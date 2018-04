Dostane váš smartphone Android 8.0? Většina bude mít smůlu

Jednotliví výrobci mobilních telefonů mají k aktualizacím svých modelů různý přístup. Jedni se snaží je přinést rychle, mezi takové patří hlavně ti, kteří používají téměř čistý systém. Tradičně mají nejrychlejší updaty smartphony od Googlu a nově slibuje rychlé aktualizace Nokia. Výrobci s vlastními grafickými nadstavbami pak aktualizace přináší o něco později a navíc ne pro všechny modely.

Majitelé smartphonů z vyšších pater nabídky si mohou být téměř jisti, že jejich přístroje aktualizaci dostanou. Někteří výrobci chystají update i pro modely střední třídy nebo pro přístroje starší než z letošního roku, ale tam už je seznam podstatně řidší. Kdo se těšit může a kdo ne, to ukáže následující přehled.

Alcatel

Hned značka Alcatel patří k těm, které zrovna své smartphony moc na nové verze systému neaktualizují. V minulosti ale přesto některé modely aktualizace dostaly, takže by se tak mohlo stát i letos. Zvlášť když nové „vlajkové“ typy Idol 5 a Idol 5s byly představeny teď na podzim na veletrhu IFA v Berlíně – tedy v době, kdy už byl nový Android k dispozici a kdy třeba Sony již systém na své novinky nainstalovalo. Idoly 5 mají ještě verzi Nougat a je možné, že se aktualizace dočkají. Ale oficiálně nic potvrzeno není.

Oficiální prohlášení výrobce: žádné

Asus

Dalším výrobcem, který se na trhu snaží, ale s aktualizacemi si příliš hlavu neláme, je Asus. Zdá se však, že přeci jen změnil strategii: na tiskové konferenci při představení modelů řady Zenfone 4 v Římě totiž představitelé firmy potvrdili, že aktualizaci jejich telefony dostanou. Android 8.0 Oreo budou mít čerstvě představené modely řady Zenfone 4, tak i přístroje loňské generace Zenfone 3. Firma zatím neřekla, které konkrétní modely aktualizaci dostanou, ale tipujeme, že u letošních to bude kompletní šestice, u loňských jsou pak hlavními favority Zenfone 3 a Zenfone 3 DeLuxe. V některých případech si ale uživatelé počkají, a to možná až do druhé poloviny roku 2018.

Oficiální prohlášení výrobce: Aktualizaci dostanou modely série Zenfone 4 a Zenfone 3

BlackBerry

Smartphony BlackBerry vyrábí stejná firma jako Alcately – čínská TCL. Tomu tak trochu odpovídá i přístup k aktualizacím. Firma potvrdila, že aktualizace přijde pro aktuální a podle všeho úspěšný model KeyOne, jiné přístroje se jí ale nejspíše nedočkají. Smůlu mají určitě uživatelé modelu Priv a ohledně řady DTEK nebylo zatím vůbec nic potvrzeno ani vyvráceno – ale pravděpodobnější je, že aktualizace nebude.

Oficiální prohlášení výrobce: Aktualizaci dostane BlackBerry KeyOne



Essential Phone

Prodejně je nový smartphone od zakladatele Androidu Andyho Rubina propadák, ale podle všeho by se i přesto měl přístroj dočkat aktualizace. Firma to oznámila na svém Twitteru s tím, že update přijde v příštích měsících.

Oficiální prohlášení výrobce: Android Oreo se pro Essential Phone objeví brzy, v následujících měsících.

Google

Google je tím, kdo své smartphony aktualizuje vždy jako první. Tady je to jasné, aktualizaci mají dostupnou uživatelé loňských Pixelů a také posledních modelů Nexus z roku 2015.

Oficiální prohlášení výrobce: Aktualizaci je dostupná pro Nexus 5X, Nexus 6P, Pixel a Pixel XL.

Honor

Značka Honor patří pod Huawei, její smartphony jsou levnější alternativou k modelům hlavní značky. Proto se dá očekávat, že aktualizaci dostane menší počet přístrojů a o něco později. Výrobce zatím potvrdil aktualizaci pro modely Honor 8 Pro a 6X – první z nich ji dostane ještě před koncem roku, 6X snad někdy kolem přelomu. Další modely nejspíš budou následovat: update by snad měl dostat i nový Honor 9 a možná i starší Honor 8. Další modely jsou už jen velkým otazníkem.

Oficiální prohlášení výrobce: Honor 8 Pro dostane aktualizaci před koncem roku, Honor 6X nejspíš na přelomu.

HTC

HTC patří k těm výrobcům, kteří připravují aktualizace pro své špičkové smartphony poměrně rychle. Firma také potvrdila, že modely U11, U Ultra a 10 Android 8.0 Oreo dostanou a těšit se na něj můžeme snad ještě do konce roku. Update pro další modely už je trochu otazníkem, nicméně třeba U Play by Oreo postupem času také dostat mohlo a s ním třeba i některé modely Desire.

Oficiální prohlášení výrobce: Modely HTC U11, U Ultra a 10 aktualizaci dostanou do konce roku 2017.



Huawei

Nabídka špičkových modelů Huawei je poměrně široká, a tak budou mít vývojáři této firmy poměrně hodně práce – firma ale zatím nic oficiálně nepotvrdila. Nicméně pokud nechce uživatele svých špičkových modelů naštvat, měla by aktualizace přijít pro modely P10 a P10 Plus, Mate 9, Mate 9 Pro a Porsche Design, ale také loňské P9, P9 Plus a možná i Mate 8. Nejnovější Mate 10 naopak už v základu má verzi 8.0.



Oficiální prohlášení výrobce: žádné

Lenovo

U Lenova je to s aktualizacemi hodně nejasné, a pokud máte i některý z lepších modelů značky, nedoufali bychom v ně.

Oficiální prohlášení výrobce: žádné

LG

I LG zatím ohledně aktualizací oficiálně mlčí, nicméně Google firmu uvedl v seznamu těch, které aktualizaci na novou verzi systému připravují už v době oficiálního představení 8.0 Oreo. Na aktualizacích se zatím tedy pracuje tiše a téměř jisté je, že se jich dočkáme u modelů G6 a V30, jež se představilo v době, kdy už byl Oreo na světě. Dočkat by se mohl také bezrámečkový model střední třídy Q6, ostatní jsou otazníkem.

Oficiální prohlášení výrobce: žádné

Motorola

Zatímco Lenovo je na informace o aktualizacích skoupé, značka Motorola, která čínské firmě patří, je na tom mnohem lépe. I díky tomu, že systém jejích modelů je relativně čistý, by měly být aktualizace rychlé a vcelku rozšířené. Výrobce tedy oficiálně potvrdil aktualizace u celkem dvanácti modelů, což je vůbec nejvíc ze všech značek. V některých případech jde ale o varianty běžných typů pro americký trh.

Oficiální prohlášení výrobce: Aktualizaci dostanou modely Moto Z2 Play, Moto Z2 Force, Moto Z (včetně USA verzí Droid a Force Droid), Moto Z Play (včetně USA verze Droid), Moto G5 a G5 Plus, Moto G5s a G5s Plus, a také Moto X4.

Nokia

Firma HMD Global, která vyrábí smartphony Nokia, slibovala rychlé aktualizace už od začátku nástupu novodobých smartphonů Nokia. Nedávno navíc slíbila, že všechny aktuální modely dostanou i aktualizaci na budoucí verzi systému, o které zatím můžeme hovořit jako o Androidu P. Zatímco to je hudba vzdálenější budoucnosti, aktualizace stávajících modelů na Android 8.0 Oreo je doslova za dveřmi. I tady platí, že update dostanou všechny stávající modely.

Oficiální prohlášení výrobce: Aktualizaci na Android 8.0 Oreo dostanou všechny stávající modely, tedy Nokia 3, 5, 6 a 8.

Nubia

Čínská značka Nubia, která byla vyčleněna ze ZTE, zatím svůj postoj k aktualizacím nezveřejnila. Špičkové modely značky by ji dostat mohly, ale nic zatím není jisté.

Oficiální prohlášení výrobce: žádné

OnePlus

Ambiciózní značka OnePlus, která prodává své smartphony výhradně přes internet, slíbila uživatelům aktualizaci na Android 8.0 pro starší modely 3 a 3T. Tím je v podstatě jasné, že i aktuální model OnePlus 5 ji dostane, všechny modely by se navíc mohly dočkat ještě do konce roku.

Oficiální prohlášení výrobce: Aktualizaci dostanou modely OnePlus 3 a 3T.

Samsung

Korejský Samsung zatím s oficiálními prohlášeními ohledně aktualizací svých modelů moc nespěchá, ale uživatelé mohou zůstat v klidu. Update by měl dostat v podstatě celý základní pilíř modelové řady za loňský rok, plus některé starší špičkové přístroje. Konkrétně se tedy můžeme bavit o tom, že aktualizaci dostane jak nový Note 8, tak modely S8 a S8+, ale i levnější typy řady A (A3, A5, A7 – v provedení 2017) a základní modely J5 a J7 (rovněž verze 2017). S největší pravděpodobností se aktualizace dočkají i majitelé modelů Galaxy S7 a S7 edge a také repasovaného Note FE.

Oficiální prohlášení výrobce: V brzké době začne veřejné beta-testování Androidu 8.0 Oreo pro modely Galaxy S8 a S8+.

Sony

Sony příjemně překvapilo tím, že na veletrhu IFA v Berlíně představilo své nové modely Xperia XZ1 a XZ1 Compact rovnou vybavené Androidem 8.0. A tím pádem je v podstatě jasné, že aktualizaci dostane i Xperia XZ Premium, která, byť je trochu starší, stojí v hierarchii výrobce nad nimi. Firma to ostatně v Berlíně na prezentaci potvrdila a seznam čitá slušné množství modelů.

Oficiální prohlášení výrobce: Aktualizaci dostanou modely Xperia XZ Premium, XZ, XZs, X Performance, X, X Compact, XA1, XA1 Plus a XA1 Ultra a také projektor Xperia Touch.

Xiaomi

Velmi ambiciózní Xiaomi je z hlediska aktualizací specifickým výrobcem. Už třeba jenom proto, že seznam zemí, kde se její telefony prodávaly oficiálně, bylo poskrovnu. S tím, jak se ale Xiaomi otevírá světu (a i ČR), by se měla situace přeci jen zlepšovat. Kamenem úrazu je ale uživatelské prostředí MIUI, které je od běžného Androidu zásadně odlišné a na kterém pracuje celá komunita, ne jen výrobce. Takže než se objeví nová generace MIUI, bude to chvíli trvat, do té doby má výrobce čas vytipovat si modely, které by ji mohly dostat. Určitě by mezi ně měly patřit top modely Mi 6, Mi Note 3 a Mi Mix 2, ale může k tomu dojít třeba až v polovině příštího roku. Přesto má Xiaomi jedno eso v rukávu: nový a levný model Mi A1 je totiž vybaven Androidem 7.1 v čisté podobě a Android 8.0 by pro něj měl dorazit brzy.

Oficiální prohlášení výrobce: Aktualizaci dostane brzy model Mi A1.

ZTE

Ani čínské ZTE se zatím k aktualizacím svých modelů nevyjádřilo. Moc bychom v ně nedoufali, navíc dostupnost by mohla být omezena jen na trhy, kde je ZTE úspěšné – a to Česká republika a Evropa obecně moc není.

Oficiální prohlášení výrobce: žádné