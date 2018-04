T-Mobile pořádně zahustil českou tarifní bramboračku. Člověče, vyznej se

Neznalému zákazníkovi musí při prohlížení tarifní nabídky T-Mobilu přecházet zrak. V nabídce je aktuálně šest řad a k tomu nová S námi. Nové tarify S námi ale nabídku trochu pročistí, končí (pro nové aktivace) kreditní tarif Standard, tarify Top a tarify Grand. Ty poslední ale operátor přesouvá do byznys segmentu pro podnikatele a firmy.

K tomu můžeme připočíst balíčky, aktuální slevy a zvýhodnění HIT. Ale T-Mobile v tom není rozhodně sám, u konkurence to je plus mínus stejné. Navíc porovnávat tarify mezi sebou dost dobře nejde, jejich struktura je záměrně odlišná.

Nové tarify T-Mobilu ukazují na odklon operátora od takzvané kreditní struktury ke klasické s volnými minutami a SMS. Hlavní inovací jsou podle tarifu časová pásma s neomezeným voláním a esemeskováním v rámci sítě T-Mobile. Už od nejnižšího tarifu to platí ve večerních hodinách, jeden tarif přidává neomezené volání v síti i o víkendu a tři nejvyšší tarify mají volání a esemeskování v síti

non-stop. Nejvyšší tarif je pak neomezeným do všech sítí.

Žádná data nejsou zadarmo

Sleva za rychlost a za úvazek Pokud si některý z nových tarifů aktivujete do konce srpna, dostanete slevu 30 procent z měsíčního paušálu. Druhým bonusem je obvyklé zvýhodnění HIT. Za úvazek přidá operátor měsíčně 20 procent volných minut navíc. Ale souběžně si nelze vzít dotovaný mobil. HIT logicky nemá cenu u nejvyššího tarifu a tarifu S námi 990, kde nejsou volné minuty. Naopak u nejnižšího přidá pouhých 6 minut navíc. To za úvazek rozhodně nestojí.

Tarify kopírují letité tarify Neon od O2 jako přes kopírák. Novinkou je integrovaný datový balíček v každém z nich. Nutno ale dodat, že velikost balíčku je u nejlevnějšího tarifu opravdu pouze symbolická. S 20 MB dat se nedá dělat téměř nic, možná to bude stačit na letmou občasnou kontrolu Facebooku. U dalších dvou tarifů dává T-Mobile 300 MB, následuje balíček s 600 MB a dva nejvyšší dva tarify mají integrovaný rovný gigabajt dat.

Rozklíčovat, kolik tím zákazník ušetří, je ale obtížné. Přesto se o to pokusíme. V nabídce běžných datových balíčků u T-Mobilu najdeme variantu se 100 MB, 300 MB a 2 GB za 139, 239, respektive 499 Kč za měsíc. Lze si tedy snadno spočítat, že zákazník dostane jakýsi internetový bonus v hodnotě 200 až 300 korun. U 20MB datového balíčku lze srovnávat jen s denním internetovým zvýhodněním, které nabízí 25 MB za 24 Kč. U nejlevnějšího tarifu S námi 390 tak zákazník dostane internetový bonus v hodnotě zhruba jen dvaceti korun.

Pěti celý den nebo všem jen večer

Extra pro mládež Pro mladé do 26 let (v době aktivace) připravil T-Mobile slevu 40 procent z nejnižšího tarifu S námi 390 a přidal po deseti minutách a SMS, plus 80 MB dat. Takže za výsledných 234 korun dává operátor 40 minut, 40 SMS a 100 MB dat a neomezené večerní hovory a SMS v rámci sítě. T-Mobile stále nabízí tarif pro mladé Bav se s 50 minutami a 100 SMS za 228 korun.

Velkým lákadlem je volání zdarma do vlastní sítě. U této kategorie je vhodné zmínit ještě alternativu v podobě tarifů

T-Mobile Přátelé. Za nejlevnější tarif Přátelé 300 zákazník zaplatí 300 Kč a může volat a psát SMS na pět vybraných čísel v síti T-Mobile zcela zdarma a po celý den. Oproti tarifu S námi 390 za 390 Kč už ale nezíská žádné další volné minuty, SMS ani data. Nelze tak jednoznačně určit, zda je výhodnější ta či ta nabídka. Ve svém principu existují nejrůznější alternativy, které budou vyhovovat různým skupinám uživatelů.

Pokud budeme tarify přeci jen porovnávat s konkurencí, nelze jednoznačně určit, zda je nová sada tarifů výhodnější či nikoliv. V určité cenové hladině totiž T-Mobile oproti O2 a Vodafonu nabídne více služeb, v jiné je dražší.

Těžko hledat nejlepší

Pokud se například podíváme na hladinu 1 000 Kč, u T-Mobilu tomu bude odpovídat tarif S námi 990 za 990 Kč. Nabídne neomezené volání do vlastní sítě, 600MB datový balíček, ale už žádné další volné jednotky. U O2 tarifu odpovídá Neon L+ za 950 Kč. Ten zákazníkovi umožní volat do sítě O2 zdarma, ale jen o víkendu a každý všední večer. Vedle toho ale ještě uživatel obdrží 300 volných minut do všech sítí. U Vodafonu dostanete za 1 000 Kč Tarif na míru, do kterého můžete "poskládat" například 250 volných minut do všech sítí a 250 volných SMS.

Sami tak můžete snadno posoudit, že volba nejvýhodnější nabídky závisí především na tom, jak často voláte do vlastní sítě a jak intenzivně využíváte internetové připojení v mobilu. Rozhodování bude každopádně zahrnovat probírání se nesčetným množstvím operátorských tabulek. A ještě lépe s následným smlouváním.