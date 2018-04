Amoisonic – Lepší než Ericsson a Nokia dohromady?

Mobilní telefony asijských, v Evropě neznámých výrobců vám pravidelně představujeme. Ve většině případů se však nejedná o nijak převratné výrobky a to jak po stránce technické, tak designové. Některý „asijský“ mobil je zajímavý po technické stránce, ale jeho vzhled by asi v Evropě neuspěl. Jindy je to zase obráceně a snad jen chytré telefony tchajwanského OKWAPu snesou přísnější měřítko. Všechny ostatní výrobky za evropskou konkurencí zaostávají minimálně v některém z parametrů. Ale zanedlouho možná bude všechno jinak. Na scénu se dere značka Amoisonic, která by podle názvu evokovala přístroje na dálněvýchodní úrovni. Vše je ale jinak. Nové modely Amoisoniku totiž hravě strčí do kapsy zavedenou konkurenci jak po stránce technických parametrů, tak po stránce designu. Už víte, jakou značku ponese váš nový telefon?

V nabídce Amoisoniku jsou momentálně čtyři modely GSM telefonů. Ve všech případech se jedná o duální přístroje pro práci v GSM pásmu 900 a 1800 MHz. S využitím u nás tedy nebude problém. První dva modely se již nějaký ten pátek prodávají, dokonce i ve Francii a Řecku, ač běžně se tam s nimi asi nesetkáte. Tyto dva přístroje (8298 pod názvem Kitty a 8398) nenabízejí nic výjimečného, a to především po stránce vzhledu. Zase dva obyčejné telefony se standardní nabídkou funkcí, snad až na 1000 míst v telefonním seznamu u druhého a integrovaný slot na dvě SIM karty u prvního, či podporu vícepoložkových záznamů. Oba telefony se pyšní i relativně nízkou hmotností 98 a 83 gramů. Model Kitty je pak určen především mladým slečnám, které osloví barevnými kryty v mnoha kombinacích růžové a fialové barvy. Takových telefonů najdete v Asii na každém rohu několik. Zato obě absolutní novinky stojí minimálně za pozornost. Ta první má opět nudné označení 8698, ta druhá potěší milovníky ingolstadtských vozů Audi - jmenuje se A8. První má atraktivní vzhled podobný novému Ericssonu T65, druhá je rozklápěcí telefon se dvěma displeji.

Amoisonic 8698 nejenže vypadá velmi dobře, ale má i velmi rozsáhlou výbavu. Jak již bylo uvedeno výše, přístroj vzdáleně připomíná Ericsson T65, ale s vnější anténou. Větší překvapení skrývá výbava telefonu. Telefon podporuje GPRS a to v konfiguraci 4+1 timeslot. Vedle toho podporuje i klasický přenos dat rychlostí 14,4 kbps. A to není zdaleka vše. Když GPRS, tak i e-mail či WAP ve verzi 1.2.1. - a pozor, milovníci ICQ budou moci komunikovat i bez počítače, v přímo instalované aplikaci telefonu. Samozřejmostí jsou i SMS zprávy, EMS zprávy a všechny služby s tím související (T9) nebo doručenky. Stále nestačí? 8698 vám ještě přidá vnitřní paměť na 1000 vícepoložkových kontaktů, organizér, hry a 53 vyzváněcích melodií, ze kterých si deset můžete nahrát pomocí SMS zpráv a tři složit v editoru. Dále telefon zvládá všechny služby spjaté se standardem GSM a mnoho dalších drobností, jako je budík, několik barev podsvícení displeje nebo třeba audio equalizér. A pak že hi-tech telefony umí jen silná „pětka“ světových výrobců mobilů.

Druhá novinka vypadá možná ještě lépe než ta první. Model A8 má nejen na asijské poměry relativně zajímavé jméno, ale i populární styl rozevíracího telefonu, a to rovnou se dvěma displeji. Již ten první, na vrchu přístroje, je poměrně rozměrný, ten druhý dokáže zobrazit až osm řádek textu. Samozřejmostí je funkce zoom, která zvětší či zmenší font podle vašich požadavků. V nabídce je sedm barev podsvícení displeje - a teď pozor - integrovaný zvukový procesor od společnosti Yamaha pro co nejlepší zvuk vyzváněcích melodií. Další výbava telefonu by měla být identická s modelem 8698, takže opravdu na současné úrovni. Bohužel ani u jedné z obou novinek není známa ani jejich hmotnost, ani rozměry obou přístrojů. Podle výrobce má být A8 nejtenčí rozvírací telefon na světě, čemuž nasvědčují i fotografie. Amoisonic A8 vypadá opravdu dobře, ačkoliv s rozvíracími telefony se nyní v Asii roztrhl pytel, a to i s těmi, které mají dva displeje. Představení obou novinek v Evropě je plánováno na veletrhu CeBIT, na jaře příštího roku. Že se asijští designéři opravdu snažili, o tom svědčí nominace modelu A8 na cenu designu veletrhu CeBIT.