Analýza: Česko čeká 3G revoluce. Po letech doháníme rozvinutý svět

Není to tak dávno, co T-Mobilu nezbylo než přiznat, že Internet 4G byl šlápnutím vedle. Po letech, kdy se naši mobilní operátoři o potřeby zákazníků příliš nestarali, se možná dočkáme zlepšení. Vše odstartovalo O2 oznámením, že konečně rozšíří svou 3G síť na většinu velkých měst v Česku. K němu se brzy přidal Vodafone, který se svým 3G přešlapoval na místě pořádně dlouho, a také T-Mobile.

Pokud všechny sliby dojdou naplnění, možná si budeme moci konečně na vlastní kůži vyzkoušet, kde všude se rychlejší datové přenosy projeví. Mobilní internet totiž není jen o připojení z počítače k internetu, i když právě při něm je benefit z vyšší rychlosti nejvíce znatelný. Velký rozdíl poznáte i v okamžiku, kdy budete odesílat například MMS s větší fotkou, či si budete chtít jen přečíst novinky na displeji mobilu.

Přešlapování na místě

I když se podaří všechny plány naplnit, zaostávání za mobilně vyspělými zeměmi bude stále markantní. Dlouho jsme se vysmívali slovenským mobilním operátorům, jenže mezitím Orange dokázal nabídnout 3G většině obyvatel. Již na konci loňského roku pak deklaroval i britský Ofcom, že místní operátoři splnili licenční podmínky a pokrývají přes 80 procent populace Velké Británie.

Plány O2 hovoří o pokrytí zhruba třiceti dalších měst, což znamená pokrytí měst s více než 35 tisíci obyvatel. T-Mobile zatím hovoří o spuštění pilotního provozu v Praze do konce letošního roku, ale v dalších měsících by měl být nárůst pokrytí velmi dynamický. Zřejmě nejtajemnější je v tomto směru Vodafone, který ještě nedávno prohlašoval, že bude čekat na LTE. Oznámené partnerství s Huawei napovídá něco jiného. Dobře informované zdroje blízké Vodafone naznačují, že počet základnových stanic 3G by měl rychle růst.

Vyšší rychlosti na obzoru

Všichni tři operátoři spojili rozšiřování (či budování) svých 3G sítí s upgradem stávajících sítí 2G. Do hry tak poměrně razantně vstoupili čínští dodavatelé, kteří byli schopni nabídnout infrastrukturu umožňující do budoucna relativně bezproblémový upgrade. Právě Vodafone tak počítá s tím, že pozdější přechod k LTE by měl být relativně bezproblémový.

K čínskému dodavateli se ostatně původně chtěl obrátit i T-Mobile, který ohlásil, že jeho 2G síť bude modernizovat také Huawei. Podle našich informací se přitom počítalo s tím, že právě v rámci této modernizace dojde i na standardní 3G síť. Jenže do hry nakonec vstoupila mateřská společnost a také Nokia Siemens Network. Právě s tímto dodavatelem má totiž skupina T-Mobile uzavřenu smlouvu (ještě z doby Siemensu). Nakonec tak bylo minulý týden ohlášeno budování 3G touto společností.

Notebooky s integrovaným 3G modemem jsou u světových operátorů velkým hitem.

Kromě většího pokrytí bychom se měli dočkat také výrazného zvýšení (teoretických) rychlostí. Všichni operátoři totiž ohlásili implementaci technologie HSDPA, která přináší citelné zvýšení rychlostí downloadu (z internetu k uživateli). O2 se dlouho snažilo maximální rychlosti omezovat – platilo omezení na 1 Mb/s, později na 2 Mb/s. Teprve před relativně krátkou dobou došlo k odbourání této bariéry, takže aktuálně by měla být dostupná rychlost maximálně 3,6 Mb/s. Tuto rychlost zatím O2 zachová i v nových lokalitách, nicméně v relativně blízké budoucnosti se počítá s navýšením na 7,2 Mb/s.

Podle Huawei by měla stejnou rychlost, tedy 7,2 Mb/s, nabízet i síť Vodafone. Ten navíc počítá s tím, že nabídne i podporu technologie HSUPA přinášející citelné zrychlení uploadu (směr od uživatele do internetu). Obě technologie se chystá nabídnout i T-Mobile, ten ohlásil v tiskové zprávě rychlosti 14,4 Mb/s pro download a 5,7 Mb/s pro upload. Telefonů a modemů s podporou 7,2 Mb/s je na trhu relativně dost, přístroje pro vyšší rychlosti ale zatím zdaleka běžné nejsou.

Samostatný internet je cestou do pekel

Rozvoj 3G zřejmě změní i situaci na trhu internetového připojení. Díky rozvoji ADSL, kabelového internetu a dalších technologií se začíná situace v Česku normalizovat a mobilní data přestávají sloužit jako hlavní domácí připojení. Ruku v ruce s tím pak klesá popularita různých speciálních přídavných zařízení a tarifů. Pokud bude nabízet 3G síť rychlosti přes 2 Mb/s, dá jistě velká část uživatelů přednost jednoduchému připojení mobilu k notebooku.

Ti, co budou mobilní data využívat častěji, budou možná ještě ochotni sáhnout po nějakém malém USB modemu, ideálně s flash pamětí nesoucí ovladače, či po notebooku s integrovanou datovou kartou. Ale proč s sebou vláčet velký externí modem a ještě řešit nějaké speciální účtování? Je tedy otázkou, jaký prostor zbude pro dvě CDMA sítě, které jsou u nás v provozu. Propadák v podobě Internetu 4G budiž v tomto směru mementem. Je proto otázkou, jak naloží O2 se svou CDMA sítí. Loni sice investovala do jejího rozvoje a upgrade na EV-DO Rev. A v některých regionech. Jinak je ale ticho po pěšině.

V poměrně obtížné situaci bude i U:fon, který právě na připojení k internetu hodně stavěl. Ostatně i nový generální ředitel našeho nejmladšího mobilního operátora Tomáš Budník‎ naznačil v rozhovoru pro Mobil.cz, že právě na Fofr Internet chce U:fon nyní upřít svou pozornost. To by mohl být podle našeho názoru začátek konce tohoto slibného experimentu. U:fon totiž nebude moci nabídnout ani větší rychlost a po viditelném zpomalení budování sítě ani výrazně lepší pokrytí. Jen málokdo pak bude ochoten pořídit si další zařízení a starat se o další fakturu jiného operátora. Srovnatelnou možnost mu nabídne telefon, který už má možná v kapse.