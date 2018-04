Americký veletrh CES ukázal výrazný vzestup Androidu. Přehled novinek

Mobilní telefony nebyly nikdy na CESu hlavním tématem, ale letos vystoupily do popředí. A tento trend by nás měl hodně zajímat. Řady v USA představených novinek se sice v Evropě nedočkáme, ale masivní nástup telefonů s operačním systémem Android je jasným trendem. Na únorovém veletrhu v Barceloně se máme nač těšit.

Staří známí

Pro návštěvníky byl CES jednou z prvních možností, jak se setkat s některými telefony. Vystavován byl kupříkladu Google Nexus One. K vidění byl také Dell Mini 3i a firma oznámila, že se tento dotykový mobil dostane kromě čínského a amerického také na britský trh. Čínský Huawei prezentoval model U8230, který je nebrandovanou variantou T-Mobile Pulse. - čtěte Rychlý, pěkný a výkonný. Tak to je T-Mobile Pulse

Motorola svou řadu rozšířila o nový android telefon střední třídy označený Backflip. Americká značka na Android hodně sází a systém jí pomáhá k opětovnému zisku v posledních letech ztracených pozic.- čtěte Android s klávesnicí na zádech. Nová unikátní Motorola Backflip

LG v Las Vegas ukázalo dotykový mobil střední třídy. Typ GT540 nabídne operační systém Android verze 2.0 a upravené uživatelské prostředí. Zástupci LG navc prozradili, že polovina jejich smartphonů bude mít právě operační systém od Googlu. - čtěte LG představilo svůj druhý Android. Novinka Swift se začne prodávat v dubnu

Saygus VPhone

Neznámá značka Saygus na CESu prezentovala svůj VPhone, který by měl začít prodávat operátor Verizon. Trumfem tohoto smartphonu s vysouvací qwerty klávesnicí by měla být velmi příznivá cena. Výbava přitom nebude nijak chudá.

Telefon má procesor Marvell PXA310 s taktem 806 MHz, 512 MB RAM a 256 MB ROM. Tří a půl palcový dotykový displej má rozlišení WVGA. Telefon podporuje sítě CDMA a tak se s ním v této podobě u nás nesetkáme. Obvyklá výbava je doplněna pětimegapixelovým fotoaparátem a jako jeden z mála telefonů s Androidem nabídne VPhone i čelní videokameru pro videohovory.

Lenovo LePhone

Lenovo představilo mobilní telefon, který má konkurovat Google Nexus One. WVGA displej má úhlopříčku 3,7 palce a technologii AMOLED. Pod povrchem najdeme 1 GHz procesor Qualcomm Snapdragon. Fotoaparát má rozlišení pouze tři megapixely.

LePhone má Android 2.0 a mírně upravené uživatelské prostředí. Na svých stránkách však Lenovo píše, že telefon bude nejprve k dispozici pouze v Číně. Později by se však měl dostat i do USA a Evropy. Zajímavostí LePhone je možnost připojit k němu magneticky různé periferie, kupříkladu trochu zvláštní qwerty klávesnici.

Inbrics M1

Další neznámou značkou, která představila velmi zajímavý telefon, je Inbrics. Model M1 má být nejtenčím mobilním telefonem s vysouvací qwerty klávesnicí s operačním systémem Android. Telefon se opět může pochlubit velmi slušnou výbavou. Displej má opět úhlopříčku 3,7 palce a WVGA rozlišení, telefon dostal 16 GB vnitřní paměti a k tomu nechybí slot pro karty microSD.

Pohání jej 800 MHz procesor Samsung a ve chvíli, kdy se dostane do prodeje, měl by disponovat Androidem 2.0 s řadou vlastních úprav uživatelského prostředí. Telefon podporuje standard DLNA, takže umožňuje přenášet obraz z displeje na prakticky jakékoli podobně vybavené zobrazovací zařízení. Výrobce v USA vystavoval především proto, že svým telefonem chce zaujmout některého z amerických operátorů a protlačit jej do jeho nabídky.

HP Smartbook

Společnost Qualcomm prezentovala na veletrhu smartbook od společnosti HP. Jakýsi netbook s vnitřnostmi smartphonu pohání gigahertzový procesor Snapdragon a jako operační systém je použit právě Google Android. Přístroj se pravděpodobně objeví v nabídce operátora AT&T.

Dell Tablet

Kromě modelu Mini 3i ukázal Dell poprvé i očekávaný "androidí" tablet. Přístroj s pětipalcovým displejem je řazen spíše do kategorie MID zařízení, ale má veškeré schopnosti mobilních telefonů. Kromě podpory sítí UMTS tak například nechybí pětimegapixelový fotoaparát. Do kapsy ale bude příliš veliký. Opět se očekává, že se tablet dostane do nabídky operátora AT&T.

K vidění i další Linux

Kromě mobilních telefonů s operačním systémem Android byla na CESu k vidění i další mobilní zařízení s různými variacemi Linuxu. Palm ukázal své telefony Pre a Pixi ve variantě pro operátora Verizon. Podle prvních ohlasů má Pre vylepšený vysouvací mechanismus, lepší klávesnici a oba telefony dostaly dvojnásobek vnitřní paměti (Pre má 16 GB a Pixi 8 GB). Pixi navíc dostalo podporu wi-fi. K vidění byl i smartphone First Else, který je prvním představitelem platformy Access Linnux Platform. - čtěte Smartphone, který slibuje revoluci. Vše půjde ovládat jen jednou rukou

Zapomenout nesmíme ani na LG GW990 s x86 procesorem Moorestown a systémem Moblin. - čtěte Nový komunikátor od LG nabídne největší displej s úhlopříčkou 4,8 palce