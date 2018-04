Výrobci se snaží, aktualizaci na Android 5.0 chystají co nejdříve

Google odhalil finální verzi Androidu 5.0 Lollipop 15. října s tím, že první zařízení s tímto systémem, phablet Nexus 6 a tablet Nexus 9, se do prodeje dostávají právě v těchto dnech. Aktualizaci na novou verzi systému také dostávají stávající modely Nexus 5, Nexus 10 a Nexus 7 (z let 2012 i 2013). Později se aktualizace dočkají i majitelé LG Nexus 4 a nějakou chvíli si na nový systém musí počkat majitelé tabletů Nexus 7 se slotem na SIM kartu. Pro většinu zařízení řady Nexus byl update uvolněn 12. listopadu, tedy necelý měsíc po uvedení finální verze systému.

Dalo by se tedy čekat, že další výrobci a zařízení si dají s aktualizací hodně na čas. Ačkoli zatím u spousty modelů zprávy o dostupnosti pětkového Androidu nemáme, výrobci tentokrát očividně příliš dlouho čekat nechtějí. Někteří z nich v podstatě aktualizaci uvolňují zároveň s Googlem a jeho Nexus modely.

Rychlá překvapení

Jedním z prvních výrobců, který s oznámením přispěchal, je Motorola. Její druhá generace Moto G dostala v některých případech update ve stejný den jako přístroje z řady Nexus. Zatím je určena jen modelům prodaným v USA (jak CDMA, tak GSM verze a to i ta z volného trhu), ostatní by však měly brzy následovat. Aktualizaci také dostává letošní druhá generace Moto X, v tomto případě to ovšem platí jen pro model Pure Edition, který má úplně čistý Android, stejně jako nexus modely.

Vzhledem k tomu, že změn v systému u běžné verze není mnoho, lze očekávat, že aktualizace pro běžné Moto X bude dostupná v řádu dnů či několika týdnů. Podobně by Motorola neměla zanevřít na aktualizace loňských modelů Moto X a Moto G (včetně LTE verze) a zkrátka nepřijdou ani uživatelé levné Moto E. Všichni by update měli dostat ještě před koncem letošního roku.

Jen den po uvolnění Androidu 5.0 pro nexus modely oznámila dostupnost aktualizace i Nvidia. Její Shield Tablet dostává Lollipop od úterý 18. listopadu. Jako první přitom Nvidia uvolňuje update zcela plošně, stáhnout si jej tedy mohou všichni uživatelé, ať už zakoupili tablet kdekoli a ať už mají jakoukoli jeho verzi. I tady byla rychlá aktualizace umožněna tím, že systém v tabletu se od čistého Androidu liší jen minimálně.

Velmi rychlou aktualizaci mohou očekávat také majitelé špičkového LG G3. Verze Androidu Lollipop pro tento telefon utekla už asi týden před uvolněním systému pro nexus zařízení. A ačkoli je docela nestabilní, je jisté, že LG je s přípravou hodně daleko. Dokonce tak daleko, že na některé kousky už je aktualizace k dispozici. LG si zachovává regionální přístup, takže aktualizace bude pro jednotlivé trhy uvolňovat postupně. Začíná v Polsku. To sice neznamená nic ve vztahu k českému updatu, ale je možné, že někteří zákazníci, kteří si třeba G3 koupili z šedého dovozu, se tak již mohou s aktualizací svého modelu setkat v těchto dnech.

Nováčci útočí

Velkou šancí pro zviditelnění je aktualizace na novou verzi Androidu pro nové agresivní značky. Zatím sice aktualizaci nijak plošně neoznamují, ovšem informace se už objevují. Jako první přispěchalo s novým Androidem Xiaomi. To uvolnilo čistou AOSP verzi 5.0 Lollipop pro modely Mi2 a Mi2s. Jde ovšem o ruční aktualizaci, navíc systém není kompletně doladěn. Jde tedy spíš o ukázku systému pro uživatele starších modelů.

Novější modely si chvíli počkají, třeba i proto, že Xiaomi bude uživatelům chtít nabídnout rovnou i celé své uživatelské prostředí MiUi. Podle úniků pak Xiaomi také již intenzivně testuje Android 5.0 pro model Mi3, konkrétně pro jeho mezinárodní verzi s podporou 3G sítí. Opět však může jít o neoficiální verzi. Xiaomi je totiž v případě MiUi s aktualizacemi docela pomalé, teprve nedávno se pro některé modely objevila verze MiUi v6, která je založena na Androidu 4.4 Kit Kat.

O aktualizaci na Android 5.0 se hovoří také u Meizu. I tady už probíhá intenzivní testování, a to na aktuálním modelu MX4. Meizu ovšem bude na Android 5.0 portovat svůj Flyme OS, takže čekání na finální verzi může trvat. Ale je možné, že výrobce uvolní právě třeba testovací verzi, podobně jako Xiaomi.

U OnePlus je situace podobná. Uživatelé mohou těžit především z toho, že evropská verze telefonu běží na systému CyanogenMod a ten už existuje i v nefinální verzi 12, založené na Androidu 5.0 Lollipop. Jde však o velmi ranou verzi, která není vhodná k běžnému používání. Nefunguje tu řada věcí (jako třeba NFC, Bluetooth, psaní tahy a podobně), ale u Cyanogenu lze očekávat rychlý pokrok a brzkou dostupnost nové verze.

Sliby velkých

Velcí tradiční výrobci si tentokrát opět dají trochu na čas, ale i u nich by měla být s aktualizacemi situace veselejší než dosud. Třeba u HTC se omezili na poměrně lakonické konstatování, že Android L bude pro jejich top modely dostupný do 90 dnů od obdržení zdrojových kódů systému. Ty má firma k dispozici od 3. listopadu, takže aktualizace by měla přijít nejpozději s koncem ledna. Snad bude dostupná dříve. Majitelé Google Play Edition modelu s čistým Androidem se ovšem mohou těšit už teď, aktualizace by měla být uvolněna v tomto týdnu. Není ovšem jasné, zda to platí jen pro HTC One M8, nebo i pro loňský typ M7 a jeho Google Play Edition.

Lollipop dostanou i modely One mini a One mini 2, slíbena je také aktualizace pro One Max a očekává se i u dalších modelů (třeba u sotva představeného Desire Eye i některých dalších modelů Desire).

Samsung se bude snažit u běžných modelů HTC s aktualizací předběhnout. Pro modely S5 a S4 totiž aktualizaci firma slíbila uvést do konce prosince letošního roku. Uvolnění bude ovšem určitě postupné. Android 5.0 dostane i řada dalších špičkových modelů, třeba typy řady Note (určitě i Note 3), Galaxy Alpha, S5 mini a další.

U Sony počítají s aktualizací téměř celé řady Xperia Z, možná se nedostane jen na původní model Xperia Z z ledna 2013. Typy řady Z3 (tedy Z3, Z3 compact a Z3 Tablet Compact) mají Android 5.0 Lollipop dostat podle vyjádření firmy zkraje roku 2015. Totéž se týká modelů Z2 a Z2 Tablet. Uživatelé modelů Z1, Z Ultra a některých dalších mohou čekat trochu déle.

Do žádných velkých slibů se nepouští ani Asus, u kterého to ovšem dosud s aktualizacemi vypadalo všelijak. Tentokrát firma tvrdí, že jeho modely ZenFone (4, 5 i 6) a PadFone (S a Infinity) dostanou nový Android do dubna 2014.