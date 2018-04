Z původních záměrů společnosti Amiga Inc. toho sice mnoho nezůstalo a nové počítačové či herní platformy Amiga se už patrně nikdy nedočkáme, značka Amiga se ale přesto neztratila a mimo emulátorů Amiga OS pro různé operační systémy se Amiga Inc. už delší dobu zabývá portací a organizováním vývoje her pro Pocket PC a další kapesní počítače s Windows CE. Na webových stránkách Amiga Anywhere si tak můžete koupit čtyři hry od původních amigovských vývojářů her sloučené do jednoho balíku s názvem Amiga Anywhere Entertainment Pack #1. Balík obsahuje hry Planet Zed + Convex od ZeoNeo a Gobbler + Solitaire od Pulsar Interactive. Cena celého balíku určeného pro Pocket PC / Pocket PC 2002 s procesory StrongARM a MIPS a barevným displejem schopným zobrazit 4096 barev je při elektronickém downloadu 30 USD (ke koupi je celý balík například i na známém serveru PocketGear), zakoupit ho ale můžete i na Secure Digital či Compact Flash kartě s cenou od cca 65 USD výš (podle typu karty).



Všechny hry z balíku Amiga Anywhere Entertainment Pack #1 jsou založeny na jádru Amiga Anywhere Content Engine, což je - hodně jednoduše řečeno - jakýsi univerzální a "značně primitivní emulátor" původní Amigy. Hry ale samozřejmě vyžadují spoustu optimalizace, patřičně upravené grafické rozlišení a další programové úpravy, takže pod Context Engine rozhodně nelze přímo provozovat původní amigovské hry či programy. První a pro mnoho gamesníků patrně nejzajímavější hrou z celého balíku je vesmírná střílečka Planet Zed. Na screenshotech si můžete prohlédnout jak grafické prostředí, tak i relativně slušné animační efekty, ke kterým si můžete přidat ještě zvuky ve stereo provedení. Úkol hry je doufám jasný, ostatně u akčních stříleček není třeba příliš přemýšlet a raději se věnovat likvidaci nepřátel a pokud možno přežít co nejdéle.





Mnohem pohodovější je na rozdíl od Planet Zedu klasická karetní hraobsahující deset variant (Beleaguered Castle, Brigade, Klondike, FreeCell, Pyramid, Scorpion, Strategy, Triple Peaks, Vertical a Yukon) této velmi známé hry, kterou mimo jiné najdete například ve Windows. Grafické podání je už výrazně slabší než v případě Planet Zed, pokud patříte mezi příznivce tohoto typu karetních her, určitě nebudete zklamáni ani jednoduchým ovládáním pomocí dotykového displeje, ani samotnými variantami Solitaire a určitě nepohrdnete možností kdykoliv si danou hru uložit.Stejně jako není třeba blíže popisovat tak známou hru, jakou je Solitaire, určitě se nemusím blíže věnovat ani další akční hře, což samozřejmě není nic jiného než klon legendárního hada. Grafika je opět poměrně ubohá, i když je pravda, že u tohoto typu her nezáleží ani tak na grafickém podání jako spíš na hratelnosti a celkové zábavě založené na požírání modrých diamantů. Nejsem si jistý, zda vám bude Gobbler schopen poskytnout zábavu na delší čas, mne osobně všechny varianty červů po pár minutách začnou nudit a ani 10 nabízených levelů s odlišnou grafikou a různými přírodními překážkami (mosty, vodní plochy, kameny, kaktusy apod.) mne nedokáže přinutit hru vůbec dohrát.Poslední hrou z celého balíku je další logická (tentokrát desková) hra. Princip hry spočívá v kombinování příslušně texturovaných kamenů na hrací ploše, čemuž napomáhá jak barevnost jednotlivých kamenů, tak i struktura hrací plochy, která se s přibývajícími levely pochopitelně stále mění a je stále složitější. Celou hru můžete ovládat jak přímo klikáním na dotykový displej, tak i přes grafická tlačítka v dolní ploše obrazovky. Grafické podání je tentokrát výrazně lepší než v případě Gobbleru, opět si ale nejsem jistý, zda vůbec někoho dokáže tento typ deskové hry zaujmout na delší dobu.Pokud se ale porozhlédnete po public domain serverech nabízejících hry pro Pocket PC, patrně najdete kvalitativně srovnatelné hry - cena celého balíku Amiga Anywhere Entertainment Pack #1 je ale celkem slušná. V podstatě by se dalo říci. že si koupíte střílečku Planet Zed a ostatní tři hry dostanete zdarma.