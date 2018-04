Ameriku už dobylo, teď dobývá Evropu – recenze BlackBerry Bold 9000

BlackBerry Bold je již delší dobu nejvyšším modelem řady smartphonů BlackBerry a špičkovou výbavou se mu z nabídky výrobce může rovnat pouze plně dotykový model Storm. Ten se ale prozatím prodává jen na několika vybraných evropských trzích a k nám zatím nedorazil. Bold, který najdeme v nabídce T-Mobilu, tak plní roli vlajkové lodi.

Katalog mobilů:

BlackBerry 9000 Bold, levnější 8900 Curve a u nás neprodávaný dotykový model 9500 Storm.

Kapitoly článku:

Stručná charakteristika:

Kvalitně zpracovaný smartphone s qwerty klávesnicí, vynikajícím displejem a rychlým operačním systémem.

A tuto roli plní opravdu skvěle. Jeho hlavními přednostmi je kvalitní zpracování, výborná klávesnice a špičkový displej. Ve výbavě vás nenadchne snad jen dvoumegapixelový fotoaparát. Bold ale samozřejmě není bez chyb. Ty jsou tentokrát softwarového rázu.

Vzhled a konstrukce – umělá kůže je chic

BlackBerry Bold 9000 je elegantní smartphone konzervativního vzhledu a zaobleného designu. Design se nese ve stylu většiny ostatních modelů výrobce a je evolucí starších přístrojů. Bold rozhodně není z hlediska vzhledu telefon pro mladé. Celkově však působí v porovnání s mnoha jinými qwerty přístroji originálním dojmem, BlackBerry jde jednoduše designově svou vlastní cestou. A opravdu mu nelze upřít jistou dávku elegance.

Z hlediska rozložení jednotlivých prvků nenajdeme na Boldu nic zvláštního. Čelní ploše dominuje docela rozměrný displej, pod ním se nachází čtyři ovládací tlačítka a pro BlackBerry tak typický trackball, pak již následuje qwerty klávesnice tvarovaná do mírného prohybu. Ve stříbrném rámečku, který obepíná celý telefon kolem dokola, najdeme na bocích spousty prvků. Vpravo jsou to především konektory mini USB a 3,5 mm jack, krytka tu také schovává slot pro microSD karty. Mezi konektory a slotem najdeme programovatelné tlačítko. Vpravo je také jedno programovatelné tlačítko a klávesa regulace hlasitosti. Na vrchní straně pak najdeme tlačítko pro umlčení vyzvánění.

Prakticky celou zadní část telefonu tvoří kryt baterie, který je potažen umělou kůží. Díky tomu telefon sedne příjemně do ruky a neklouže, materiál také navozuje dojem luxusu. Jednolitou plochu krytu narušuje v horní části pouze rámeček fotoaparátu.

Bold patří s rozměry 114 x 66 x 14 mm a hmotností 133 gramů k těm větším telefonům, a tak dostaly všechny prvky opravdu dost místa. Pochválit musíme zpracování přístroje. I když v konstrukci jsme přeci jenom jednu mezeru našli. Je jí uložení displeje – jeho krycí sklíčko je hodně měkké, a pokud se jej dotknete, na displeji se okamžitě objeví mapy. To samozřejmě může vyvolávat obavy o odolnost displeje třeba v případě pádu telefonu na zem. U telefonu této cenové kategorie by se nám také líbilo, kdyby stříbrný rámeček kolem celého těla byl z kovu místo obyčejného plastu.

Součástí balení prakticky každého komunikátoru BlackBerry je i speciální pouzdro. Do něj telefon jednoduše schováte a ten je tak lépe chráněn. Na rozdíl od mnoha podobných pouzder, která najdeme i u jiných telefonů, má tohle i další funkce. V pouzdře je totiž ukryt magnet, na jehož přítomnost BlackBerry reaguje. Při zasunutí telefonu do pouzdra se tak automaticky vypne displej a zamkne klávesnice, při vytažení se naopak provede opačná operace. Pouzdro má v tomto případě opravdu praktický význam, jelikož telefon jinak zamknete pouze z menu nebo podržením klávesy A. Automatický zámek telefon nemá.

Displej a ovládání – zvykněte si a budete ho milovat

Displej, ačkoli možná trochu nechráněn, zaslouží obrovskou pochvalu za svou kvalitu. Má úhlopříčku 2,7 palce a rozlišení 320 x 480 pixelů. Stejnou hodnotu nabízí třeba Apple iPhone na 3,5 palcové úhlopříčce. Jemnost zobrazení na displeji Boldu je tak opravdu úchvatná. Displej má i velmi živé podání barev a nikterak nevadí, že jich umí zobrazit pouze 65 000. Obraz jednoduše vypadá lépe než na mnohých displejích s miliony barev. V kategorii qwerty komunikátorů bez dotykového displeje je zobrazovač Boldu prostě jednička. Nabízí relativně velkou úhlopříčku (u konkurence je běžná 2,4 nebo 2,6 palce), vysoké rozlišení (běžné je 240 x 320) a výbornou kvalitu obrazu.

Jistou konkurenční výhodou, ale zároveň nevýhodou, může být ovládání BlackBerry. Nevýhodou proto, že se odlišuje od většiny zaběhlých systémů, a tak je potřeba si na něj trochu zvykat. Menu Boldu v úpravě od T-Mobile například obsahuje 27 ikon, což je podstatně více, než je obvyklých 9 nebo 12 ikon. I když uživatelé Windows Mobile strojů mohou být na podobné množství položek zvyklí. Logika rozesetí ikon v menu je ale zcela jiná než u mobilních Windows. Mnohé položky, které byste u jiných systémů hledali někde v podmenu, tu mají rovnou svou ikonu v menu hlavním. Jindy zase budete trochu pátrat, kde je zrovna to nastavení, které hledáte. Prostě na logiku uspořádání menu BlackBerry je potřeba si zvyknout.

Pokud si zvyknete, budete Bold doslova milovat. Pohyb v menu je díky trackballu s nastavitelnou citlivostí opravdu rychlý a velmi jistý, systém samotný také patří mezi ty velmi svižné a to je prosím postavený na Javě. Klávesa se stylizovanou ostružinou vlevo od trackballu slouží pro vstup do menu a poté vždy vyvolává kontextové menu. Volby se potvrzují stisknutím trackballu, návrat o krok zpět obstará tlačítko vpravo od něj. Červená klávesa vás odkudkoli vrátí na úvodní obrazovku.

Na ní potěší šestice ikon. Díky nim můžete snadno přistupovat k nejpoužívanějším funkcím. Tuto šestici si můžete snadno nastavit – v hlavním menu lze totiž ikony libovolně přeskládat. Šestice ikon, kterou naskládáte do první řady, se bude zároveň zobrazovat i na pohotovostní obrazovce. Pohotovostní obrazovka BlackBerry je také odlišná od mnoha chytrých telefonů – je totiž dost prázdná, telefony s tímto systémem totiž nepoužívají žádnou formu Today obrazovky. Pokud vám ta bude chybět, pomohou aplikace třetích stran.

Pro BlackBerry je k dispozici řada grafických schémat a uživatel si může v menu telefonu například vybrat styl, řez i velikost písma, které bude telefon používat. Schémata, ale i další programy jsou přitom k dispozici jako javové programy. Možná se tedy ptáte, zda jsou přístroje BlackBerry opravdu chytrými telefony. Jsou, jelikož Java je zde silně provázána s jádrem systému a nástroje a API, které mají k dispozici programátoři, umožňují tvorbu i velmi složitých aplikací s funkcemi, které nejsou u běžných telefonů s podporou Javy možné.

Systém BlackBerry ale není bez chyb. To se bohužel projevuje občasnými softwarovými záludnostmi. Telefon se nám tak z počátku testování jednou za dva dny dostal do stavu, kdy vyžadoval restart. A že systém nabíhá opravdu dlouho. Později se ale jakoby zázrakem chování vylepšilo, nicméně občasné zádrhele tu stále jsou. Někdy jednoduše nejde odeslat SMS zpráva, jindy telefon nereaguje na pokyny. Jednou se nám dokonce stalo, že nám nezobrazil zmeškané hovory a ty se objevily až druhý den ráno, když nám dorazila SMS zpráva. Tyto stavy ale nejsou naštěstí příliš časté, i tak však dovedou zkazit náladu.

Baterie – držák jak má být

Smartphony BlackBerry jsou již delší dobu známy pro svou výbornou výdrž na jedno nabití baterie. A ani špičkově vybavený Bold není v tomto směru žádnou výjimkou. Zatímco většina konkurence hledá nabíječku klidně každý den a pokud se uskromníte, tak po dvou dnech, BlackBerry vydrží na jedno nabití klidně tři nebo čtyři dny.

A pokud jej budete používat střídmě, odvděčí se klidně pěti dny výdrže na jedno nabití. A to prosím vezměme v potaz fakt, že telefon má co chvíli aktivní datové připojení, přes které jsou do něj posílány emaily. Opravdu úctyhodný výkon.

Telefonování a zprávy – e-maily jsou prim

Především snadná práce s e-maily je tím, co uživatele na komunikátorech BlackBerry nejčastěji láká. Donedávna se ale těchto přístrojů báli běžní uživatelé, kteří se obávali, že bez speciálního BlackBerry serveru nelze komunikátor naplno využívat. Tyto předsudky u mnohých dodnes přetrvávají. Pravda je ale úplně jinde. BlackBerry můžete používat jako jakýkoli jiný telefon, můžete si k němu pořídit libovolný tarif a volitelný datový balíček. Mimochodem, kupovat chytrý telefon bez alespoň základního datového balíčku je dnes snad holý nesmysl.

Ale zpět k e-mailům na BlackBerry. S telefonem se pojí dvě služby - BES a BIS. BES neboli BlackBerry Enterprise Server je právě ono řešení, které mnoho uživatelů původně tolik odrazovalo. Je totiž určené velkým firmám a stojí docela dost peněz. Takový BlackBerry server si může potom firma pronajmout od operátora, nebo si je může kompletně nainstalovat a spravovat sama. Pro běžného uživatele je ale samozřejmě něco takového nemyslitelného a ani menším firmám toto řešení, byť v outsourcované podobě, nevyhovovalo.

Proto přišla firma RIM, výrobce komunikátorů BlackBerry, s novým řešením nazvaným BlackBerry Internet Service. Díky němu může každý snadno přistupovat ke svým emailům za přijatelný měsíční paušál. Službu lze snadno nastavit přímo z telefonu a to prakticky pro jakoukoli e-mailovou schránku. Stačí zadat uživatelské heslo, jméno a adresu schránky, jako byste je zadávali do nějakého poštovního klienta. Vzdálený server už se pak postará o to, aby vám byly e-maily doručovány ihned poté, co se objeví na serveru.

Díky pohodlné klávesnici bude psaní e-mailů a dalších zpráv na Boldu opravdu radostí. Ze všech qwerty smartphonů (pardon, vlastně qwertz, BlackBerry má klávesnici počeštěnou), které jsme měli možnost doposud vyzkoušet, patří klávesnice BlackBerry na absolutní špičku.

Práci se SMS zpříjemňuje a zpřehledňuje také jejich řazení do konverzací. Ovšem ne tak, jak jsme zvyklí z iPhonu nebo jiných přístrojů. Každá odeslaná nebo přijatá SMS se totiž zobrazí v celkovém přehledu. Když ale zprávu otevřeme, okamžitě se ukáže celá předchozí konverzace. To znamená, že snadno můžete mazat jednotlivé zprávy. Při psaní zpráv nás zpočátku také neustále frustrovala skutečnost, že telefon odesílal jen 70 znaků dlouhé texty. Způsobeno je to tím, že pokud v nastavení jazyka máte zvolen jako jazyk psaní Češtinu, automaticky se nastaví složitější kódování, které zkracuje zprávy. Pokud nastavíte Angličtinu, tento problém zmizí. A jelikož při psaní používáte qwerty klávesnici a ne slovník T9, Češtinu v tomto případě opravdu nepotřebujete.

Ostatní funkce pro telefonování jsou u BlackBerry vcelku v souladu s konkurencí. Je tu rozsáhlý adresář s vyhledáváním rovnou z úvodní obrazovky, nechybí vyzváněcí profily. Užitečné je opět chování telefonu v pouzdře. Při příchozím hovoru začne telefon vibrovat, pak zvonit. Pokud jej z pouzdra vytáhnete, vyzvánění se okamžitě utlumí – telefon totiž pozná, že jste na hovor zareagovali, a tak již nepovažuje za nutné rušit vaše okolí vyzváněním. Obdobně to funguje při příchozí zprávě – pokud telefon vyndáte z pouzdra krátce poté, co zpráva přijde, tato se okamžitě otevře. Na zameškané hovory, zprávy a jiné události vás vždy upozorní blikající dioda na vrchní straně telefonu, která je vidět, i když je telefon v pouzdře.

Organizace a data - ach ten prohlížeč

Ani v oblasti organizace času a dat se BlackBerry 9000 Bold příliš neodlišuje od konkurence. Jednoduše je v tomto směru výbava kompletní a nechybí ani sada pro práci s Office dokumenty. Trochu předpotopně na nás působí budík, kterému můžete nastavit jen jediný čas buzení, a zvolit se pouze dá, zda vás má budit každý den, jednou nebo jen v pracovní dny.

Bold je kromě Stormu jediným přístrojem své značky, který podporuje sítě UMTS a nadstavbu HSDPA. Telefon lze použít i jako modem, ale to již ne se základním datovým balíčkem BIS. Pravda, zařízení BlackBerry ale mají za úkol právě notebooky na cestách nahradit, takže jako modem moc často využívána nebudou. Samozřejmostí je podpora wi-fi a Bluetooth.

Mnoho na nás nezapůsobil vestavěný internetový prohlížeč. Ten některé stránky načítá extrémně pomalu, očividně má problémy s interpretací některých skriptů. Některé stránky dokonce nenačte vůbec. Zobrazení stránek také není ideální. Řešením je v tomto případě instalace Opery Mini, která funguje spolehlivě.

K telefonu výrobce dodává paměťovou kartu s kapacitou 1GB. Při připojení k počítači lze zvolit i funkci Mass Storage, takže z karty a na ni snadno dostanete data. Telefon lze jednoduše pomocí dodávaného softwaru synchronizovat s Outlookem ve vašem počítači.

BlackBerry Bold 9000 má také vestavěný GPS modul, takže lze přístroj použít k plnohodnotné navigaci. Jenže v prodejním balení není navigační software, ten budete muset dokoupit.

Zábava – nezdá se, ale místy umí

Bold rozhodně není přístroj, který by se jakkoli zaměřoval na zábavu. Ostatně absence FM rádia nebo pouze hodně podprůměrný dvoumegapixelový fotoaparát, byť s přisvětlovací diodou, jsou toho důkazem. Fotoaparát ale podporuje Geotagging.

Jenže pak spustíte multimediální přehrávač v Boldu a začnete se divit. Integruje v sobě přehrávání hudby, videa, prohlížení fotografií a práci s vyzváněcími melodiemi a hlasovým záznamníkem. Ovládání je velmi snadné a třeba v hudebním přehrávači najdete všechny funkce, které budete potřebovat (tedy pokud pro vás není smrtelně důležitá funkce Cover-flow z iPhonu). Bold navíc překvapí kvalitou vestavěných reproduktorů, ale hlavně sluchátkového výstupu. A ani dodávaná sluchátka nejsou vůbec špatná, takže rázem se z BlackBerry Bold 9000 stává velmi příjemný společník. A videa vypadají na displeji Boldu opravdu výborně. Je opravdu škoda, že dodávané pouzdro nemá výřez na konektor sluchátek. Ta prostě k telefonu v pouzdře nepřipojíte.

Pro ukrácení dlouhé chvíle nabídne BlackBerry Bold také pět vcelku známých, ale zábavných her. To je ve velkém kontrastu třeba s pracovní Eseries od Nokie, která hry postrádá.

Shrnutí – americká pohoda