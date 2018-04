Překvapivě mnoho skvělých vylepšení. Zkušenosti s Androidem 4.2

Když se ukázalo, že nový Android bude pouze další verzí Jelly Bean, a není to tedy klíčový přechod na očekávanou verzi Key Lime Pie, zájem o tento systém přehlušily zprávy o nedostatkových modelech Nexus 4 a 10. Přitom tento systém přináší více vylepšení, než bývá obvyklé.

Za jakýsi přelom by se dalo považovat lepší uživatelské prostředí pro tablety, které ještě více zatraktivní tato zařízení pro početnější rodiny. Kouzelná jsou rovněž nová panoramata, která dokážou zachytit celý prostor okolo vás. Žádný konkurent zatím nic podobného nenabízí.

Do operačního systému přibyl navíc užitečný spořič obrazovky s názvem DayDream, dlouho očekávané widgety na pohotovostní obrazovce, editor fotografií a například klávesnice s plynulým zadáváním textu (varianta klávesnice Swype), která se vyrovná i placeným řešením.

Android 4.2 se pomalu začíná dostávat ve formě OTA aktualizace i do našich končin a to pro zařízení Galaxy Nexus a Nexus 7. Podle všeho to vypadá, že starší referenční zařízení Motorola Xoom a Nexus S nejnovější aktualizaci nezískají. Jak to bude vypadat s ostatními zařízeními, rozhodnou jejich výrobci.

Kolem dokola

Jednou z nejpoužívanějších novinek se jistě stane funkce Sphere Photo. Zjednodušeně řečeno jsou to notně vylepšená panoramata, která je nyní možné snímat ve všech směrech. Software v telefonu následně z několika snímků vytvoří celistvý obraz a výslednou fotografii můžete natáčet do všech směrů. Technologie vychází ze Street View, používaného v Google Maps.

Způsob snímání je přitom velmi jednoduchý. Ve fotoaparátu stačí zvolit daný režim a zacílit objektiv na první vyznačený modrý bod v prostoru. Nemusíte vůbec mačkat spoušť a o vše se postará automatika. Takto vyfotíte hned několik těchto bodů. Po dokončení trvá zhruba půl minuty, než je vytvořena fotka. Toto však probíhá na pozadí a nic nebrání vytváření dalších snímků nebo využívání telefonu.

Kvalita výsledných fotografií se hodně různí v závislosti na tom, co a v jaké vzdálenosti fotíte. Bližší nebo pohybující se předměty mohou být kvůli skládání několika překrývajících se snímků různě posunuty. Občas je rovněž znát, že se fotoaparátu nepodařilo ideálně zaostřit a jeden segment může být rozmazanější.

Do výsledné kvality snímků velmi promlouvá fakt, zda se při snímání otáčíte okolo své osy nebo naopak okolo osy čočky fotoaparátu. Druhý případ je samozřejmě ideální a ulehčujete tak práci aplikaci, která nemusí dát vždy správně dohromady především bližší předměty nasnímané pod trochu jiným úhlem, což se jinak stává v prvním případě.

V celkovém součtu je funkce Photo Sphere skvělá a rozšiřuje focení o celou dimenzi dál. Prohlížet fotografie můžete přímo v telefonu nebo po nahrání do Google Plus. Výsledné snímky jsou však v otevřeném formátu, a kdokoliv tak může vytvořit další prohlížeče pro stolní počítače či telefony.

Vylepšení se dočkala i aplikace fotoaparátu, kdy přes zaměřovací ovál můžete daleko rychleji měnit nastavení fotoaparátu. Stačí pouze pohnout prstem do správného směru a vybrat příslušnou funkci. Není už tedy nutné zdlouhavě navštěvovat příslušné nabídky v menu. Přepracována byla i galerie, která nově umožňuje upravovat snímky nebo do nich vkládat nejrůznější filtry.

Widgety bez odemykání

Zásadní změnou prošla odemykací obrazovka. Nyní by však bylo vhodnější použít množné číslo, protože těchto obrazovek může mít hned několik. Už dříve se ostatní výrobci snažili tuto část Androidu vylepšit svými uživatelskými úpravami a úspěšnost se různila. Vývojáři rovněž vytvářeli vlastní odemykací obrazovky.

Nyní šel Google na celou věc od lesa a pohybem doprava získáte možnost vytvořit novou odemykací obrazovku, kam můžete umístit libovolný widget. Ten zabere malou část displeje a podle nutnosti je možné ho roztáhnout. Jeden widget tedy spotřebuje celou jednu obrazovku.

Prozatím jsou k dispozici widgety pro Gmail, kalendář, SMS zprávy nebo hodiny, kam můžete přidat další časové zóny. Ostatní vývojáři musí svoje widgety pro toto použití teprve upravit. První vlaštovky však přicházely pár dní po uvedení nové verze systému.

Jednotlivé obrazovky můžete libovolně prohazovat. Pro pořádek se hodí dodat, že pohyb doleva je nyní vyhrazen pro aplikaci fotoaparátu. V dolní části displeje je symbol pro přístup ke Google Now.

Pokud používáte některou z možných variant zabezpečení pro odemknutí telefonu, počítejte s tím, že tyto widgety jsou přístupné pro kohokoliv a dobře si rozmyslete například umístění výpisu vaší pošty z Gmailu. Pro zobrazení detailu zprávy je však již vyžadován PIN či jiný bezpečnostní údaj. Celkově je proměna odemykací obrazovky hodně razantní, ale vidíme rozhodně prostor pro zlepšení.

Ostatní výrobci často experimentovali i se stavovým (notifikačním) panelem, kam umisťovali nejrůznější zkratky k funkcím, jako je ovládání wi-fi, Bluetooth a dalším. Google se opět nyní postaral o standardizaci. Vše vyřešil velmi lišácky a stavové panely jsou hned dva. Na jednom je tradiční soupis notifikací a na druhém zkratky ke zmiňovaným funkcím. Přepnutí provedete tlačítkem v pravém rohu nebo pro přístup k druhému panelu použijete pro stažení dva prsty. Rychlé a jednoduché.

Sníme ve dne

DayDream je název pro vylepšený režim spořiče obrazovky. Ten se může zapnout po vložení zařízení do dokovací stanice nebo po připojení k nabíječce. Oproti běžnému spořiči obrazovky s ním můžete však interagovat. V základu je například výpis událostí z Google aplikace Aktuality, doplněný samozřejmě o různé obrázky. Pokud vás nějaká zpráva či obrázek zaujmou, může si ji rovnou přečíst či prohlédnout. Promítat se mohou i zvolené fotografie, kdy si mezi nimi můžete kdykoliv listovat. K funkci DayDream mají samozřejmě přístup i vývojáři a jistě přijdou s ještě daleko propracovanějšími funkcemi.

Do systému Android byl konečně integrován systém psaní pomocí postupného přejíždění prstu po klávesnici, známý především pod názvem Swype. Běžně je součástí telefonů od Samsungu a teprve nyní se k němu dostanou úplně všichni uživatelé Androidu.

Oproti konkurenci se liší zejména tím, že návrh slova vidíte okamžitě v bublině nad svým prstem. Po stránce rychlosti a přesnosti je však srovnatelný s konkurenčními produkty. Naopak ztrácí v možnostech rozložení klávesnice, jako je rychlý přístup ke speciálním znakům a dalším nastavením. Za zmiňované konkurenční klávesnice ovšem dáte mnohdy několik desítek korun nebo tato funkce postupného psaní musí být integrovaná v uživatelském prostředí jako například u přístrojů Samsung.

Spousta úprav aplikací

Vylepšení se dočkala i řada dalších předinstalovaných aplikací. Gmail se zlepšil po stránce vyhledávání a zobrazování e-mailů. Konečně funguje i možnost pinch to zoom. K nepoznání je aplikace Hodiny, která obsahuje stopky, časovač a budíky. Změnil se systém zadávání času, kdy se tradiční rotační válec proměnil na numerickou klávesnici se zkratkami na poloviny a celé hodiny. Celkově je aplikace Hodiny opět vážnějším konkurentem pro jednoúčelové aplikace na Play Store.

Rozšířila se nabídka karet v Google Now, který je nyní více propojený s Gmailem a vašimi zprávami. Každý e-mail je proskenován, zda neobsahuje údaje o rezervaci, letu, hotelu nebo odbavení zavazadel. Všechny tyto informace úhledně poskládá a vám nabídne v podobě zmiňovaných karet. Při běžném používání a zejména v našich končinách je však praktičnost trochu diskutabilní, ale ukazuje se zde směr, jakým se Google Now vydává.

Daleko praktičtější už je propojení Google Now s historií vyhledávání. Google si pamatuje, zda jste vyhledávali informace o nějakém filmu, herci či režisérovi a pokud se nacházíte poblíž kina, kde je tento film (případně s tímto obsazením) promítán, budete na to upozorněni a rovnou můžete rezervovat lístky. Podobně to funguje i s hudebníky a koncerty. Můžete zapnout i upozornění na zajímavá místa, kde lidé často fotili, a zachycení daného místa by se mohlo líbit i vám.

Pro celou rodinu

Jednou z největších novinek je možnost si na tabletu založit více uživatelských účtů. Tyto účty jsou naprosto odděleny a nelze vzájemně přistupovat k soukromým datům. Navíc je chytře vyřešeno, že pokud by dva uživatelé chtěli využívat stejnou aplikaci, tak se do zařízení stáhne pouze jednou. Druhý uživatel ji bude moci využívat okamžitě po aktivaci na Play Store. Data dané aplikace samozřejmě zůstanou oddělena.

Pro založení nového účtu stačí, aby uživatel v roli jakéhosi supervizora navštívil nabídku v menu a vytvořil další účet. Přihlásit se na daný účet lze posléze z odemykací obrazovky. Pro operační systém Android je tato funkce opravdu klíčová a ještě více zatraktivní tablety s ním před konkurencí.

Posílená bezpečnost

Google neustále posiluje zabezpečení před škodlivými aplikacemi. Jedním ze zásadních kroků bylo na počátku tohoto roku nasazení služby Bouncer, která skenuje aplikace v Play Storu. Nyní je této služby využito i při instalaci aplikací i přes neoficiální obchody nebo pro instalační balíčky stáhnuté z nejrůznějších koutů internetu.

Před instalací je z každé aplikace vytvořen jedinečný digitální podpis, který je odeslán na servery Googlu, kde je porovnán s možnými škodlivými aplikacemi, které už systém zná. Pokud by byla aplikace skutečně škodlivá, budete na tento fakt upozorněni a je na vás, jestli budete v instalaci pokračovat.

Při instalaci ze zdrojů jiných než Play Store byl také zpřehledněn výpis povolení, která aplikaci dáváte. Pro ještě větší bezpečí jste nyní upozorňováni, pokud aplikace chce odeslat placenou SMS zprávu. Toto upozornění lze samozřejmě i vypnout, pokud víte, že je vše v pořádku.

Hudba budoucnosti

Velmi zajímavou funkcí je podpora tzv. Miracastu, což je technologie pro bezdrátový přenos obrazu a zvuku s televizí nebo jiným zařízením. Na rozdíl od konkurenčních řešení je to však obecně přijímaný standard, na němž se domluvila řada velkých výrobců. První zařízení by měla být k dispozici v průběhu příštího roku. K dostání budou adaptéry, které tuto funkci zpřístupní i současným zařízením.

V souvislosti s touto funkcí přibyla pro vývojáře možnost ovlivňovat to, co bude vykresleno na jednotlivých obrazovkách. Na projektoru tak můžete spustit vaši prezentaci a na svém displeji mít dopsané poznámky ke každému snímku. Obdobně může fungovat přehrávání videa, kdy na televizi budete mít puštěný film, ale veškeré ovládací prvky budou umístěny na vašem telefonu.

Klíčová je nyní integrace tohoto nového operačního systému do nových a stávajících zařízení. V tomto ohledu se snaží dělat Google maximum a už při příchodu první verze Jelly Bean představil Platform Development Kit, což je balíček s nejrůznějšími nástroji pro výrobce zařízení, který bude uvolňován před vydáním klíčových verzí operačního systému Android.

Hlavní zbrzdění celého procesu aktualizace tak budou mít na svědomí nejspíše operátoři. Samozřejmě stále platí spolupráce všech hráčů v Open Handset Alliance a jejich podílení se na vývoji. Ve vývojovém středisku v Kalifornii je pro tuto spolupráci vyhrazeno celé jedno patro komplexu.

Na závěr se hodí poznamenat, že u tabletů již nebude vyhrazen systémový panel v pravém dolním rohu a celý vzhled uživatelského prostředí bude stejný jako u mobilních telefonů, a tedy s notifikační oblastí v horní části. Odůvodnění je prosté a má usnadnit časté přecházení mezi tabletem a mobilním telefonem. Tak, aby veškeré prvky byly stále na stejném místě. Tento fakt potvrzuje nejen starší Nexus 7, nový Nexus 10, ale i oficiální vyjádření předních vývojářů operačního systému Android.