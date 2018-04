Americká čeština konkuruje T9

Nejspíš jste se všichni již nejednou trápili při psaní SMS nebo jiného textu na mobilním telefonu. Pomoci může software pro prediktivní psaní. Ušetří vám čas, práci a někdy i nervy. Bohužel, někdy vám nervy naopak napne k prasknutí. Programy Letter a Word Wise se snaží vám nervy ušetřit. Stačí jen přijmout nový způsob psaní, zvyknout si na něj a pak jen psát a psát a psát...

Dosáhnout pohodlnějšího psaní textu na omezené numerické klávesnici telefonu je cílem několika firem, které vyvíjejí nejrůznější softwary. Zatím nejznámějším je software pro prediktivní psaní T9 od firmy Tegic. Dalšími jsou například iTAP, používaný na telefonech Motorola, nebo Zi na Alcatelech. Všechny tyto technologie pracují na bázi integrovaného slovníku, který je samozřejmě určen vždy pro jeden jazyk. V české verzi se zatím objevila pouze T9, ale její zakomponování do telefonů je zatím hudbou budoucnosti. Softwary Letter Wise a Word Wise od americké firmy Eatoni Ergonomics podporují češtinu také. Podívejme se, co nám může nabídnout tato varianta pohodlného psaní.

Společným principem všech softwarů je umožnit uživateli mačkat klávesy co nejméně. K tomu využívají slovník, který osahuje několik tisíc nejběžnějších slov toho kterého jazyka. Píšícímu tedy stačí stisknout každou klávesu pouze jednou a software sám odhadne, která písmena mají být použita. Více o principech prediktivního psaní naleznete v článcích:

Jak funguje T9 pro lepší psaní SMS zpráv

Prediktivní psaní SMS nejen s T9

Slabikář T9 aneb snadnější a rychlejší psaní SMS zpráv

Jednodušším ze softwarů od Eatoni Ergonomics je Letter Wise. Pro usnadnění psaní jsou využity základní pravidla jazyka, jako běžná posloupnost písmen atd. Tento program je vhodný především pro vkládání jmen a adres do seznamu kontaktů, psaní internetových adres a dalších textů, ve kterých se vyskytují nezvyklá slova, která nemusí být ve slovníku. Při klasickém vkládání textu se průměrný počet stisků na jedno písmeno blíží 2,2, s Letter Wise je to pouze 1,18. Největším zdržením je nutnost někdy změnit odhadnuté písmeno pomocí jedné z kláves, která je zvolena jako "Eatoni key". K tomuto upřesnění dochází nejčastěji na začátku slova, kdy se software ještě nemá čeho chytit. Velkou výhodou je malá velikost programu, který zabírá pouhé 3 kilobyty a je možné ho nahrát na SIM kartu.

Vyšším stupněm je program Word Wise, který pracuje na principu klasického odhadování slov. To však není založeno na běžném slovníku, ale na obecných pravidlech řeči, jako je četnost výskytu slov a slovních spojení. Tento systém je přesto poměrně podobný ostatním technologiím. Word Wise ale navíc přidávává malou, ovšem podstatnou funkci. Jde o takzvaná "Cehlnsty" písmena. Přestože název zní naprosto nelogicky, funkce je naopak založena na jednoduchém, ale chytrém triku. Na každé z kláves je jedno z písmen zvolené jako zvláštní, které se do textu vkládá napevno. To znamená, že software se nesnaží hádat, které písmeno vložit. Může z něj proto vycházet při hledání odpovídajícího slova, což zpřesňuje odhad správné varianty.

Tyto písmena právě tvoří onu podivnou zkratku. Na klávese "2" je to "C", u klávesy "3" jde o "E" atd. Zvolena jsou nejčastěji se vyskytující písmena. Vkládají se pomocí klávesy "1". Ta funguje podobně jako "Control" na počítačové klávesnici. Pevně určuje vedlejší funkci s ní stisknuté klávesy. V našem případě to znamená vložení "Cehlnsty" písmene.

Podobně jako Letter Wise je i Word Wise poměrně nenáročný na paměť. Oproti cca 60 kB, které zabírají slovníky jiných softwarů, Word Wise si vystačí s 30 kB paměti v telefonu. Podle statistických pokusů je také vyzkoušeno, že potřeba listovat v softwarem doplňovaných slovech je několikanásobně nižší, než je tomu u jiných programů.

Softwary od firmy Eatoni Ergonomics již nyní podporují 18 jazyků, mezi nimiž je i čeština. Firma nabízí svůj software výrobcům k implementaci do telefonů. V novém roce by se software mohl objevit na prvních telefonech, a to i v češtině. Ostatním programům pro snadné psaní tak vyrůstá silná konkurence, opírající se o nízké paměťové nároky a malou chybovost. Word Wise má oproti slovníkovým programům jednu nevýhodu. Nezajistí správný pravopis. Ten je ovšem v případě SMS vyžadován stále méně, zvlášť v době, kdy se v kultuře krátkých zpráv vytváří zvláštní jazyk plný zkratek, anagramů a dalších slovních hříček. V budoucnu nás v České republice čeká podobný boj, který již v anglicky mluvících zemích probíhá. Prediktivní psaní versus zkratky a rychlé prsty. Na celé čáře asi nevyhraje nikdo. Každá skupina uživatelů totiž preferuje jiný styl, a v závislosti na něm volí způsob psaní. Proto je dobré mít co největší výběr. Letter Wise a Word Wise ho opět o něco rozšiřují.