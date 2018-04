Američtí studenti zlomili další textovkový rekord

Mobilní telefony už mají také své rekordy. V Německu a Skandinávii lámou rekordy v házení mobilem, u nás bojujeme o světovou špičku v počtu poslaných textovek a v Americe teď padlo další rekord. Studenti napsali textovku s časem pod jednu minutu.

Na americké střední škole v městě Timpanogo překonali studenti starý rekord v rychlosti psaní SMS. Ten padl o více než deset sekund. Dosud byla v Guinessově knize rekordů uvedena hodnota 67 sekund. Tento výsledek zaznamenal Brit James Trusler během živé televizní show. Sedmnáctiletý basketbalista Ben Cook to ale změnil, když vystřihl svou stošedesátiznakovou textovku za sekund 57.

Cook, spolu se svými spolužáky byl dokonce pozván do televizní show, ve které předvedli své umění. Textovkoví rychlíci nepoužívají žádné textové funkce zpráva, kterou museli napsat zněla přesně takto: "The razor-toothed piranhas of the genera Serrasalmus and Pygocentrus are the most ferocious freshwater fish in the world. In reality they seldom attack a human."

Když se student dostal do Guinessovy knihy světových rekordů, slíbil pořadatel soutěže, že vydá videokazetu se záznamem. Ben kromě toho získal zdarma nový telefon a volání zdarma na několik měsíců.

Jak rychle napíšete textovku?