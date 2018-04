Apple má první android aplikaci. Schytává to jako Sparťan na Baníku

Situace, kterou na aplikačním obchodě Googlu rozpoutala první aplikace konkurenčního Applu „Move to iOS“, by se dala přirovnat k fanouškovi fotbalového týmu, který zabloudil do hospody příznivců rivala. Vzduchem létají vulgární nadávky, výhrůžky a kritika. Navrch však celá řada uživatelů vůbec nepochopila, k čemu aplikace slouží, za což se hromadí další negativní hodnocení.

„Move to iOS“ (v překladu „přesun k iOS“) slouží k převedení dat z telefonu s operačním systémem Android do telefonů se systémem iOS. Jedná se o jednoduchý nástroj, pomocí kterého si překopírujete například kontakty, zprávy, obrázky z galerie, internetové záložky či události z kalendáře. Nic více, nic méně. Jde navíc o první aplikaci podepsanou jménem konkurenční firmy v obchodě Google Play.



„Co když iOS nemám?“ nechápou někteří

Mnoho uživatelů přitom nepochopilo význam aplikace. Určitý počet hodnocení je zcela jistě ironií, jiné však vypadají, že jsou myšleny zcela vážně. Stížností, že aplikace nezměnila operační systém z Androidu na iOS je tolik, že je nelze přehlédnout. „Po instalaci to chce kód z iOS zařízení. Proč?? Co když iOS zařízení nemám... Celkem zbytečná appka pro androidí zařízení!“ píše například jeden z uživatelů.

Jiná hodnocení se pak aplikaci zcela neskrytě vysmívají. Ať už jde o výkřiky „to bych se radši nechal střelit do hlavy“, či „po stažení aplikace se ze mě stala ovce“, je jasné, že první počin Applu v aplikačním obchodu konkurenčního systému jeho příznivci vůbec nevítají.

Tomu napovídá i celkové hodnocení tohoto nástroje, které se v současnosti pohybuje okolo 1,7 hvězdiček z pěti možných. Kladně, tedy pěti hvězdami, ohodnotilo aplikaci zhruba 5 700 uživatelů, naopak nejnižší hodnocení (jednu hvězdu) aplikaci udělilo 27 600 lidí. Hodnocení mezi těmito dvěma póly, tedy dvě, tři nebo čtyři hvězdy, je naprosté minimum.

Objevila se i parodie

Naopak velký úspěch sklidila parodická aplikace „Stick with Android“ (v překladu „zůstaňte u Androidu“). Ta nedělá vůbec nic, pouze zobrazí tlačítko „stiskněte zde a zůstaňte u Androidu“, po jehož stisknutí vám pogratuluje.

Aplikaci ohodnotilo 5 500 lidí plným hodnocením a jen 100 záporným, což jí přineslo nebývale vysoké hodnocení v podobě 4,9 hvězdiček z pěti. Tedy takové, o jakém si i ty nejčastěji využívané aplikace mohou nechat jen zdát. „Nechápu, jak jsem mohl bez této aplikace dosud existovat,“ píše například jeden z uživatelů.