Američanům učaroval Android. Namísto iPhonu touží po Motorole a HTC

Američtí zákazníci se pomalu začínají vracet ke své tradiční značce. U Motoroly se rozhodně blýská na lepší časy, protože Američané se velmi zajímají o její nové modely s operačním systémem Android. Výrobce by se tak brzy mohl vrátit na výslunní tamního trhu.

Ukázal to nejnovější průzkum společnosti ChangeWave Research. Ta provádí pravidelné zákaznické průzkumy mezi zájemci o chytré telefony. Nejnovější průzkum pochází z prosince a oproti tomu předchozímu záříjovému ukazuje velký posun zájmu zákazníků o jednotlivé mobilní telefony a operační systémy.

Obrovský nárůst zájmu zaznamenala právě Motorola. Zatímco v září uvažovalo o koupi smartphonu této značky pouhé jedno procento zájemců o chytré telefony, v prosinci to bylo již 13 % z potenciálních kupců. Příjemný nárůst zaznamenalo také HTC, u kterého se zájem zvedl z pěti na devět procent. O čtyři procentní body si pohoršil iPhone. Nyní o jeho koupi uvažuje 32 % amerických zájemců o chytré telefony. I tak ale iPhone s přehledem v případě tužeb zákazníků vede. Druhé BlackBerry totiž ztratilo šest procentních bodů a o jeho koupi teď uvažuje 21 % zájemců o smartphony. Paradoxně nejhůře z celého srovnání ale vychází Palm. Zájem o jeho webOS přístroje se totiž smrskl na polovinu. Namísto osmi procent v září teď o koupi palmu uvažují pouhá čtyři procenta potenciálních zákazníků.

Palm tak má velký problém. Vsadil vše prakticky na jedinou kartu - webOS - a ta se zatím nezdá být tím pravým trumfem. Platformu sužují problémy snad na všech frontách. Prozatím nepřilákala dostatek vývojářů a na konkurenci tak silně ztrácí v počtu dostupných aplikací. Důvodem jsou stále omezené možnosti vývoje. Pro webOS totiž mohou vznikat jen jednoduché programy a nikoli třeba složité 3D hry, na kterých vývojáři často nejvíce vydělávají. Palmu se nepovedlo ani webOS přístroje rozšířit mimo americký trh, ale to je trochu jiná kapitola.

Na americkém trhu by ho mělo trápit především to, že pouhých 33 % majitelů webOS zařízení je s tímto systémem absolutně spokojeno. To s OS X v iPhonu je zcela spokojeno 77 % majitelů, u Androidu je to stále velmi dobrých 72 %. Palm se s odstupem dívá i na BlackBerry, s jehož operačním systémem je spokojeno 41 % majitelů. Ve spokojenosti zákazníků se za webOS umístila pouze Windows Mobile s 25 % zcela spokojených zákazníků.

Spokojenost současných majitelů s jednotlivými operačními systémy se také odráží v tom, jaký operační systém by si potenciální zákazníci ve svém novém smartphonu přáli. OS X sice trochu preference poklesly a to o čtyři procentní body na 28 %. V tomto případě je zajímavé pozorovat i jistou disproporci - zatímco o iPhone má zájem 32 % potenciálních kupců smartphonů, OS X jich chce méně. Logicky z toho vychází, že část zákazníků by si přála iPhone s jiným OS nebo jim na systému vůbec nezáleží. Podobné nesrovnalosti najdeme i u ostatních platforem. O operační systém Google Android má zájem 21 % potenciálních zákazníků, což představuje obrovský čtvrtletní nárůst. Na popularitě Androidu se tak jasně odráží popularita nových zařízení od Motoroly a HTC a naopak. Operační systém BlackBerry by ve svém budoucím smartphonu chtělo mít 18 % zájemců. Windows Mobile 6 % a na webOS zbývají pouhá 3 %. To není pro tento nový a moderní operační systém vůbec dobrá vizitka.

Podle průzkumů ChangeWave Research vlastní v USA smartphone již 42 % telefonistů a tento podíl stále roste. Toto číslo se může zdát nadnesené, jenže ve srovnání s nedávným průzkumem agentury Nielsen se tomu tak již nezdá. V žebříčku deseti nejpopulárnějších telefonů v USA je totiž čtveřice chytrých telefonů a dohromady mají v kapsách amerických majitelů 10,3 % podíl. Telefony bez otevřeného operačního systému v top 10 mají celkový podíl 10,2 %.

Podíl smartphonů na trhu bude jistě nadále stoupat. Velmi zajímavé bude pozorovat, co s výše zmíněnými statistikami provede nový Google Nexus One. A mimochodem, Symbian je v USA opravdu takříkajíc "mimo mísu". A Nokia se bude muset hodně snažit, aby k něčemu podobnému nedošlo i v Evropě.