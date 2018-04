V Androidu jsou schovaná překvapení. Většinou obrázky a hříčky

Skrytá maličkost či reference k nějaké věci se u počítačových programů označuje zpravidla jako „easter egg“, tedy velikonoční vajíčko. Název je odvozen od hledání poschovávaných velikonočních vajíček, což je součást tohoto svátku v západních kulturách. Do programů se pak tyto skryté narážky vkládají zpravidla pro pobavení, jako pomyslná kratochvíle vývojáře.

Google je v tomto ohledu poměrně vynalézavý a nejen u operačního systému Android. V minulosti Google mapy doporučovaly při cestě přes moře cestování kajakem nebo napověděly, že „nikdo jen tak nedojde do Mordoru“, pokud jste hledali trasu z Kraje právě tam (narážka na Pána prstenů). I jeho vyhledávač má celou řadu klíčových slov, která zobrazí něco docela jiného, než byste čekali (odkaz na populární hru Starcraft).

Skrytá překvapení v nastavení systému

Samozřejmě se tato malá překvapení nevyhnula ani Androidu. Už od verze 2.3 existuje postup, který uživatele dovede k odkazu na podtitul dané verze systému. V nabídce nastavení najděte položku „Informace o telefonu“ a v ní kolonku „Verze systému Android“. Několikrát rychle poklepejte na tuto položku a pomyslné velikonoční vajíčko je vaše.

Ve verzi 2.3 Gingerbread se pod touto kolonkou skrýval obrázek perníkové postavičky (anglicky gingerbread) společně s maskotem Androidu a dalšími poněkud bizarními postavičkami. Verze 3.0 skrývá pod tím samým postupem obrázek androidí včely (od „honeycomb“, česky plástev medu).

Ani čtvrté generace neměnily cestu ke skrytému obsahu, staly se však vynalézavější. Ve verzi 4.0 Ice Cream Sandwich jako poklonu tehdejšímu internetovému hitu „Nyan cat“ stylizoval Google do podobné animace maskota Androidu. A nezapomněl připojit ani zmrzlinový sendvič.

Android 4.1/4.2 Jelly Bean (želatinová fazole) přidává navrch interaktivitu obrázku, ale také navíc jeden krok k odhalení easter eggu. Předchozí postup vás dostane na obrázek usmívající se fazole, jenže to není vše. Pokud dlouze stisknete tuto obrazovku, zobrazí se vám hromada menších fazolek, které můžete přetažením vyhazovat ven z obrazovky.

Verze 4.3 a 4.4 Kit Kat samozřejmě také schovávají v nabídce nastavení minihru. Tentokrát je označena jako „pult se sladkostmi“ a spočívá v tom, že v prostředí připomínajícím Windows Phone přehazujete jednotlivé symboly všech předešlých verzí. Dočkáme se něčeho takového i u Androidu 5.0? Téměř určitě ano.

Google Now nezůstává pozadu

Easter eggy nejsou záležitost jen systémových nastavení. Několik vtipných narážek naleznete, pokud si budete „povídat“ s rozpoznáváním hlasových příkazů Google Now. Tyto vtípky jsou však vhodné bohužel jen pro angličtináře, protože musí být vysloveny v angličtině. Pokud tento jazyk bez problémů ovládáte, můžete se například zeptat, jak dělá liška (narážka na písničku „What does the fox say?“), jaká je rychlost nezatížené vlaštovky (citace z Monty Pythonova Svatého grálu) nebo třeba přikázat, ať vám udělají sendvič.

A jedna rada na závěr: dávejte si pozor, co před Google Now říkáte česky.