další vymoženosti, jen podpora sítí třetí generace opět nejspíš chybí. Zmenšené Galaxy S zaujme i podivným umístěním fotoaparátu na zadní straně.

iPhone nemohl utéci

Čínským kopírovačům nemohl utéct ani populární iPhone. A proto třeba pod názvem Coolmiphone zakoupíte kopii modelu 3GS s Androidem. Poněkud zastaralá kopie nabízí archaický android 1.5. Tentokrát se koná i podpora 3G, je tu 800 MHz procesor a 3,4 palcový displej s rozlišením 320 × 480 pixelů. Oproti iPhonu se dočkáme i podpory karet microSD.

Mnoho dalších

Výše uvedené přístroje pochopitelně nejsou kompletním výčtem čínské falešné android produkce. Padělatelům neunikl téměř žádný významnější model světových výrobců. Oblíbené jsou různé variace iPhonů, pozornosti neuniklo ani HTC Legend. Čínští výrobci se relativně neradi pouštějí do kopírování modelů s vysouvací klávesnicí, možná i proto zatím nevíme o kopii HTC Desire Z. Zato jsme našli kopii Motoroly Milestone, která ale tentokrát místo androidu dostala Windows Mobile. Je toho hodně, co v nabídce čínských e-shopů objevíme. Pro případného zájemce může být lákavá i cena, která se prakticky bez výjimky pohybuje mezi dvěma a pěti tisící korunami. Inu, neberte to.