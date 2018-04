Americká škola zakázala zimní boty. Žáci v nich prý schovávali mobily

Používání mobilních telefonů je ve vybraných amerických školách zakázáno. Žáci zmíněné základní školy však přišli na způsob, jak v takzvaných válenkách propašovat mobil do třídy. Jakmile se o důmyslné skrýši dozvěděl ředitel školy, dal speciálnímu typu bot v jeho škole červenou.

Žáci prý potají mobil zapínali, psali textové zprávy či přidávali příspěvky na sociální síť Facebook během vyučování, a tím rušili ostatní. O kontroverzním zákazu informoval britský deník Daily Mail.

Zákaz válenek (v angličtině "ugg boots") se setkal prakticky okamžitě s velkým odporem ze strany rodičů. "Směšné. Když mému dítěti zakazují nosit určitý druh bot, možná také začnou diktovat, co si má obléknout na sebe," rozčilovala se v diskusi matka jednoho ze školáků.

"Studenti i nadále mohou nosit tyto zimní boty. Nesmí ovšem do třídy s takovými botami, které by mohly ukrývat mobilní telefon. Musí do nich být vidět," sdělil mluvčí školy.