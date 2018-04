Analytik předpovídá, že iPhone 7 bude zklamáním. A letošní prodeje také

Předpověď analytika se opírá o již známá data, podle kterých není poptávka po současné generaci 6s tak vysoká, jak v Applu očekávali. Odbyt nejnovější generace iPhonů nedosáhl předpokládané výše na vyspělých trzích, a například v Indii, jedním z hlavních rozvojových trhů, jsou iPhony prostě příliš drahé.

Jedním z důvodů, proč majitelé iPhonů 6 ve větší míře nepovýšili na 6s, je absence zásadních inovací. Jistě, aktuální generace je výkonnější, má lepší fotoaparát a na intenzitu dotyku citlivých displej. Ovšem verze 6/6 Plus nedostatkem výkonu netrpí a použitý fotoaparát se stále řadí k lepším.

Ming-Chi Kuo předpokládá, že po uvedení iPhonu 7 bude situace obdobná a opakuje, že dosud jedinou známou inovací, která se s očekávaným iPhonem skloňuje, je duální fotoaparát. Takový fotomodul by navíc podle několika dřívějších spekulací měla mít pouze větší verze Plus. Základní by pak zřejmě dostala jen mírně inovovaný foťák.

Analytik Kuo je znám důvěrnými vazbami na firmy z dodavatelského řetězce Applu a jeho předpovědi se často ukazují jako zcela přesné. Proto zatím nepředpokládá, že by iPhone 7 přišel s nějakou zásadní novinkou, o které by se dosud nevědělo, byť to zcela vyloučit samozřejmě nelze.

Vrcholu už prodeje iPhonů dosáhly, říká Kuo

Loni dle agentury IDC Apple prodal 231,5 milionů iPhonů a Ming-Chi Kuo podle aktuálního vývoje odhaduje celkový letošní odbyt mezi 190 až 210 miliony, přičemž se přiklání spíše ke spodní polovině tohoto intervalu. Pro Apple příznivější odhady mají někteří analytici z Wall Street, kteří hovoří o 210 až 230 milionech udaných iPhonů.

Do celkových čísel by měl jistým podílem promluvit i dosud nejnovější iPhone SE. Podle zpravodajského serveru CNBC Apple přijal jen od čínských obchodníků krátce po zahájení prodeje objednávky na více než 3,4 milionu kusů. V tomto objemu mělo převládat zlaté provedení (1,3 mil. kusů) a v těsném závěsu pak provedení v barvě růžového zlata (1,2 mil. ks). K těmto číslům je však Kuo skeptický s odůvodněním, že sám nebyl schopen dohledat jakékoli údaje, které by tak velkým objem objednávek prokazovaly.

Apple zatím zaznamenal rekordní prodeje v posledním čtvrtletí roku 2014 a 2015, kdy prodal 74,5 resp 74,8 milionů iPhonů (data IDC). Takto ohromné prodeje byly podle Kuoa způsobeny faktem, že Apple po letech citelně zvětšil displej iPhonů, čímž v podstatně dohnal androidí konkurenci s do té doby značně většími obrazovkami.

Silné prodeje iPhonů 6 a 6s v daném období tak představovaly uspokojení nashromážděné poptávky po velkých iPhonech a v dalším období se už takto rekordní prodeje podle Kuoa nemusí opakovat.

Prodeje iPhonů v jednotlivých letech od 2007 po 2015, plus výhled pro letošní rok (statista.com)

V Brean Capital mají pozitivnější výhled

Ananda Baruah z Brean Capital je jedním z analytiků, kteří Applu pro letošní rok předpovídají lepší výsledek, než odhaduje Ming-Chi Kuo.

Podle něj letos Apple prodá až 216 milionů iPhonů, což by byl oproti loňskému roku pokles přibližně jen 6,5 procenta. Baruah očekává, že v prvním kalendářním čtvrletí dosáhnou prodeje asi 50 milionů kusů, v následujícím kvartálu pak 40 milionů a ve třetím opět 50 milionů.

Závěrečné čtvrtletí, kdy už bude naplno v prodeji iPhone 7, vidí jako reálný výsledek okolo 70 milionů prodaných telefonů. I to by však oproti dosaženým výsledkům za předchozí závěrečná kalendářní čtvrtletí byl o něco slabší odbyt.

V březnu Apple představil iPhone SE: