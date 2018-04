Americký T-Mobile se učí u českých operátorů. Ruší dotace

Mobilní operátoři po celém světě hledají cestu, jak se zbavit dotací mobilních telefonů. Ty jsou pro ně příliš nákladné a v době, kdy zákazníci tlačí na cenu samotných služeb, brání operátorům nabídnout levnější tarify.

Dotace v Česku Tuzemští operátoři dotují mobily spíš jen symbolicky. Za korunu jsou k mání mobily s běžnou cenou okolo 3000 korun a ještě je vyžadován poměrně vysoký tarif. Špičkové smartphony se i u té nejštědřejší dotace obvykle nedostanou pod polovinu běžné ceny. A k tomu si zákazník musí vzít pořádně drahý tarif.

Americký T-Mobile se tak jako jeden z prvních operátorů na světě odhodlal k odvážnému kroku. U telefonů, které prodává ke svým novým neomezeným tarifům Value Plans, zrušil dotace. To je na americkém trhu opravdu neobvyklý krok, protože tamní uživatelé jsou zvyklí na ceny od nuly u základních telefonů do 200 dolarů (necelých 3 900 korun) za ty nejlepší smartphony.

T-Mobile teď však namísto obvyklé dotace nabízí třeba špičkový Samsung Galaxy S III za necelých 550 dolarů, tedy přibližně 10 600 korun. Operátor chce zákazníkům vysvětlit, že jeho nabídka je výhodnější než tarify konkurence a že za celou dobu používání tarifu se jim počáteční vyšší investice vrátí a ještě ušetří více peněz.

Americký T-Mobile chce za svůj tarif s neomezenými hovory a SMS a 2 GB dat 60 dolarů měsíčně (přibližně 1 150 korun). Konkurenční AT&T požaduje za porovnatelný tarif s 1 GB dat 85 dolarů měsíčně (zhruba 1 600 korun). Za dva roky provozu to znamená, že zákazník zaplatí u T-Mobilu celkem 1 440 dolarů (zhruba 28 tisíc korun) a u konkurence 2 040 dolarů (téměř 39,5 tisíce korun).

Americká pobočka T-Mobilu je ve zrušení dotací průkopníkem a konkurence bude jistě pečlivě sledovat, jak se mu s novou nabídkou bude dařit. Světoví mobilní operátoři, kteří se snažili z kolotoče dotací vymanit, většinou přistoupili spíše ke splátkovému prodeji nových telefonů. Kromě paušálu za tarif tak zákazník platí i další sumu, která je od tarifu oddělená, a představuje splátku ceny přístroje.

Podobnou možnost zřejmě zavede i americký T-Mobile, jelikož asi jen málo zákazníků bude ochotno zaplatit najednou plnou cenu špičkového telefonu. A i 120 dolarů (v přepočtu přibližně 2 300 korun) za nejobyčejnější véčko od Samsungu se jeví jako příliš.

Dotace trápí i české mobilní operátory, ti však nikdy nebyli tak štědří, jako jsou poskytovatelé služeb v zahraničí. Trochu paradoxně tak například američtí zákazníci nekoupí zcela nový Galaxy S III za plnou cenu o mnoho dráž než český zákazník za dotovanou.

Zmíněných 550 dolarů totiž znamená 10 600 korun. Český T-Mobile nabízí stejný telefon novým zákazníkům za ceny od 7 699 do 14 499 korun. A třeba s minimálním měsíčním plněním 1 200 korun, které finančně (nikoliv objemem obdržených služeb) víceméně odpovídá tarifu amerického T-Mobilu za 60 dolarů, stojí telefon 9 699 korun, tedy jen o 900 korun méně než je plná americká cena. A český zákazník přitom dostane za stejné peníze jako v USA podstatně menší objem služeb.