Android přidá účty uživatelů. O tablet se rodina podělí, o tajemství ne

Vývojáři odhalili ve zdrojovém kódu operačního systému Android několik částí, které napovídají tomu, že Google připravuje podporu více uživatelských účtů v jednom zařízení, jak to umí třeba "dospělé" verze systémů Windows nebo Linux.

O kódu přinesl rozsáhlé informace server Androidpolice a objevili ho vývojáři populárních ROM CyanogenMod. První indicií je část kódu pro odemykání zařízení. Zdá se, že aplikace pro odemykání pomocí tahů čeká, který z tahů uživatel provede a podle toho odemkne patřičný účet.

Dále vývojáři objevili kód pro ukládání uživatelských dat pro každého uživatele zvlášť. To třeba znamená, že nainstalovaná hra si bude u každého uživatele ukládat jeho postup zvlášť. Tato data se při odebrání uživatelského účtu automaticky smažou.

Uživatelé budou moci instalovat aplikace pro společné použití, ale budou si moci také nainstalovat programy jen pro své vlastní použití. Další kusy kódu prozrazují, že uživatelé budou moci mít rozdílná nastavení synchronizace a účtů, jazyka, widgetů a další záležitosti. S uživatelským účtem se tak může zcela změnit tvář.

Prozatím je tato funkce v kódu Androidu 4.1 Jelly Bean skryta a je nefunkční. Google ji zřejmě postupně připravuje pro pozdější zprovoznění. Některá z dalších verzí systému by tedy už mohla tuto funkci přinést. A o tablet na konferenčním stolku se tak bude moci podělit celá řada uživatelů, aniž by někomu ostatní zasahovali do jeho nastavení nebo viděli jeho soukromá data. Podobně to bude platit třeba pro oddělení firemních a soukromých záležitostí v jednom tabletu.