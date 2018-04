Dýchavičné smartphony vylepší nový Android. Ušetří místo a zrychlí je

V rámci nové verze Android 8.1 přichází i produkční varianta systému, kterou Google naznačil už na své letošní konferenci I/O. Odlehčený Android Oreo Go edition vychází ze standardní verze systému, ale má specifické úpravy, které berou v potaz slabší hardwarovou výbavu levných smartphonů. Google přímo uvádí, že je Go edition určena pro přístroje s 512 a 1 GB RAM, což jsou dnes ty opravdu nejlevnější chytré telefony na trhu.

Úpravy systému shrnuje Google do tří základních částí: ty v samotném systému, ve svých vlastních aplikacích a také v obchodě Google Play. Systém doznal vylepšení z hlediska výkonu i práce s úložištěm telefonu, standardně jsou v něm po prvním spuštění přístroje zapnuté veškeré funkce pro šetření dat. Tyto úpravy už se pak prolínají do samotných aplikací – třeba prohlížeč Chrome má tedy standardně zapnutou funkci Data saver, YouTube aplikace je upravena tak, aby standardně spouštěla co nejnižší kvalitu videa a nový správce souborů uživatele kupříkladu vyzývá k mazání duplicitních fotek nebo nepoužívaných souborů.

Úprav se dočkaly i mnohé standardní aplikace Googlu, tyto verze teď nesou označení Go. Konkrétně jde o aplikace Google Go, Google Assistant Go, YouTube Go, Google Maps Go, Gmail Go, Gboard, Google Play, Chrome a zmíněné Files Go. Mnohé z těchto aplikací mají upravené uživatelské prostředí, které je graficky jednodušší, a tudíž méně náročné z hlediska velikosti aplikace. Google tvrdí, že díky těmto úpravám jeho standardní aplikace zabírají v paměti telefonu o polovinu méně místa než jejich standardní verze. Díky tomu by měli mít majitelé levných smartphonů s pouhými 8 GB vestavěné paměti po vybalení přístroje z krabičky k dispozici dvojnásobek místa oproti stávajícímu stavu. Uživatelé se také mají dočkat v průměru o 15 % rychlejšího fungování aplikací.

Někdy jdou úpravy i více do hloubky. Například Google Go pro vyhledávání je upravena tak, aby přenášela asi o 40 % méně dat, a má prostředí, ve kterém uživateli servíruje aktuální trendy ve vyhledávání. Obchod Google Play pak v Go verzi obsahuje i novou sekci, kde jsou doporučovány právě ty aplikace, které dobře fungují na nepříliš výkonných přístrojích. Vývojáři v rámci uvedení nové varianty systému také dostali instrukce, jak své aplikace pro hladší běh upravit.

Samotný Android 8.1 přináší různé drobné úpravy v nitru systému. Nová jsou například systémová upozornění na aplikace, které spotřebovávají příliš mnoho energie, systém má konečně i podporu čipu Visual Core, který Google uvedl u nové generace modelů Pixel. Aplikace vývojářů teď budou moci Visual Core využít. Drobné jsou také vizuální úpravy systému a nová je podpora umělé inteligence přes API TensorFlow Lite – aplikace vyžadující AI tak budou moci využít hardwarové akcelerace přímo na zařízení.

Verze Android 8.1 je dostupná pro uživatele modelů Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel, Pixel XL, Nexus 6P, Nexus 5X a také tablet Pixel C. Výrobci zařízení budou tuto verzi implementovat do svých přístrojů se zpožděním, ale je možné, že právě na ni řada z nich čekala s upgradem stávajících přístrojů právě na novou verzi Oreo. Kdy se objeví první přístroje s verzí Oreo Go, zatím známo není, ale je téměř jisté, že jako první budou takové smartphony směřovat na trhy, jako jsou Indie, Čína, Indonésie a další, kde levné smartphony tvoří zásadní část trhu.