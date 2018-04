Analytik vyzývá Nokii a Microsoft ke spolupráci. MeeGo prý patří do šrotu

Dopis s apelem v tomto duchu zaslal Ahmad šéfům obou společností, dorazil tedy do schránky Stephena Elopa i Steva Ballmera. Píše se v něm mimo jiné, že by na blížícím se setkání investorů Nokie (11. února) měl Elop oznámit existenci dohody, v rámci které má Nokia zakoupit práva duševního vlastnictví k Windows Phone 7, a získat tak k systému exkluzivní přístup. Zaznít by z úst šéfa společnosti měla i data uvedení prvních nokií s WP7.

Elop již minulý týden prohlásil, že Nokia musí velmi rychle vybudovat vlastní operační systém, případně začít využívat některou konkurenční platformu, a zajistit tak alespoň stejný tržní podíl i do budoucna. Jeho slova obratem rozdmýchala vlnu spekulací, zda se dočkáme nokií s Androidem, nebo bude tím vyvoleným systémem právě Windows Phone 7.

Ten trápí poměrně vlažný rozjezd, za poslední čtvrtletí byla totiž poptávka jen po 2 milionech licencí Windows Phone 7. To je téměř zanedbatelný podíl z celkové stovky milionů v tomto období prodaných smartphonů. Microsoft tak stojí tváří v tvář velkým úkolům, musí se prosadit v oblasti chytrých telefonů i stále důležitějšímu segmentu tabletů, který v blízké budoucnosti čeká veliký boom.

Také pověst Nokie coby neotřesitelné jedničky na poli smartphonů je dnes již diskutabilní. Ačkoli si totiž výrobce v uplynulém čtvrtletí připsal 31 % podíl, meziročně to je takřka čtvrtinový propad. Někdejší příznivce Symbianu totiž v mnoha případech zlákal iOS a Android. Úspěch iPhonu na poli smartphonů Ahmad dokonce přirovnává k postavení Microsoftu v segmentu operačních systému pro PC.





Na spojenectví mohou obě strany vydělat, MeeGo je slepá cesta

Tiskový mluvčí Nokie Doug Dawson odmítl dopis komentovat, zástupce Microsoftu se vůbec nepovedlo kontaktovat. Mírně se ale pohnuly ceny akcií na burze, Nokia posílila o 4,3 % (na 8,17 eur / akcie), s akciemi Microsoftu se obchodovalo za 27,94 dolarů (- 5 %).

Spojenectví obou firem může být podle autora dopisu pro obě strany užitečné. Nokia by mohla Windows Phone 7 nabízet u svých špičkových modelů, což by jí pomohlo výrazněji uspět na americkém trhu, kde si doposud připisuje tržní podíl několika procentních bodů. Široký tým zkušených vývojářů by pak mohl pomoci urychlit vylepšování systému Windows Phone 7.

Microsoft by v Nokii získal výrazného odběratele licencí a portfolio nabízených WP7 zařízení by rázem mohlo být o mnoho rozmanitější. Je také pravděpodobné, že věrní, ale Symbianem již trochu otrávení fanoušci Nokie, by v případě nabídky telefonů Windows Phone 7 s logem jejich oblíbené značky mohli odolat vábničce v podobě Androidu a iPhoneOS.

Platformu MeeGo, na které Nokia pracuje spolu s Intelem, zase Ahmad označil za velký omyl a největší vtip současného světa mobilních platforem. "MeeGo patří do šrotu. Budete-li ve vývoji této zbytečnosti i nadále pokračovat, Apple a Google před vámi získají ještě větší náskok."

Kořeny hypotetické spolupráce Nokie a Microsoftu sahají do půle září loňského roku, kdy byl do čela exekutivy Nokie postaven Stephen Elop. Ten dlouhá léta působil na vedoucích pozicích právě v Microsoftu, a tak bylo nabíledni, že by obě firmy mohly brzy nalézt společnou řeč v segmentu chytrých telefonů. Zda se uvedené předzvěsti naplní a skutečně se brzy dočkáme Nokie s Windows Phone 7, ukážou nejbližší týdny.