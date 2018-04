Američtí operátoři prodávají osobní údaje klientů. Čím to je?

Federální komise pro spoje (FCC) plnící v USA funkci oborového regulátora přistoupila k vyšetřování po stížnostech, že se na internetovém trhu nabízejí data o hovorech klientů několika mobilních operátorů. Tyto záznamy mohou obsahovat nejsoukromější údaje.



I když se to často opakuje, je opravdu neskutečné, jak velký bratr může sledovat v podstatě cokoliv a kohokoliv. Komise si myslí, že zjištění, komu lidé volají a jak dlouho s nimi hovoří, je jako napojit se na něčí mozek a získávat odtud informace o jeho přátelích, plánech či obchodních záměrech.

Otázkou je, kde mohli internetový brokeři získat data, která nyní nabízejí na svých stránkách. Mobilní společnosti tvrdí, že je mohli získat jen podvodem, a to tak, že se vydávali za majitele účtu. Ani tak by se to však nemělo stát a měla by být přijata opatření, která tomu musí zabránit...

Nokia má mobil proti únoscům

Finský výrobce mobilních telefonů Nokia navrhl přístroj, který pomůže lidem v případě únosu. Má totiž zabudováno poplašné zařízení, které vysílá zvuk, obraz i polohu, aniž si toho únosce povšimne. Napsal to na své internetové stránce britský vědecký časopis NewScientist.

V případě nouze majitel telefonu stiskne poplašné tlačítko a telefon vysílá automaticky nouzový signál a také polohu, pokud má přístroj objednán i určování polohy přes systém GPS. Mikrofon zachycuje zvuky a zabudovaná kamera snímá fotografie nebo dokonce videozáběry, a to s časovým označením.



Že by dobrá zpráva pro ženy? Anebo pro bohaté, kteří se bojí únosu, kvůli svým penězům? Podle časopisu však existuje i druhá stránka toho skvělého vynálezu: výrobce prý taktně zamlčel, že přístroj lze komukoli nenápadně vložit do zavazadla a poté poslouží jako výborné sledovací zařízení. I proto bude využití zřejmě mnohem širší než pouhá ochrana před únosy. A každý bude moci vědět, kde je ten, koho sleduje.

Pětina Čechů nemá mobil. Čím to je?

Přestože loni mobilní operátoři investovali do reklamy přes miliardu korun, stále se jim nepodařilo oslovit pětinu Čechů nad 15 let. Přesně dvaadvacet procent jich totiž stále nevlastní mobilní telefon. Vyplývá to z průzkumu firmy IDC. Nejméně jsou mobilní telefony podle studie rozšířeny mezi lidmi nad 70 let. Průzkum uvádí, že z této skupiny mobil používají je dva z pěti seniorů. Překvapivě málo jsou mobilní telefony rozšířeny i mezi teenagery ve věku 15 až 19 let. Podle operátorů je to i tím, že mladí lidé často nemají dost peněz.



Jenže i přesto je penetrace v České republice více než sto procent. Část lidí vlastní více mobilních účtů a tak pomáhají operátorům uměle zvyšovat počty svých klientů. Kromě věkového rozložení jsou rozdíly v počtu mobilů mezi regiony. Například v Karlovarském kraji je bez telefonu necelá desetina lidí. Průzkum ale tvrdí, že celková velikost českého trhu je nadsazená. Důvodem je i to, že operátoři ve svých výsledcích vykazují i SIM karty, které už delší dobu nikdo nepoužívá.

Eurotel láká na levné SMS

Mobilní operátor Eurotel začal nabízet nový tarif pro předplacené karty Go, který umožňuje posílat krátké textové zprávy od 20 haléřů. Konkurenční T-Mobile nabízí posílání SMS za dvě koruny a volání do ostatních sítí za 7,50. V rámci věrnostního programu ale mohou zákazníci za posílání SMS do konce března ušetřit polovinu. Oskar mimo jiné nabízí balíček se 40 SMS za 59,50.



Znovu a znovu bodovat na přeplněném trhu je opravdu složité. Operátoři to vědí a snaží se posilovat své služby a nabídky s se železnou pravidelností. Navíc v zimním období, když skončili vánoční zně, nemají operátoři takové příjmy ze služeb, jak by si zřejmě představovali. Tak se snaží alespoň naoko zlevňovat a nabízet výhodné balíčky či speciální akce. Zákazník by měl však myslet na to, že na všem se musí vydělat...

Vodafone nechystá další personální změny

Společnost Vodafone, která v polovině minulého roku ovládla českého mobilního operátora Oskar, nyní nechystá v nejvyšším vedení firmy žádné další změny. Uvedl to výkonný ředitel pro dceřiné společnosti Paul Donovan. Oskara v polovině února opouští jeho dosavadní generální ředitelka Karla Stephensová. Na podzim z firmy odešel předseda představenstva Alexander Tolstoy. Stephensová podle Donovana odchází z vlastního rozhodnutí; pokud by se rozhodla zůstat, zůstala by podle něj i v čele firmy.



Nového šéfa Oskar získá z pobočky Vodafone ve Švédsku, bude jím Grahame Maher. Oskara ale čekají i další změny, během února či března se podle Donovana přejmenuje na Vodafone. Neoficiální informace hovoří o polovině února, od začátku ledna začal Vodafone měnit loga v mobilech svých zákazníků.

Brazilci mají o třetinu víc mobilů než loni

Počet mobilních telefonů mezi Brazilci loni vzrostl téměř o třetinu. Na konci prosince mělo mobil v Brazílii 86 milionů lidí, což představuje meziroční nárůst o 31,4 procenta. V samotném prosinci přibyly brazilským mobilním operátorům čtyři miliony zákazníků. Díky Vánocům jde tradičně o nejživější měsíc na trhu. Analytici na finančních trzích přesto očekávali vyšší nárůst, podle jejich odhadů mohli mít operátoři čtyři až pět milionů nových zákazníků.



Brazilský trh s mobilními telekomunikacemi patří mezi nejrychleji rostoucí na světě a konkurence mezi mobilními operátory je v Brazílii ostrá. Přesto byl prosincový nárůst zákazníků slabší, než se očekávalo. Rivalita se podle analytiků asi mírní a operátoři se více soustředí na zisky. V počtu prodaných mobilních telefonů je přitom Brazílie pátý největší trh s mobily na světě. Zatím ale nedosahuje čela žebříčku, kterému vládnou Čína, Spojené státy, Japonsko a Rusko.