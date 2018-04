Android 4.2 dá tabletům uživatelské profily a lepší panoramata

Původně měl Google své novinky představit v pondělí na akci v New Yorku. Bouře Sandy však tyto plány překazila, a Google tak novinky zveřejnil jen virtuálně. Bouře nakonec New York zasáhla velmi výrazně (více zde).

Oproti očekáváním nenese nový Android kódové označení Key Lime Pie (limetkový koláč), ale oficiálně (a s trochou nadsázky) je to nová příchuť Jelly Beans (tradiční želé bonbóny ve tvaru fazolek). Přináší několik zásadních vylepšení, z nichž asi nejpodstatnější je podpora více uživatelských účtů na jednom tabletu. Všichni uživatelé mají odděleny svoje aplikace i data.

Tablet tak může například sloužit více členům rodiny, pro kterou by nákup více zařízení byl příliš drahý nebo by třeba více tabletů plně nevyužili. Právě to může být pádný důvod k pořízení nového tabletu s Androidem 4.2. Nutno dodat, že toto řešení funguje (zatím) pouze na tabletech. U mobilních telefonů by asi stejně příliš valný smysl nemělo.

Přepnutí probíhá téměř okamžitě ze zamykací obrazovky a po něm se například ještě dokončí stahování souborů předchozího uživatele (případně jsou zachovány i ostatní spuštěné aplikace). Pokud však potřebuje aktuální uživatel výpočetní výkon, jsou v případě nutnosti ukončeny i tyto procesy. Samozřejmě je při přepnutí zastaveno například přehrávání hudby na pozadí.

Oddělení uživatelů je navíc velice chytré. Pokud tedy jeden uživatel už jednu konkrétní aplikaci nainstaloval, druhý ji nemusí opět stahovat a je mu okamžitě zpřístupněna přes Play Store. Vše následně vypadá jako u nově nainstalované aplikace a uživatelská data jsou oddělena.

Kouzelná panoramata

Mnoho uživatelů jistě ocení i nový režim focení Sphere Camera. Ten na rozdíl od běžných panoramatických fotek umí zachytit kompletně celé vaše okolí ve všech možných úhlech. Po technické stránce zařízení vytvoří klasický JPEG obrázek s přidanými daty v XML. Prohlížeč těchto snímků je již integrovaný v Androidu 4.2 a například ve webové podobě Google+. Díky otevřenému formátu není problém, aby začaly vznikat další alternativní prohlížeče.

Google do základů nového operačního systému Android přidal i spoustu novinek, které se v určité podobě objevily v podobě aplikací třetích stran nebo různých uživatelských nástavbách. Tou první je kupříkladu režim psaní na klávesnici pomocí gest. V podstatě je to vylepšený systém Swype (resp. SwiftKey, SlideIT), kdy je však slovo předpovídáno v reálném čase a průběžný výsledek je vidět v drobném dialogu nad klávesnicí. Styl tažení prstů či nejrůznější další nápovědy zůstávají stejné, ale vše vypadá daleko rychlejší.

Ostatní výrobci většinou přidávají na odemykací obrazovku nejrůznější zástupce aplikací a možná pár přednastavených widgetů. Google jde o krůček dál a umožňuje přidat jakýkoliv widget. Pohybem do strany například okamžitě uvidíte spuštěný fotoaparát připravený k akci. Jeho aplikace se rovněž dočkala řady vylepšení a například delším podržením a pohybem do různých stran lze rychle změnit nastavení.

Vypnout a zapnout

Vylepšením prošel panel upozornění, který nyní obsahuje tlačítka pro rychlé zapnutí či vypnutí wi-fi, bluetooth či podobné funkce. Toto menu lze aktivovat tlačítkem ve stavovém řádku nebo stažením panelu dvěma prsty. Přibylo rovněž několik nových karet v Google Now, které budou propojeny s vaším e-mailem a například budou automaticky zaznamenávat informace o provedených rezervacích. Novinka DayDream je variantou spořiče obrazovky, kde budete mít možnost zobrazit právě aktuální karty, galerii obrázků nebo jiné informace.

Funkcí, která se bude hodit především v budoucnosti, je tzv. Miracast, což je wi-fi standard pro bezdrátový přenos obrazu a zvuku především do televize. Jinými slovy je to obdoba AirPlay z iOS zařízení, ale s všeobecnou podporou všech klíčových výrobců. Přijímač pro stávající televize připravuje mnoho z nich. Například LG již slíbilo, že Miracast bude integrovat do všech svých chytrých televizí uvedených v roce 2013.

Novinek jistě objevíme v novém Androidu 4.2 mnohem více, až budeme mít možnost ho přímo vyzkoušet. Ještě prozatím nebyl vydán balíček pro vývojáře (SDK), který by napověděl, co ještě můžeme čekat.

Android 4.2 je výchozím systémem pro nový Nexus 4 od LG, Nexus 10 od Samsungu a novou 32GB variantu Nexus 7 s datovým modulem od Asusu. Jistě se ho brzy dočkáme i ve formě updatu pro Galaxy Nexus a starší varianty Nexus 7. Jestli se ukáže i na starším Nexus S, nebylo zatím nebylo potvrzeno. Stejně tak updaty pro ostatní modely s operačním systémem Android mají v rukou jejich výrobci.