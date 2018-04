Analytici: Apple meziročně poroste o pětinu, Samsung o nicotné procento

Samsung za loňský rok prodal 318 milionů telefonů a letos to podle předpovědi jihokorejských analytiků nebude o mnoho víc. Gigant si má polepšit totiž jen o nicotné procento, přesněji o 0,95 procenta. To by znamenalo meziroční nárůst prodejů o pouhé tři miliony kusů.

Citelně lépe by si při meziročním srovnání měl vést Apple, kterému by devatenáctiprocentní růst měl zaručit celkový udaný objem okolo 230 milionů iPhonů. Není přitom vyloučeno, že v posledním kalendářním čtvrtletí Apple pokoří loňský rekord , kdy v závěru roku prodal 74,5 milionů svých telefonů.

Přitom ještě před třemi lety se Samsung zdál být nedostižným rivalem. V roce 2012 totiž vykázal meziroční růst 131 procent. Rok poté se však tempo opanování trhu značně zpomalilo na pouhých 44,4 procenta. Konečná čísla za loňský rok navíc ukázala nulový růst. A to kvůli Applu, který pomalu ale jistě s iPhony ukusuje stále větší podíl, jehož meziroční růst dosáhl v posledních třech letech 49,4, 12,5 a 26,1 procenta.

Klíčová bude vánoční sezona

Tradičně do celkových hospodářských výsledků výrazně promluví odbyt v posledním kalendářním čtvrtletí. Připomeňme, že Apple prodal v minulém roce 193 milionů iPhonů a z toho téměř 40 procent právě ve čtvrtém kvartálu.

Novým iPhonům se mimo jiných konkurentů postaví hned několik špičkově vybavených samsungů. Nemluvíme pouze o v srpnu uvedených modelech Galaxy Note 5 a S6 edge+. Rovnocennou konkurencí pro Apple je i povedený tandem S6/S6 edge. Šestá generace přišla ve zcela novém designu i v mnohem lepším dílenském zpracování. Plastové kryty u vrcholových modelů byly Samsungu několik let vyčítány.

Celé zmíněné kvarteto samsungů spoléhá na výkonný Exynos 7420, jenž patří mezi vůbec nejvýkonnější mobilní hardware. Patří se vyzdvihnout i datové úložiště typu UFS 2.0 se značně vyššími rychlostmi sekvenčního čtení i zápisu než běžnější standard eMMC 5.0. Ten dodnes využívá drtivá většina ostatních výrobců. Modely s přídomkem edge jsou navíc jediné smartphony na trhu s displeji zahnutými do stran.

Samsung navíc v posledních měsících telefony řady Galaxy S6 zlevnil (a to i v tuzemsku) a cena nového Note 5 je v USA stanovena na 696 dolarů (téměř 17 000 Kč bez daně). Jeho předchůdce přitom loni startoval na značně vyšší částce, a sice na 826 dolarech (přes 20 tisíc korun bez DPH).

V USA se nabízí iPhone na splátky

Apple naproti tomu nové modely představil s tradičně sebevědomými cenovkami a loajalitu zákazníků si nově snaží zajistit iPhony na splátky. Upgrade program zajistí Američanům od 32 dolarů měsíčně (780 Kč) každý rok nový iPhone, v ceně je navíc i nadstandardní záruka Apple Care+.

Prodeje předchozích dvou generací (modely 6/6s a 5s) pak Apple tradičně podpoří snížením cen. Apple se asi jako jediný výrobce smartphonů chlubí vysokou zůstatkovou hodnotou, proto ani slevy na starší modely nejsou nijak výrazné. Apple obě generace zlevnil i u nás, ceny se po březnovém zdražení kvůli sílícímu dolaru v podstatě vrátily na úroveň před zdražením (více zde).

Samsung to tak navzdory zdaleka nejširší nabídce smartphonů nebude mít vůbec jednoduché. V nejvyšší kategorii, kde by potřeboval uspět především, čelí a bude čelit zejména Applu. Ve střední třídě pak pokračující invazi čínských výrobců jako je Huawei, Xiaomi a Lenovo.