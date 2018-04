„Apple je vždycky lepší.“ Tvrdil, když viděl Android na iPhonu 6

Vybraná zařízení značky Apple se tento podzim dočkají update operačního systému na v pořadí již devátou verzi. Vylepšení se budou týkat převážně zabudovaných aplikací, rozšířených funkcí hlasové asistentky Siri, vylepšení uživatelského prostředí tabletů a také vyladění svižnosti a bezpečnosti systému, výdrže baterie a podobně.

Pro spoustu uživatelů bude nová verze systému velkou změnou, a pravděpodobně stále ještě netuší, jak bude systém jako takový fungovat, vypadat a jak si na něj zvyknou. A přesně této situace využili nizozemští baviči z uskupení „Dit is Normaal“ („Toto je normální“).

Do těla nového iPhone 6 nahráli operační systém Android, a následně tento telefon prezentovali fanouškům Apple jakožto betaverzi iOS 9. Jejich reakce jsou přinejmenším zábavné. Někteří z nich vyzdvihují, které funkce se jim líbí, jiní se diví, jak moc změnili celý design uživatelského prostředí. Další zase tvrdí, že se jim tento vzhled zdá přehlednější. Spoustě z nich se líbí hudební funkce telefonu.

Na otázku, proč si myslí, že je tato verze iOS lepší než konkurenční Android odpovídají, že prostředí vypadá plynulejší, přehlednější, působí rychleji. Někteří z nich tvrdí, že se jim takový systém líbí daleko více než Android, a že by si jej koupili (s novým telefonem). Jiné odpovědi jsou celkem úsměvné, například že „Apple je prostě víc v pohodě“ nebo „Apple je vždycky lepší“. Velice zvláštní je reakce jiného člověka, který o sobě tvrdí, že je fanoušek Samsungu, přesto tvrdí, že tento systém od Apple vypadá lépe.

V závěru shrnují autoři své pocity z reakcí lidí. V podstatě nezáleží na tom, co si Apple připraví do svého dalšího update, lidé budou jeho telefony kupovat zkrátka proto, že značce fandí bez ohledu na to, jak se mají věci ve skutečnosti. A vybízí všechny uživatele Applu, aby nezapomněli jejich systém aktualizovat… na nový Android.