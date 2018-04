Analoge Uhr - ručičky jsou dobré

Je vědecky dokázáno, že člověk je schopen mnohem rychleji zpracovat a vyhodnotit údaj z analogových, neboli česky řečeno ručičkových hodin, než z digitálních.

Proto není žádným divem, že se stále analogové hodinky a hodiny vyrábějí. Samozřejmě s různými ciferníky a designérskými křivkami a nápady. Nás ovšem budou zajímat ručičkové hodiny pro PalmOS. Na jedny takové jsem dostal a vízo a tak jsem si je nainstaloval do Palmu. Ihned po spuštění se objeví krásné analogové hodiny v HiRes rozlišení. Na displeji v jeho volných rozích najdeme nejenom digitální malé hodinky, ale také úplnou datumku ve tvaru den, měsíc, rok. Ale také popisku, který to den v týdnu právě máme.













Jediné co mi v aplikaci německých autorů a šířenou jako freeware chybí je volba grafických schémat, nebo umístění obrázku na pozadí. Ale co byste chtěli od aplikace, která má jen 9 kB? Takhle je to malá bezvadná aplikace, která má smysl. Škoda jen, že nejde nastavit spouštění těchto hodin na místo těch klasických systémových při vypnutém Palmu krátký stisk středního tlačítka D-padu, nebo piktogram hodin na Graffiti ploše.

O aplikaci jsme vás poprvé informovali letos v lednu a najdete ji ke stažení zde.