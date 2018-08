Nový Android v Nokii 7: gesta jsou zpět, nové funkce přinesou aplikace

Novou verzi Androidu jsme vám už vlastně několikrát představili: jednotlivé betaverze, ještě pod označením Android P, jsme totiž testovali právě na Nokii 7 Plus, která je jedním z několika telefonů, které byly do beta programu zařazeny. Nokia teď vypustila závěrečnou betaverzi, která už je vlastně téměř finální Android 9.0 Pie. Systém je v podstatě připraven pro komerční nasazení, očekáváme, že aktualizace na finální verzi se pro běžné uživatele Nokie 7 Plus začne objevovat v řádu několika málo týdnů.

Nám tak betaverze umožní podívat se na to, jaký nakonec skutečně produkční Android 9.0 Pie na Nokii 7 Plus bude. Systém je už téměř hotov a má, jak je u Nokií zvykem, čistou podobu. Od toho na modelech Pixel se moc neliší, i když minimálně v aktuální betaverzi, kterou Nokia označuje jako Android P DP4 (Beta 4), ještě pár drobností chybí. Je ale možné, že některé funkce systému zůstanou vyhrazeny třeba pro modely Pixel. Se závěrečnou betaverzí si můžeme představit i některé detaily, které jsme doposud opomíjeli.

Volba ovládání

V předchozí betaverzi se Nokia odklonila od nového ovládání systému gesty, v DP4 je ale toto ovládání zpět. Jak jsme předpokládali, Nokia nakonec dá zákazníkům na výběr, patřičná položka týkající se způsobu ovládání se nachází v menu nastavení. Ale je trochu schovaná: uživatel totiž musí do nastavení, pak zvolit položku Systém a tady hledat Gesta. Tady se volba způsobu ovládání schovává pod trochu nic neříkajícím nápisem „Přejetí prstem nahoru po tlačítku plochy“. Pokud je tato volba zapnuta, je aktivní ovládání gesty, když ji uživatel vypne, vrátí se Android do původní podoby s trojicí virtuálních tlačítek ve spodní části displeje.

My jsme se snažili nový systém používat především s gesty. Je to jasná budoucnost, ke které ovládání Androidu směřuje, a i když možná není teď z hlediska zvyků tím pravým, jistě je to krok správným směrem. Je dobře, že gesta systém podporuje nativně – mnozí výrobci, třeba Huawei a Meizu, je už stejně do svých strojů různým způsobem zapracovali, když budou gesta v čistém Androidu, znamená to pro vývojáře méně práce.

Ovládání doznalo oproti prvním betaverzím drobných změn. Tahem z tlačítka nahoru se nejprve otevře multi-tasking a delším tahem nebo druhým stejným gestem pak „šuplík“ s aplikacemi. To už tu bylo. Přepínání mezi aplikacemi lze ale také vyvolat tahem za virtuální home tlačítko směrem doprava, pak může uživatel mezi aplikacemi tažením za lištu, která se objeví, mezi aplikacemi přepínat. To je nové chování, listování je teď mnohem pohodlnější, než předtím. Co ale pořád trochu nechápeme, je nutnost tlačítka zpět, které se v aplikacích objeví v levém rohu: čekali bychom, že i tady Google zapracuje gesto, tedy tah prstem z tlačítka právě do levého rohu. Nic takového se ale nekoná, tohle je definitivní podoba ovládání, která jistě ještě slízne nějakou tu kritiku.

Drobnosti ve vzhledu

Nový Android se od starších verzi liší také vizuálně. Betaverze DP4 už dostala snad téměř finální grafiku, nové jsou ikony přepínačů nebo třeba i položek v menu nastavení. Vrací se sem barvy, které jednotlivé položky odlišují. Android 8 se přitom obešel v čisté podobě bez nich a pro někoho to možná bylo vizuálně příjemnější. Možná by bylo fajn, kdyby se i taková drobnost dala nastavit.

Další grafickou novinkou jsou hodiny. Ty měly androidí telefony v drtivé většině v pravém horním rohu vedle ukazatelů stavu signálu a baterie. Android Pie ale hodiny přemístil levého horního rohu obrazovky. Důvod je prostý: jde o podporu tak probíraných a často tolik nenáviděných vykrojení v displeji. V levém „uchu“ tak budou hodiny, v pravém stav signálu a baterie. Vpravo se budou zobrazovat některé další systémové informace (síť, vibrace či tichý režim), vlevo pak vedle hodin notifikace. Zatím jsme nemohli nový Android vyzkoušet na telefonu s vykrojením, takže nevíme, co to bude pro přehlednost notifikací znamenat, ale trochu se obáváme, že u telefonů s větším výřezem tohle může být trochu problém: hodiny zaberou docela dost místa a na notifikace už ho tu moc nezůstane.

Další grafickou novinkou je nativní podpora témat: světlý nebo tmavý motiv systému si může uživatel zvolit ručně, ale také to nechat na automatice, která motiv určí podle barevnosti tapety.

Nové funkce

Z nových funkcí, které jsme ještě příliš nepopisovali, je v systému novinkou například podpora odemykání obličejem. Oproti běžným nastavením se ale opět trochu schovává: položka „Důvěryhodný obličej“ se totiž nachází v nastavení funkce Smart Lock. A navíc naši Nokii 7 Plus se nám nepodařilo obličejem odemknout, zdá se, že toto odemykání ještě vývojáři Nokie plně neimplementovali.

Co ještě není finálně implementované, je třeba editace screenshotů. Po pořízení snímku obrazovky nabídne systém možnost jeho editace ve speciálním editoru. Na Pixelech se tu dá do screenshotů rovnou kreslit, na Nokii 7 Plus s DP4 zatím nikoli. Podobně zatím není plně implementována podpora takzvaných App-actions. Třeba v menu s aplikacemi stačí na ikoně aplikace podržet prst a objeví se krátká nabídka akcí, které může takto uživatel v aplikaci rychle provést.

Chcete napsat nový mail? Stačí přidržet prst na ikoně Gmailu a vybrat položku Nová zpráva. Podobně třeba aplikace eBay rovnou nabídne vstup do seznamu sledovaných aukcí nebo k vyhledávání. V některých případech tento způsob zrychlí ovládání. Ale aby uživatel věděl, že aplikace něco takového nabízí, u ikony v menu se má nacházet drobný příznak, který tuto funkci označí. Nokia 7 Plus jej ale zatím nezobrazuje.

Co naopak už implementováno je, je nabídka aplikací, které by uživatel právě mohl potřebovat ve spodním řádku po spuštění přehledu multi-taskingu. Pod vyhledávacím políčkem (které je mimochodem nově vždy u spodního okraje obrazovky) se objeví pětice ikon aplikací, které systém uživateli navrhuje. Naopak na betaverzi zatím nefungují akce v multi-tasking přehledu: měl by tu například jít kopírovat text z jedné karty aplikace do druhé, ale zatím to nejde. Podporován je ale režim rozdělené obrazovky, který se nově aktivuje právě v multi-tasking přehledu – stačí podržet prst na ikoně aplikace na vrchu její karty a rozdělený režim vybrat z nabídky, která se objeví.

Vylepšení přinesou aplikace

S oficiálním příchodem nového Androidu 9.0 Pie jsme se také dozvěděli, jak to bude třeba se sadou nástrojů Digital Wellbeing, kterou Google při představení betaverze systému prezentoval a kladl na ni velký důraz. Nakonec bude tato sada nástrojů k dispozici coby samostatná aplikace. Google zatím vydal její betaverzi a to jen pro uživatele smartphonů Pixel, kteří už mají nainstalovánu finální verzi Androidu 9.0 Pie. Na testovací Nokii 7 Plus si tedy budeme muset ještě počkat, ale věříme, že až tato dostane finální software, Google sadu Digital Wellbeing uvolní i pro ni.