Amoisonic F99: výstřední retro véčko umí karaoke (preview)

Hranice mezi kýčem a uměním je velmi nejasná a v poslední době ji lze jen stěží určit. To, co může jeden považovat za vrchol nevkusu, mohou jiní vybrat za trend, který ovlivní celé průmyslové odvětví. Jeden příklad produktu, který stojí na hranici kýče a nového trendu, vám dnes představíme. Jedná se o nový stylový telefon čínské značky Amoisonic, který vzhledem k svému vzhledu asi osloví spíš zákaznice, než zákazníky.

Barevný displej ve vedlejší roli

Amoisonic F99 jsme vám v krátkosti představili již ve zpravodajství z letošního veletrhu CeBIT. Tenkrát jsme ale nevěděli, jak se telefon jmenuje, ani jakou má výbavu. Obsluha stánku s jeho předvedením otálela, nakonec jsme si jej mohli vyzkoušet i vyfotografovat. Bohužel, baterka telefonu vydržela jen minutku, takže na fotografiích jeho barevný displej vidět není. Budete se tak muset spokojit s naším subjektivním ohodnocením. Displej je pěkně barevný, aby ne, když dokáže zobrazit 65 000 barev, je dobře čitelný. Jedná se ale o pasivní STN displej, kvalit svých TFT kolegů nedosahuje.

Je to mobil, není to mobil

Displej ale nebude tím hlavním důvodem, proč někteří zákazníci sáhnou po tomto telefonu. Tím pravým důvodem bude design přístroje, který se vymyká všemu, co jsme zatím mohli vidět. Na první pohled zaujme výrazná zelenkavá barva a vystrčený kloub telefonu, který je vyveden v chrómu. Telefon tak na první pohled připomíná napodobeniny historických stolních porcelánových telefonů. Aby toho nebylo málo, chromované jsou i vnitřní hrany obou částí telefonu a na jeho vrchu se skví zlaté logo výrobce a pod ním stejně zářivý znak v stejně honosné barvě. Zlaté jsou i boční klávesy pro regulaci hlasitosti. Z obrázků to nemusí být patrné, ale telefon je velmi precizně provedený, materiály na něj použité jsou kvalitní, mnoho dobře známých značek by mohlo tiše závidět.

Chróm, zlato a zase chróm

Vnitřek telefonu je stejně výstřední jako jeho vnější šat. Klávesy jsou zlaté, stejně jako okraj potvrzovací klávesy uvnitř čtyřsměrného kříže. Tato potvrzovací klávesa je pro změnu růžová a u otevřeného telefonu ještě více vynikne množství chrómu na kloubu a hranách obou částí přístroje. Ačkoliv jiné telefony Amoisoniku jsou hodně hranaté a líbí se především konzervativním zákazníkům, tento model je extrémně zaoblený a vypadá jako vajíčko. Z něj vystupuje výrazný kloub a anténa v barvě „karosérie“. Dodejme, že jeho rozměry jsou 85 x 46 x 24 mm a váží rovných 80 gramů.

Bohatá výbava

Líbí se vám? Pokud ne, tak vás asi jeho výbava nepřesvědčí, pokud ano, tak si jistě budete libovat v netradičních funkcích, které telefon nabízí. Nejdříve se ale podíváme na funkce standardní, kterých nový Amoisonic nabízí slušnou paletu. Telefonní seznam pojme 500 kontaktů, které mohou být vícepoložkové. Telefon má integrovaný modem a pro připojení lze použít GPRS, které je v konfiguraci 4+1 timeslot. Samozřejmostí je slovník T9 (zatím jen pro angličtinu a dvě verze čínštiny), kalendář, budík, WAP, poznámkový blok a také hlasový zápisník. Telefon disponuje i vibračním vyváněním, umí čtyřicetihlasé polyfonní melodie, které lze do telefonu nahrávat, stejně jako obrázky na pozadí a loga operátorů.

Zazpívejte si s telefonem

Melodie ale mají v telefonu ještě další význam. U některých z nich by totiž měla být k dispozici i varianta podporující v Asii velmi populární karaoke. Fungovat by mělo následovně: určitá melodie bude obsahovat i text, který se při hraní zobrazí na displeji. Majitel telefonu si tak bude moci při příchozím hovoru nejen vychutnat melodii, ale ještě ji bude moci obohatit o svůj zpěv. Volající bude muset mít trpělivost, na první zvonění se asi nedovolá. V praxi si to ale představit neumíme a telefon, který jsme měli k dispozici, ještě nebyl ve finální verzi a karaoke neuměl.

Kýč, nebo designový majstrštyk

Z dalších netradičních funkcí můžeme zmínit čínský lunární kalendář, počítač spotřebovaných kalorií a menstruační kalendář. Zaměření na dámskou klientelu je více než zřejmé a po pravdě, muž si asi tento telefon opravdu nekoupí. Pro ně má Amoisonic jiné speciální modely, například A6 Dragon a díky svému designu se pánům budou líbit i jiné modely výrobce. Vzhled Amoisoniku F99 není možné zhodnotit objektivně. Telefon je opravdu nepřehlédnutelný. Někomu se kombinace zelenkavé barvy, množství chrómu a zlatých doplňků bude líbit, jiný bude telefon považovat za vrchol nevkusu. Amoisonic to zkusil a od června, kdy se telefon začne prodávat, se ukáže, jestli se mu tento krok povedl, nebo jestli raději neměl zůstat u svých hranatých véček, která vyráběl doposud.