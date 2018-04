Americké hotely a GSM sítě

Mobilní komunikace je jedním z nejlukrativnějším zbožím na trhu služeb. Toho jsou si vědomi i v Manhattonském hotelu Peninsula. V tomto hotelu jako v jednom z prvních byla použita technologie, kterou mohou příchozí hovory do pokoje na hotelový telefon forwardovat přímo na zákazníkův mobilní telefon.

Podle tiskové mluvčí Teresa Delaney je hotel Peninsula jediným na východním pobřeží, který poskytuje tuto službu.

Nová služba hotelu Peninsula se nazývá Wireless Room Connect a byla zprovozněna díky technickému vybavení za 45 miliónů dolarů. Hovory se směřují přes GSM gatena váš mobil a v případě zmeškání hovoru se ukládají vzkazy v hlasové schránce v hotelu.

Za volání uskutečněné z mobilního telefonu a routované přes GSM bránu zaplatí zákazník 95 centů za minutu. Pokud byste náhodou neměli mobilní telefon s sebou, můžete si zapůjčit na přijímání hovorů Motorolu Star Tac, která se zde stala velmi oblíbenou.

Takovýchto služeb se v našich hotelích asi jentak nedočkáme. Ovšem kdo by nám volal do hotelového pokoje, pokud zná telefonní číslo na náš mobilní telefon, že? Možná ten, kdy by chtěl ušetřit a dohonit nás na mobilu, což si myslím, že například o dovolené není zrovna žádoucí.