Android 3.0 přinese nové uživatelské prostředí, starší verze zůstanou

O roztříštěnosti Androidu a jeho překotném vývoji už toho bylo napsáno dost, ale situace kolem mobilního operačního systému od Google se příliš neuklidňuje. Zklidnit ji měla současná verze 2.2 Froyo a částečně se to asi povedlo. Jenže verze 3.0 Gingerbread zase přinese trochu zmatků.

Nejnovější verze Androidu se totiž posune dál o výraznější krok, než tomu bylo u nových generací doposud. Google například slibuje přepracované uživatelské prostředí, které bude využívat všemožných grafických fines. To, jak dnes vypadá 3D fotogalerie u verzí 2.1 a 2.2, může sloužit jako určitá představa nového prostředí samotného systému.

Nová grafika a vylepšená logika ovládání přinesou drobný problém. Tím je hardwarová náročnost. Systém ve verzi 3.0 bude jednoduše vyžadovat opravdu výkonný hardware. Minimální doporučenou konfigurací bude podle všeho 1 GHz procesor, grafické jádro, 512 MB RAM a pravděpodobně i displej s úhlopříčkou 3,5 palce. Google tak možná předvede totáž jako Microsoft u svých Windows Phone 7, i když ne tak striktně jako redmondský gigant.

Android 3.0 by neměl jednotlivým výrobcům umožnit tak výrazné předělání uživatelského prostředí, jak tomu bylo doposud. HTC Sense, Motoblur, Sony Ericsson UXP, Samsung TouchWiz nebo další tak budou muset v případě Gingerbread ustoupit. Motorola to již nedávno neoficiálně potvrdila při uvedení modelu Droid X. Ten postrádá prostředí Motoblur, ale některé jeho funkce a principy jsou zapracovány do systému nebo jsou k dispozici jako samostatné aplikace. Podobné to bude nejspíš i u ostatních prostředí. Tato taktika dovolí výrobcům přinášet rychleji updaty na novou verzi.

Výrobci ale nadále budou moci upravovat k obrazu svému starší verze Androidu. Systém se podle tím všeho rozdělí na dvě větve. Tu high-endovou bude představovat verze 3.0 a její budoucí nástupci, pro méně výkonné smartphony a přístroje s menší úhlopříčkou tu zůstane verze 2.2. Jak bude Google tyto větve vyvíjet paralelně vedle sebe (a zda vůbec), zatím není vůbec jasné. Jisté je, že toto řešení Android roztříštěnosti jen tak nezbaví. Je ale možné, že nakonec budou moct výrobci používat nějakou odlehčenou verzi Androidu 3.0 bez grafických vymožeností jako třeba u verze 2.1.

Prvních přístrojů s Androidem 3.0 bychom se měli dočkat ještě před Vánoci. Zajímavou novinkou ve specifikacích systému bude kupříkladu i podpora rozlišení 1280 × 760 pixelů pro přístroje s displeji o úhlopříčce větší než 4 palce. Je to jistá odpověď na zdvojnásobení rozlišení u poslední generace iPhonu a výrobcům hardwaru tak Google dává možnost vytvořit tablety, které by mohly konkurovat iPadu.