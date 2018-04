Americké tažení firmy Nokia: první dojmy

Myslím, že rozdíly ve firemní strategii mezi Nokia a jejími soupeři jsou nyní dobře patrné. Většina společností ohlašuje nové modely 6-12 měsíců dopředu, ale nový CDMA Nokia model, 6185, bude na trhu příští měsíc. Získá významný náskok na Qualcommácký Thin Phone, u kterého ještě stále není známo datum uvedení na trh a jediné, co víme jistě, je hlasitost, s jakou ho Qualcomm vyhlašuje do světa..

Nokia 6185 nabídne více jak pětinásobný pohotovostní čas v porovnání se současným Q-telefonem od Qualcommu a jaksi navíc jedno frekvenční pásmo. Také ohrozí plánovaný (a potřebný) úspěch CDMA verze Motoroly StarTAC. StarTAC je nyní, v únoru 1999, ten nejžhavější CDMA telefon na trhu. V březnu už to bude jinak; jeho rozlet zarazí telefon s delším časem stand-by, jedním digitálním pásmem navíc a vestavěným modemem. Roční zpoždění Startacu se Motorole vrací v tom, že má pouhý měsíc či dva na to, aby si vychutnala vedoucí pozici na CDMA trhu. Urychlení produkčního cyklu Nokia drasticky zkracuje čas tržních líbánek nových modelů soupeřů.

Pondělní oznámení ohlašuje novou fázi třípásmového útoku pod vlajkou Nokia. Agresivní změna směru k vícepásmovým telefonům zastihla Motorolu a Qualcomm nepřipraveny. Jejich modely umí pouze jedno digitální pásmo, zatímco hlavní operátoři amerického kontinetu jako jsou Bell Atlantic a Airtouch by raději viděli telefony schopné fungovat v obou digitálních sítích - tedy TDMA (kam patříi GSM odrůdy a D/AMPS) a CDMA.

AT&T proslavila třípásmovou koncepci ve standardu TDMA, nabízejíc pokrytí amerického kontinentu jako nikdo jiný. Operátoři sítí CDMA pravděpodobně uvedou na své trhy Nokia 6185 jako jediný moderní třípásmový telefon a to zanechá Motorola a Ericsson zabředlé v trhu TDMA; příliš dlouho lpěli tito výrobci na jednopásmových digitálních telefonech. Bude zajímavé sledovat, nakolik budou CDMA operátoři prosazovat 6185 na trh a zda novému modelu ušijí na míru reklamní kampaň podobně jako AT&T. Nemají příliš mnoho možností, neboť agresivní ofensiva AT&T nutí malé operátory k rozšiřování pokrytí a roamingu tak rychle, jak jen je to možné.

Nokia 6185 také odhalí v celé nahotě slabiny programu navrhování čipů firmy Qualcomm. Přestože ohlašovali nové, dokonalejší čipy, nedokázali je dostat na trh včas. Vezmeme-li v úvahu důraz, který Nokia klade na TDMA a GSM, zarazí nás fakt, že příští měsíc nabídnou CDMA telefon daleko pokročilejší než cokoliv nabízené firmou která vytvořila IS-95 - vždyť je to Qualcomm, jenž vymyslel CDMA technologii IS-95! Myslím, že můžeme nadobro zapomenout všechny drby o čipech, které údajně Motorola od Qualcommu nakupuje. Tady je také třeba hledat vysvětlení, proč Sony začala vyrábět své vlastní čipy - ohrozila by svůj CDMA projekt, kdyby se alespoň nepokusila zachytit nástup doma vyvinutých čipů Nokia. Qualcomm měl šanci v roce 1998; tehdy se mohl chopit iniciativy a zakopat se na pozici vůdce technického pokroku v oblasti CDMA. Nyní se jeví čím dál tím víc v defensivě, zvlášt pak poté co se nový Thin Phone změnil z výkřiku techniky na pouhého následníka 6185.

Na uvedení luxusního modelu 88xx ve třetím čtvrtletí je zajímavé to, že rozšíří třípásmové tažení firmy Nokia. Nové modely Motorola serie V jsou atraktivní, sexy ... ale nejsou třípásmové a tak je AT&T automaticky odmítne pro tarifní plán Digital One Rate. Evidentně je Nokia rozhodnuta proměnit celou svou strategii pro telefony vyšší třídy do třípásmových modelů. Vtěsnat tuto techniku do stopatnácti gramového přístroje je celkem senzace a je to i další příklad toho, jak Nokia vytváří oborové směry a ovlivňuje tak trh mobilních telefonů i způsob soupeření operátorů mobilních sítí. Příští léto mohou být modely s pouhým jedním digitálním pásmem považovány za laciné. Nokia se také snaží vyvést konkurenci z míry přidáváním nových funkcí jako jsou vestavěné anteny, interní modemy, hry a selektivními softwarovými funcemi, které umožňují uživateli přiřazovat preference příchozím hovorům.

Nokia nezanedbává ani trh lehce dostupných telefonů; ve druhém čtvrtletí se chystají přinést levný 51xx CDMA model a tak dovršit kompletní modelovou řadu rozepjatou od 51xx přes střední třídu 6185 až po luxusní 88xx ohlášenou na letošní podzim. Tento promyšlený a impresivní model je založen na čisté strategické vizi vývoje CDMA trhu v USA v roce 1999 - levné, ale dokonalé telefony pro běžné uživatele a třípásmové modely pro všechny, kdož potřebují a požadují celonárodní pokrytí a nízké roamingové poplatky. Do mozaiky zapadá i jednoduchý fakt, že čím více zákazník telefonuje, tím spíš si pořídí dražší telefon a pravděpodobně také více cestuje a proto je logicky primárním segmentem trhu pro operátory mobilních sítí.

Jak rychle se trh CDMA přizpůsobí třípásmovým telefonům je klíčovou otázkou pro rok 1999. Vzorem zde může být blesková transformace TDMA trhu z loňského léta.