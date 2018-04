Americký hit – píchačky v mobilu s GPS

Amerika má v poslední době nový hit mobilních aplikací – elektronické píchačky v mobilním telefonu. Jde o aplikaci, která přes GPS vestavěné v mobilním telefonu (to musí mít všechny nové mobily v USA kvůli udání polohy při volání na nouzovou linku) sleduje, zda se zaměstnanec nachází v lokalitě určené jeho zaměstnavatelem jako pracoviště. A pokud ne, musí (či měl by) zaměstnanec na svém mobilu nastavit důvod, proč není na pracovišti.

Systémů mobilních píchaček existuje celá řada, pro ilustraci představíme WorkTrack společnosti Aligo. Jediným požadavkem při zavádění systému je, aby zaměstnanci měli mobily v síti Nextel s vestavěnou GPS, je tedy nutno nahradit některé starší mobily bez GPS modulu (nově musí všechny mobily v USA obsahovat GPS pro udání polohy při volání na nouzovou linku). Zbytek aplikace už běží na serverech firmy Aligo, takže zaměstnavatel nemusí udělat prakticky nic jiného, než do systému zavést zaměstnance, přiřadit k nim jejich mobilní čísla a vymezit geografické lokality, které jsou pracovištěm společnosti.

Systém je následně schopen v reálném čase hlídat, kde se zaměstnanec pohybuje, je vyhodnocována rychlost a směr pohybu a zobrazována v mapovém podkladu. Pokud se zaměstnanec dostane mimo své přidělené pracoviště, je (či může být – to dle zadání zaměstnavatele) telefonem vyzván k zadání důvodu – zda vykonává nějakou pochůzku pro firmu, dává si oběd či pauzu. Pokud zaměstnanec práci přes menu ukončí, jeho poloha se dále nezaznamenává a nezpracovává a systém ukončení práce zaeviduje, ráno se po příchodu do práce zaměstnanec zase přihlásí.

Společnosti nabízející takovéto e-píchačky brnkají na strunu efektivity práce. Zaměstnanec je prý pod dobrým dohledem, zaměstnavatel dostává detailní informace o tom, kde pro něj během doby, kdy ho zaměstnavatel platí, pracoval. Dají se takto hlídat delší pauzy, pokud jsou mimo prostory firmy. WorkTrack nabízí jednoduchý výstup pro účetní, kdy zaměstnavatel může pro různé typy událostí nadefinovat různé srážky z platu, takže účetní to zaměstnanci jen rovnou odečte.

WorkTrack se platí paušálním měsíčním poplatkem za každého zaměstnance, pro něhož je služba aktivována a nachází stále více zájemců. První ji začaly používat spediční a zasilatelské služby, na chuť jí ale přicházejí i další firmy. Služba má ale i své odpůrce a v souvislosti s používáním GPS pro sledování polohy člověka se dokonce objevil i nový termín geoslavery. Tím se označuje omezení člověka vzniklé znalosti faktu, že někdo sleduje jeho polohu.

Zajímavé by bylo sledovat, jak by takový systém fungoval v Evropě a zejména u nás, kde jsme s efektivitou práce na štíru. Dá se očekávat, že by se proti němu zdvihl veliký odpor, protože málokomu by se chtělo dokladovat, jak pracuje. Na obranu zaměstnanců by se aktivovaly odbory, nějaké úřady – a v tom zmatku by se jaksi přehlédlo, že zaměstnavatel má právo vědět, co jeho zaměstnanec v pracovní době dělá a že je přeci jedno, jestli mu stojí za zády šéf, nebo mobil s GPS.

PS: S rozmachem UMTS sítí a s příchodem asistovaného GPS a čipů GPSOne od Qualcommu do UMTS/GSM mobilů lze očekávat, že podobné aplikace budou funkční i u nás…