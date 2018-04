Chytré telefony otupují myšlení a jejich notoričtí uživatelé hloupnou

Vyplývá to z kanadské studie, kterou provedli mezi uživateli chytrých telefonů tamní psychologové. Jejich závěr je poměrně jednoznačný a doporučení zní: přestaňte spoléhat na své telefony, píše britský server Telegraph.co.uk. Lidé se totiž podle vědců na své přístroje spoléhají raději, než aby sami přemýšleli a daný problém se pokusili vyřešit. Smartphone vnímají jako svou „prodlouženou mysl“.

„Náš úsudek předpokládá, že ti, kteří jsou relativně méně ochotni daný problém řešit namáhavým logickým myšlením, mohou tuto neochotu kompenzovat právě spoléháním se na internet ve svém chytrém telefonu,“ píše se v abstraktu studie publikované v časopise Computers in Human Behavior (zde, placený přístup).

Autoři se ve studii přímo opírají o mnohem obsáhlejší teorii přenášení myšlení na přístroje. To je odvětví, kterému se věnuje stále víc badatelů. „Zjistili jsme, že ti, kteří myslí víc intuitivně a méně analyticky, se častěji při řešení problémů spoléhali na své chytré telefony,“ uvádí studie. Lidé podle psychologů často zvolí snadné a rychlé řešení na úkor namáhavějšího přemýšlení. V praxi tedy určitá část lidí raději sáhne rovnou po mobilu, než aby se snažila daný problém sama vyřešit či si na danou věc vzpomenout.

Fakticky to však znamená, že notoričtí uživatelé smartphonů „hloupnou“. To, co ještě před pár lety nosili lidé v mozku, nechávají na svých přístrojích. A bez nich jsou téměř ztracení. Kanadská studie je přitom jen jedna z mnoha, která na postupné „hloupnutí“ lidstva kvůli přílišnému využívání moderních technologií upozorňuje. Ačkoli se tyto studie netýkají přímo jen telefonů, obrovská rychlost rozšíření dělá ze smartphonů nejčastějšího prostředníka v přístupu k informacím.

Podle odhadů budou mít chytrý telefon už příští rok přes dvě miliardy lidí na celém světě, v roce 2018 dokonce celá třetina světové populace.