Analytici vyzývají k zaměření na pokrytí a spolehlivost

Nový výzkum provedený agenturou Ovum vyzývá operátory mobilních sítí k investicím do packetových systémů a ke koncentraci spíše na pokrytí a spolehlivost systémů než na spouštění vysokorychlostních multimediálních služeb. (Co mi to jenom může připomínat?) Přenos dat po mobilní síti včetně multimedií v sobě skrývá obrovský potenciál, ale vývoj je nejistý a vystavený obchodním i sociálním tlakům. Ovum vydává výsledky svých šetření v práci Cellular Data Services: Market Opportunitites for Packet Upgrades.

Podle Johna Davison, hlavního analytika Ovum Inc., "Mobilní komunikace jako průmyslové odvětví došlo k závěru, že příštím krokem bude mobilní internet a kvůli němu budou muset mobilní operátoři investovat do nových zařízení aby stačili poptávce; hodně aktivit se přitom týká vývoje vysoce rychlostních multimediálních aplikací. Skutečnost je daleko složitější než jen mobilní Internet."

"Dodavatelé zařízení mobilních sítí mohou hodně získat ale i hodně ztratit; záleží na rozhodnutí operátorů o aktualizaci zařízení." pokračuje Davison "Dodavatelé investovali obrovské částky do výzkumu a vývoje a teď jim záleží na tom kdy dostanou své peníze zpátky. Snaží se přesvědčit operátory k instalaci nových zařízení jako přípravu na budoucí požadavky zákazníků."

"Nějaká forma packetové sítě bude určitě potřebná, ale v současné době je daleko důležitější se soustředit spíš na pokrytí než na rychlost a jednoduchost je potřeba daleko více než složitá multimediální řešení. Poptávka je nejistá a neověřená, klíčem k úspěchu, dlouhodobému růstu, je zaměřit se na zákazníky." vysvětluje Davison.

Studie Cellular Data Services: Market Opportunitites for Packet Upgrades dokazuje, že packetové systémy si vyžádají velké změny v mobilních sítích, ale v konečném důsledku umožní:

- široké využití IP (Internetové) telefonie

- vývoj nových,dnes neznámých aplikací

- vyšší přenosové rychlosti tam kde je jich zapotřebí

- lepší využití radiového spektra

- možnost zavedení nových metod placení

"Zavedení packetových systénů bude znamenat významné finační a organizační změny pro operátory" uzavírá Davison. "Rozhodnutí je o to složitější, že určí další směr zejména pokud jde o příští uprade na sítě třetí generace. Kudy se bude trh pro mobilní přenos dat ubírat záleží na zákaznících a na integraci nabízených služeb. Úzká spolupráce dodavatelů hardwaru a softwaru je naprosto nezbytná." Ovum předpovídá, že počet zákazníků mobilních operátorů vzroste z 9 milionů na konci roku 1998 na 297 milionů v roce 2007.

Ovum je nezávislá analytická skupina v oborech nová media, telekomunikace a IT a poskytuje informace o vývojí n atrhu, v technických oblastech a regulacích. Ovum provádí své vlastní průzkumy a není financována žádnou dodavatelskou skupinou;