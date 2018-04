Proč Noty 7 vybuchovaly? Může za to agresivní design, tvrdí analýza

Prakticky ihned poté, co začaly první kusy Samsungu Galaxy Note 7 vybuchovat, se začalo spekulovat, co je příčinou tohoto problému. Různé zdroje jmenovaly problémy jako přílišné stlačování baterie během výroby, špatné umístění izolační pásky a podobně. Ale vše dávalo vinu pouze baterii, což je ovšem podle analýzy společnosti Instrumental pouze část problému.

To, že nejde pouze o baterii, naznačoval už fakt, že vybuchovaly i kusy s už vyměněným akumulátorem. Pokud by výměna baterie problém vyřešila, Samsung by se nepouštěl do svolávání všech dosud prodaných kusů. Na vině je totiž také něco, co zkrátka Samsung narychlo vyměnit nedokáže: nedomyšlený agresivní design.

Výbuchy podle výsledků analýzy způsobil design článku, u kterého se Samsung snažil dosáhnout co nejvyšší výdrže při co nejmenších rozměrech. Princip baterie použité v modelu Note 7 byl takový, že dvě polymerové vrstvy pokryté elektrolyty oddělovaly pozitivní vrstvu oxidu lithia a kobaltu a negativní grafitovou vrstvu. Pokud by se tyto dvě vrstvy dotkly, elektrolyty se přehřejí, což způsobí explozi.

Design tohoto telefonu navíc nenechával prakticky žádné volné místo pro případné stlačování (třeba když si na mobil v zadní kapse sednete), na které bylo tělo náchylné zejména přes zadní kryt. Samsung se tak vystavoval velkému riziku, když prodával telefon, jehož baterie měla naprosté minimum prostoru okolo sebe. To dokládá i snímek s vyznačeným místem okolo akumulátoru:

Podle analýzy Samsung učinil nebezpečný krok a jeho vlastní prostředky testování nových produktů mu selhaly. Prodával nebezpečný produkt. Je znepokojující, že se to může stát i tak velké firmě, jako je Samsung, a naznačuje to potřebu lepších testovacích nástrojů a postupů.