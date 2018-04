Analyzujte své auto pomocí mobilu

Vital Engineering Ltd. je anglická firma se sídlem v Londýně, která se zabývá hledáním nových potřeb automobilového průmyslu, datové infrastruktury a diagnostiky obecně. Za sebou má již dlouhou historii v oblasti elektronických komunikací, sítí, modemů, analogové techniky a bezdrátové komunikace na bázi technologie Bluetooth. Právě poslední jmenovaná odnož specializace přinesla této společnosti velmi zajímavý produkt, který dokáže diagnostikovat váš automobil.

Jak to funguje?

Základem celého systému je malý modul, který se připojuje k systémovému konektoru v automobilu. Tento prvek pak pomocí technologie Bluetooth předává potřebné informace vašemu notebooku, PDA či smartphonu vybavenému shodnou technologií.

Softwarové zázemí zvané VitalScan je součástí dodávky a porozumí si se systémy Windows XP, 2000, 98 a Me. Z mobilních zařízení pak lze program nainstalovat do zařízení s Windows Pocket PC či Mobile a Windows Mobile for Smartphone. K dispozici je i obslužný program pro kapesní počítače s Palm OS.

Použití v praxi

Prvním krokem k plnému využití produktu je samozřejmě jeho nákup - výrobce kromě samotného vysílače se softwarem na CD za cenu 199 Liber (přibližně 8700 Kč) nabízí i různé balíčky , kde kombinuje svůj produkt s instalací a odladěním softwartu na notebooku (799 Liber - 35000 Kč) či s PDA Acer n30 nebo Palm Zire 72 (499 Liber - 22000 Kč). Pokud máte již doma jiné řešení pro připojení diagnostické jednotky k vašemu notebooku, lze zakoupit i samostatný software VitalScan za cenu 29,99 Liber (1300 Kč).

Dalším krokem je nalezení požadovaného konektoru, který by se měl ve většině případů nalézat v místech pojistkové skříně, tedy většinou na místě řidiče vespod palubní desky. Pokud ho naleznete, máte téměř vyhráno - v tu chvíli již stačí pouze připojit zakoupený vysílač a nainstalovat na vámi zvolené zařízení obslužný program. Po nastartování automobilu jsou již vidět veškeré údaje, které lze z diagnostické jednotky vyčíst. O správné funkčnosti vysílače informují stavové diody napájení a přenosu dat na jeho těle.

Ze zobrazených informací lze vyčíst například aktuální rychlost automobilu, výši otáček, emisí a informace ze všech možných čidel rozmístěných v motoru i interiéru. Velmi zajímavou funkcí je i čtení diagnostických chybových kódů (DTC - diagnostic trouble codes), které mohou po odeslání pomocí SMS, MMS či emailu poskytnout velmi cenné informace přivolanému technikovi při případné poruše. Informace o rychlosti a jiných fyzikálních jednotkách mohou ke své správné činnosti využívat i navigační systémy GPS.

Kompatibilita

Kompatibilita je ale omezena pouze na evropský standard ISO konektoru používaného v diagnostických jednotkách automobilů. Možnost napojení se tak týká pouze diagnostického systému OBD-II/EOBD ( ISO 9141-2 ), což je zavedený stadard používaný v mnoha automobilech různých značek převážně v Evropě. Tímto systémem jsou vybaveny všechny zážehové jednotky v automobilech s rokem výroby 2000 a vyšším, u vznětových motorů je kompatibilita omezená. Další kompatibilní norma je pak ISO 14230 používaná v diagnostickém systému KWP 2000.

Za prvé se u nich lze setkat s jiným systémem diagnostiky PWM, který se na americkém kontinentě užívá i u vznětových jednotek, za druhé se i v případě užití systému OBD objevují komplikace. Výrobce uvádí, že obecnost možnosti použití jeho produktu u vznětových automobilů je až u automobilů s rokem výroby 2003 a vyšším. Přehlednou tabulku automobilů splňujících normu ISO naleznete na této stránce.

Především pro firmy

Zařízení OBD Transmitter je velmi zajímavou ukázkou možností využití bezdrátové technologie Bluetooth, bohužel z cen lze ale vyčíst, že tento produkt není určen pro každého. Využití najde například v menších autoservisech či velkých dopravních firmách, které mohou kontrolovat stav svých automobilů na dálku a díky získaným informacím lépe koordinovat postup pří případné poruše na vozidle. Podobným řešením ale fandíme a kdyby se našlo jednodušší řešení k získávání jen základních informací, které běžný uživatel využije, ve spojení s nižší cenou, bude mít takové zařízení velké ambice na úspěch.