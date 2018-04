Můžeme závidět téměř celé Unii. V Česku dostáváme datové „drobky“

V komplexní analýze konkurenceschopnosti vysokorychlostního mobilního přístupu k internetu v prvním letošním pololetí se analytici zaměřili na operátory členských států EU a také na USA jakožto člena OECD. Srovnání tak podléhalo 1 541 tarifů od celkem 139 mobilních operátorů (ze 71 telekomunikačních skupin) a 50 virtuálních operátorů, kteří vystupují pod 187 obchodními značkami na trzích celkem 41 států.

Kritériem analytiků byla měsíční útrata ve výši 35 eur, v přepočtu tedy zhruba 950 korun. U mnohých operátorů jsou v různých státech rozdíly opravdu markantní. Názorným příkladem je například Vodafone, kdy zákazníci britské pobočky mají za 35 eur k dispozici 20 GB dat, zatímco u té německé je nutné se spokojit s pouhým jedním gigabytem.

V komplexním srovnání si však Německo vede o něco lépe, ačkoli ani tak to není žádná sláva. Nejvyšší objem dat, který je na německém trhu za uvedenou sumu k dispozici, jsou 4 GB. Ale i tak je to vyšší datová porce, než se do nastaveného kritéria vtěsná na českém trhu. Podle analytiků je nutné se při splnění nastavené výše měsíční útraty v Česku spokojit pouze s maximálně 2,5 GB dat.

Tento objem je k dispozici zákazníkům Vodafonu, a to při využití služby Zvýšení datového balíčku, kdy se za 99 korun měsíčně navýší standardní datový objem (1,5 GB) neomezeného tarifu o další 1 GB. Nahlédnutí do ceníků tuzemských operátorů odhalí, že lze při splnění stanovené ceny dosáhnout i vyššího objemu dat. Do limitu by se totiž vešel i neomezený tarif Free CZ od O2 s dodatečnými daty, kdy při částce 898 korun (749 Kč + 149 Kč) jsou k dispozici 3 GB dat. Je tedy patrné, že analýza nezohledňuje dokupování dodatečných měsíčních datových balíčků.

To však nemění nic na tom, že ve srovnání s ostatními členskými státy Evropské unie jsme na samém chvostu grafu. Hůře než Česko skončilo pouze pět evropských států, a to včetně Slovenska, kde mají zákazníci při nastavené měsíční útratě k dispozici jen 2 GB dat. Vůbec nejlépe ze srovnání vyšlo Finsko, kde při útratě 35 eur mají zákazníci tamních operátorů k dispozici zcela neomezené tarify, tedy bez datového limitu.

Analytici se zajímali i o to, na kolik v jednotlivých státech vyjde zákazníky tarif s nejméně 20GB datovým objemem. V tomto grafu se Česko neumístilo vůbec, maximum dat, které lze u českých operátorů v rámci tarifu získat, je totiž jen 11 GB (Vodafone Red LTE s navýšeným objemem dat). Nejlépe z tohoto srovnání vyšlo Polsko, kde zákazníci za 20 GB zaplatí v přepočtu 13,80 eur (necelých 380 korun). Celkem 10 z 29 porovnávaných zemí se navíc s takto vysokým datovým objemem vejde i do nastaveného cenového kritéria.

A ani v tomto porovnání neopomněli analytici poukázat na propastné rozdíly u operátorů stejné obchodní značky. Zatímco u britského Vodafonu lze tarif s 20 GB dat získat za 30 eur (810 Kč), tak u německé pobočky takový tarif vyjde na 89,90 eur (necelých 2,5 tisíce korun). Při nahlédnutí do aktuální nabídky německého Vodafonu lze pak vyčíst, že průzkum nebral v potaz ani akční zvýhodnění. Měsíční paušál za tarif Red XXL je totiž po dobu prvního roku od uzavření smlouvy pouze 59,99 eur (přibližně 1 600 Kč).