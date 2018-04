Analogové sítě pomalu umírají

Přestože ještě před pěti lety v České republice málokdo věděl něco o GSM, dnes již vědí skoro všichni, co to znamená. Ovšem o analogovém systému mobilních sítí NMT vědělo málo lidí tenkrát i dnes. NMT u nás zkrátka nemělo dost času na to, aby se pořádně prosadilo a mohlo později s GSM vyrovnaně bojovat. I přesto, EuroTel jako jediný provozovatel tuto analogovou síť v ČR stále ještě udržuje. Počty zákazníků sice již klesají, ale ne závratnou rychlostí. Jak to vypadá ve zbytku Evropy? Umírá již NMT docela, nebo má před sebou ještě několik let?

Analogové NMT má proti GSM mnoho nevýhod. Například je velmi snadno odposlouchávatelné a kromě hlasových umožňuje jen málo dalších služeb. Zkrátka, digitální GSM je novou generací, která staré NMT pomalu, ale jistě vytlačuje. Noví zákazníci si ve valné většině vybírají GSM a staří, který již NMT využívají, také postupně přecházejí na nový systém.

Velmi dobře je tento vývoj vidět v severských zemích, především ve Skandinávii, která je kolébkou mobilní komunikace. Ke spuštění NMT tam došlo o deset let dříve než ve střední Evropě ČR, však také tato zkratka znamená Nordic Mobile Telephone. Mobilní telefony se na severu prosadily nejrychleji a i dnes jsou skandinávské státy první na světě v penetraci mobilů. Zatímco v České republice má zatím mobilní číslo "pouhých" 45 procent obyvatel, ve Skandinávii se penetrace pohybuje nad 80 procenty. Nyní počet uživatelů NMT klesá a například finská Sonera koncem roku 2000 síť již odpojila.

Naopak v méně rozvinutých státech východní Evropy, které NMT spustily později, dokonce ještě rok až dva později než ve střední Evropě, analogová síť stále přežívá. Zákazníků dokonce přibývá, například v Rumunsku jejich počet stoupl za rok 2000 téměř čtyřnásobně.

Kdy bude NMT opravdu mrtvé? Nejspíš v době, kdy bude na světě ještě novější generace mobilních sítí - UMTS. Jakmile počty zákazníků NMT prudce klesnou a ani výhodné ceny je neudrží, aby nepřešli na novější digitální systém, operátoři analogové sítě vypnou. To bude konec jedné etapy v historii mobilní komunikace. Přesto se bude na NMT stále vzpomínat jako na technologii, která přivedla k životu šílenství moderní doby zvané mobilní telefonie.

Operátoři NMT 450 v Evropě