Analýza: se čtvrtým operátorem to nevypadá dobře

Národní regulátor se při tvorbě podmínek alespoň na oko snažil vytvořit prostředí vhodné pro vstup čtvrtého celoplošného mobilního operátora na český trh. Řada propojených podmínek a aktuální situace na trhu ale takový vstup činí velmi obtížný. Netvrdíme, že se po aukci neobjeví nové subjekty na našem trhu - ty přijdou celkem určitě. S podmínkou velkoobchodní nabídky v nových sítích se totiž dočkáme alespoň nějakých pokusů o virtuální operátory.

Plnohodnotný operátor za obrovské peníze

Vstup čtvrtého plnohodnotného operátora, který by se postavil současné dominující trojici, je ale velmi složitý. Vstup na český trh je finančně velmi náročný a to nejen z krátkodobého, ale i z dlouhodobého hlediska. Celonárodní operátor potřebuje získat výrazný podíl na trhu, aby se mu vstup finančně vyplatil. To ale bude vyžadovat vysoké investice do dlouho nevydělávající sítě. Na evropském trhu v současnosti přitom není téměř žádný operátor, který by byl finančně tak stabilní, aby si mohl dovolit v následujících pěti letech utratit v Česku řekněme dvacet miliard korun.

Takoví hráči se dají dnes najít snad jen v Asii, tamní operátoři se ale zatím do Evropy příliš nehrnou. Uvidíme, aukce by mohla v tomto směru překvapit. Prostor je i pro zájemce o nestandardní nepárové spektrum v rozsahu 2 600 MHz. Tady je frekvencí dostatek, cena nízká, jenže potíže budou s pokrýváním. Frekvence se totiž hodí jenom na pokrývání měst a dalších míst s vysokou koncentrací zákazníků, mimo ně je ale téměř nepoužitelná. Pokrytí by bylo neúnosně drahé a při pokrývání pouze touto frekvencí by úspěšný uchazeč jen těžko splnil podmínky výběrového řízení.

Trochu komplikovaný národní roaming

Jednou z nejdůležitějších podmínek, které mají umožnit vstup nového hráče, je podmínka národního roamingu. Tu budou muset stávající operátoři akceptovat, pokud se chtějí aukce zúčastnit. V rámci národního roamingu budou muset stávající operátoři pustit do svých GSM sítí a do svých nových sítí případného nového hráče.

Ale pozor, podle znění podmínek jen toho, který nezíská jakousi kompletní sadu kmitočtů. Požádat o národní roaming může subjekt, který získá lukrativní příděl 2 × 15 MHz v pásmu 1 800 MHz nebo příděl 2 × 20 MHz v pásmu 2 600 MHz, ale současně nezíská příděl v pásmu 800 MHz, které umožňuje celorepublikové pokrytí. Nebo naopak, pokud nový hráč získá příděl pouze v pásmu 800 MHz a jinde nikoli, pak opět bude moci požádat o roaming.

S roamingem se pojí několik podmínek. Pokud se například subjekty nedohodnou jinak, bude muset stávající operátor národní roaming povolit až ve chvíli, kdy nový operátor pokryje na získaných frekvencích minimálně 20 % obyvatelstva. Smlouvu o roamingu musí stávající operátor zaručit minimálně na dva roky a musí brát v potaz žádosti o roaming, které mu budou doručeny před skončením lhůty pěti let od přidělení kmitočtů. Pokud si podmínku vykládáme správně, je nutné pustit roamovat nového operátora na dobu sedmi let.

Nový operátor pravděpodobně může o roaming požádat opakovaně a když tak učiní naposledy těsně před uplynutím pětileté smlouvy, roamovat bude moci ještě další dva roky. Pak ale povinnost roamingu skončí, což znamená, že by si nový operátor už musel vystačit zcela sám. V tom je ale háček, když nebude mít kompletní spektrum frekvencí, tedy jak sadu v pásmu 800 MHz, tak příděly ve vyšších pásmech, těžko bude moci provozovat celorepublikovou síť s dostatečnou kapacitou a funkčností.

Národní roaming má také jeden možný bonus pro stávající operátory. Pokud se rozhodnou nového hráče pustit do svých UMTS sítí na frekvenci 2 100 MHz, budou si moci právě pokrytí UMTS započítat do rozvojových kritérií pro stavbu nových sítí. Jednoduše řečeno, nebudou muset pokrývat novými sítěmi LTE nelukrativní oblasti a rovnou budou moci budovat pokrytí v oblastech lukrativních. Pokrytí UMTS jim totiž dočasně splní podmínku pokrytí okresů ze skupiny A, za jejichž pokrytí tedy budou moci za odměnu pokrýt okres z lukrativní skupiny B.

Virtuální operátoři přes kopírák

Úspěšní žadatelé budou muset do nových sítí v případě zájmu pustit i virtuální operátory, což platí i pro případného nového hráče. Ani případný vstup virtuálních operátorů nemusí být na věky. V podmínkách je, že smlouva o poskytnutí velkoobchodní nabídky opět musí mít trvání minimálně dva roky (pokud virtuální operátor nepožádá o smlouvu kratší) a taková smlouva musí být uzavřena i deset let po skončení aukce. V podstatě tak mají virtuální operátoři zajištěnu možnost fungování na dvanáct let. Co se stane pak, těžko říci, ČTÚ se jistě na tyto podmínky zeptáme.

Operátoři budou muset také v rámci národního roamingu a velkoobchodní nabídky připravit referenční nabídky. Ty budou sloužit k tomu, aby se mohli případní zájemci zorientovat v tom, za jakých podmínek mohou mít k roamingu přístup a za jakých podmínek si mohou nakoupit kapacitu sítí. Referenční nabídka musí být hotová do šesti měsíců od přidělení kmitočtů.

Elektronická aukce s řadou složitostí

Frekvence se budou dražit v poměrně složité elektronické aukci. ČTÚ si musí pro její účely nechat systém navrhnout a vyrobit. V aukci budou moci zájemci o jednotlivé bloky, které se budou dražit, postupovat pouze podle přísných pravidel. V každém z kol aukce budou mít určitý počet akčních bodů, které mohou použít na příhozy. Pokud akční body nevyužijí zcela, v dalších kolech o ně přijdou, čímž je zaručeno, že se nebude aukce protahovat donekonečna a že zájemci budou postupovat strategicky a nikoli spekulativně.

Jistým spekulacím nahrávají jen možnosti se v kole dobrovolně zdržet nebo stáhnout svou nejvyšší nabídku z kola předchozího. Mechanismus aukce je celkem složitý a dovolí pouze předem určené příhozy. Operátoři budou moci k vyvolávacím cenám a následně k maximálním cenám v každém kole aukce přihazovat 10 nebo 20 %. Tyto skoky mohou v některých případech cenu vyšroubovat i hodně vysoko.

Jinak již vcelku známé podmínky

Ostatní podmínky aukce jsou již delší dobu v podstatě známé. Víme, co se draží: šest bloků po 2 × 5 MHz v pásmu 800 MHz, 14 bloků 2 × 5 MHz v párovém pásmu 2 600 MHz, v nepárové části tohoto spektra pak 9 bloků rovněž o šířce 5 MHz (1 × 5 MHz). V pásmu 1 800 MHz se draží atraktivní blok 2 × 15 MHz, jeden malý blok 2 x 0,8 MHz a 9 bloků 2 x 1 MHz. Kromě 15 MHz a 0,8 MHz bloků v pásmu 1 800 MHz se draží abstraktní bloky: operátoři tedy nedostanou konkrétní frekvence, na které budou přihazovat. Naopak, za právo přednostního výběru vhodné frekvence si budou moci později připlatit.

V párovém pásmu 2 600 MHz lze koupit minimálně dva bloky (tedy 2 x 10 MHz) a maximálně 2 x 20 MHz. V nepárové části spektra není podmínka maxima stanovena, minimem jsou tři bloky, tedy 1 x 15 MHz. Cena jednoho pětimegahertzového bloku je 100 milionů, u nepárového spektra je to logicky polovina, zatímco v párovém spektru je příděl 2 x 5 MHz, v nepárovém 1 x 5 MHz.

V rozsahu 1 800 MHz je určena podmínka kumulace spektra: žádný z operátorů nesmí mít po skončení aukce více než 2 x 23 MHz. To vyřazuje stávající operátory ze soutěže o patnáctimegahertzový blok (vyvolávací cena 450 milionů), každý z nich si ale může koupit celkem až 5 MHz v malých blocích (vyvolávací cena 30 milionů za blok, 24 milionů u 0,8 MHz kousku). U nejnižší dražené frekvence je podmínka kumulace stanovena na maximálně 2 x 15 MHz, vyvolávací cena jednoho 2 x 5 MHz bloku je 1,1 miliardy.

Úřad nestanovuje, jakou technologii musí v daném pásmu operátor použít. V podmínkách aukce je vyloženě napsáno, že vydražené bloky lze použít pro stavbu sítí LTE, WiMAX nebo UMTS, což platí i pro pásmo 1 800 MHz, ve kterém je jinak provozováno GSM.