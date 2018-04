AMR u Paegasu bude v létě. Jen se neví, ve kterém...

Když zhruba před rokem (22. února 2001) na tiskové konferenci RadioMobilu zaznělo, že v létě by měla být v síti Paegas spuštěna technologie AMR, ozvaly se hned pesimistické a pochybovačné hlasy – podle odborníků v loňském létě rozhodně neměly být k dispozici telefony s podporou AMR, a navíc i termín by byl pro techniky šibeniční (neměli by zřejmě dost času na otestování chování sítě). Rok už uplynul, loni v létě se nestalo vůbec nic a zřejmě se nestane ani letos.

Generální ředitel RadioMobilu Roland Mahler loni v únoru prohlásil: „Uvědomujeme si, že se požadavky našich zákazníků neustále zvyšují. Vždy se jim snažíme vycházet vstříc a často i předcházíme vývoj GSM nebo se pohybujeme na jeho špici. Ostatně právě proto jsme se rozhodli připravit se na příchod technologie AMR a nabídnout ji zákazníkům, jakmile to bude možné.” Podle informací z tiskového oddělení RadioMobilu AMR v síti Paegas v tuto chvíli není právě z toho důvodu, že neexistují mobilní telefony s podporou této technologie. A i když nové telefony už AMR umí (namátkou Philips Fisio 820 a Alcatel OT 715), zatím ještě nejsou v prodeji.

To je také důvod, proč AMR nenabízí i jiní operátoři. “To vše nás nakonec dovedlo k rozhodnutí neimplementovat AMR, ale raději ještě razantněji zainvestovat do výstavby spjaté s EFR a zkvalitnit tak hovory okamžitě, bez čekání na nové telefony,” prozradil nám tiskový mluvčí RadioMobilu Jiří Hájek. Všichni operátoři hodlají AMR spustit v okamžiku, kdy bude na trhu dost telefonů, které dokážou tuto technologii využít. AMR není příliš drahé – alespoň ve srovnání s jinými technologiemi zaváděnými do sítí (například GPRS). RadioMobil připustil, že celková investice do AMR v síti Paegas dosáhne přibližně 500 milionů korun. V této částce jsou přitom již zahrnuty licenční poplatky (ty tvoří podstatnou složku).

A co to AMR vlastně je? Podobně jako EFR umožňuje přenášet zvuk mezi mobilními telefony ve velmi vysoké kvalitě. Jenže v místech se špatným signálem umí síť s AMR přepnout do horšího režimu – zvuk je sice špatný, plechový, ale slyšíte se. Síť, která má jenom EFR, v takovém případě hovor neudrží, a pokud se ten nerozpadne, uslyšíte jenom kousky hovoru. AMR není kvalitnější než EFR a není ani horší než standard HR (nejslabší kvalita zvuku, nikdo v České republice HR nepoužívá). Všechny tři standardy pro kvalitu zvuku (HR, FR, EFR) jsou totiž součástí AMR. Ovšem síť s AMR umí kvalitu plynule měnit podle kvality signálu. Budete si tak rozumět na větším území. Pokud vás zajímá AMR více z technologického hlediska, potom si přečtěte tento starší článek – najdete v něm téměř vše.